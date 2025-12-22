Взрыв без огня и с чёрным дымом: что увидел очевидец взрыва на юге Москвы

Раннее утро на юге Москвы было нарушено мощным хлопком, который услышали жители сразу нескольких домов. Взрыв легкового автомобиля на парковке вызвал панику, а водитель оказался в тяжёлом состоянии и был экстренно реанимирован. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на очевидца происшествия.

Что рассказал очевидец взрыва

Инцидент произошёл около 6:55 утра 22 декабря в районе Орехово-Борисово, на улице Ясеневая. По словам жителя Москвы Евгения, взрыв был настолько сильным, что люди из соседних домов сразу вышли на улицу, чтобы понять, что произошло. В момент ЧП водитель находился за рулём автомобиля.

"Примерно в 6:55 это случилось. Был громкий взрыв. Это противоположный корпус жилого комплекса. После вышли все посмотреть. Машина взорвалась, сидел водитель за рулем, его реанимировали, все хорошо — живой. Ожоги есть, а так все хорошо", — рассказал очевидец Евгений "Газете.Ru".

Он отметил, что характер повреждений указывал на нештатную причину происшествия. По его словам, автомобиль был дизельным или бензиновым, а признаков взрыва газового баллона не наблюдалось.

Обстоятельства происшествия

Как утверждает очевидец, в момент взрыва водитель находился в движении и остановился, чтобы пропустить другую машину. После хлопка передняя часть автомобиля оказалась практически уничтожена. При этом, по впечатлениям очевидцев, открытого возгорания не было, хотя с улицы был виден густой чёрный дым и зарево.

Евгений также обратил внимание на оперативную работу экстренных служб. Пожарные, полиция и спасатели прибыли на место практически сразу, что он связал с близостью пожарно-спасательной части и отделения ОМВД. По словам сотрудников МЧС, у пострадавшего диагностировали контузию.

Версии и состояние пострадавшего

Известно, что пострадавшим оказался 56-летний водитель. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина получил сильную контузию, а предварительной причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле или под ним.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.