Мойка дороже кофе: на что российские водители тратят больше всего

С начала года расходы российских автомобилистов продолжают расти. Главной причиной эксперты называют подорожание топлива, автозапчастей и услуг по ремонту. Анализ платежей по банковским картам за девять месяцев 2025 года показал, какие категории трат для водителей оказались самыми значимыми.

Основные статьи расходов

Среди всех расходов выделяются пять ключевых направлений: заправка, покупка запчастей и аксессуаров, услуги автомоек, парковка и техническое обслуживание.

Топливо

Безусловный лидер по количеству операций — траты на автозаправках. На них приходится 68% всех платежей в рассматриваемых категориях. Средний чек за один визит на АЗС вырос до 1 523 рублей, тогда как в прошлом году он составлял 1 464 рубля. Это отражает не только рост цен на бензин и дизель, но и увеличение средней заправки за один раз.

Автомойки

На втором месте по частоте платежей оказались автомойки — 12% от всех операций. При этом средний платёж снизился с 366 рублей до 321 рубля. Это может говорить о том, что водители стали чаще пользоваться недорогими услугами или выбирать минимальные комплексы мойки.

Запчасти и аксессуары

Третью позицию занимают расходы на автозапчасти и аксессуары. Их доля составила 11% от общего числа операций, а средний чек вырос с 3 730 до 4 222 рублей. Такой рост объясняется подорожанием комплектующих и популярностью более качественных товаров.

Парковка

Платежи за парковку занимают 5% от всех операций. Средний чек увеличился с 450 до 515 рублей. Это может быть связано с расширением платных зон в городах и ростом тарифов на парковку в центрах мегаполисов.

Техобслуживание

На последнем месте рейтинга расположились услуги станций технического обслуживания, включая шиномонтаж, ремонт и покраску. Их доля составила 4%, но средний чек остаётся самым крупным — 12 398 рублей против 11 606 рублей годом ранее. Такие расходы обычно связаны с плановым ремонтом или заменой дорогостоящих деталей.

Советы шаг за шагом для экономии

Планируйте заправки заранее, чтобы выбирать более выгодные станции. Сравнивайте цены на автозапчасти в разных магазинах и онлайн-платформах. Используйте абонементы и скидки автомоек. Следите за тарифами парковки и выбирайте более дешёвые альтернативы. Плановое техобслуживание проходите у проверенных специалистов, чтобы избежать крупных непредвиденных расходов.

FAQ

Как выбрать выгодную АЗС? Ищите станции с бонусными программами, сравнивайте цены через мобильные приложения и онлайн-карты.

Сколько стоит плановое техобслуживание? В среднем 12-13 тысяч рублей за комплекс работ, включая шиномонтаж и ремонт.

Что лучше — покупать запчасти онлайн или в магазине? Онлайн-платформы часто предлагают выгодные цены, но стоит учитывать срок доставки и гарантию качества.

Интересные факты

Средний чек на автозаправках вырос на 4% за год. Снижение среднего платежа на автомойках говорит о популяризации бюджетных услуг. Расходы на техобслуживание остаются самыми крупными, несмотря на небольшую долю операций.

Исторический контекст

В последние десять лет доля расходов на топливо постоянно росла, отражая инфляцию и колебания мировых цен на нефть. В 2015–2020 годах средний чек на АЗС увеличивался ежегодно примерно на 5-7%, что совпадает с сегодняшними тенденциями.