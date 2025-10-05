Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:52

Тихо не будет: водителям готовят штрафы, от которых заглохнет весь тюнинг

Эксперт Роман Чикун: штрафы за шумный выхлоп должны быть сопоставимы с наказанием за проезд на красный

Громкий выхлоп — это не просто раздражающий звук под окнами. Для многих жителей крупных городов это ночной кошмар, а для властей — повод задуматься о новых мерах контроля. Сегодня даже незначительная модификация выхлопной системы может обернуться для водителя штрафом, а в ближайшем будущем наказание обещает стать гораздо строже.

Почему шумный выхлоп стал проблемой

Многие автовладельцы любят экспериментировать со звуком мотора. Кто-то ставит спортивные банки, другие — вырезают катализаторы, третьи — просто ищут способ "оживить" старый автомобиль. Но в результате мегаполисы наполняются ревом машин, который мешает спать, раздражает и приводит к конфликтам между водителями и жителями.

Сегодня за изменение выхлопной системы предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Однако, как отметил эксперт "Народного фронта. Аналитика" Роман Чикун, такая сумма практически не влияет на нарушителей.

"Штраф неэффективен, поскольку жители крупных городов часто жалуются на "ночных гонщиков"", — отметил эксперт "Народного фронта. Аналитика" Роман Чикун.

Что может измениться

В Госдуме рассматривается законопроект, который даст регионам право самостоятельно устанавливать размеры штрафов за излишне шумный выхлоп. Максимальная сумма может достигать 30 000 рублей — в десятки раз больше нынешней. И это уже заметная мера, особенно если её подкрепят автоматическим контролем.

В планах — внедрение шумомеров, встроенных в камеры, которые сегодня фиксируют превышение скорости. Теперь такие устройства смогут измерять уровень шума и автоматически выписывать штраф, если допустимые значения превышены.

"Если штрафы за громкие выхлопы будут сопоставимы с наказаниями за проезд на "красный", это сможет значительно изменить ситуацию", — подчеркнул эксперт Роман Чикун.

Как работают шумомеры

Современные акустические камеры фиксируют не только громкость, но и направление источника звука. Они оснащены микрофонами и видеомодулями, которые позволяют точно определить, какой автомобиль создал шум. Такая технология уже применяется во Франции, Великобритании и Японии, где уровень шума в городах удалось снизить на 20-30%.

В России подобные системы проходят испытания в Москве и Казани. Если они покажут эффективность, то могут стать частью общей системы видеофиксации.

Как не попасть под штраф

  1. Не изменяйте конструкцию выхлопной системы. Любая переделка, влияющая на уровень шума, автоматически делает автомобиль "подозрительным".

  2. Проверяйте уровень шума на СТО — в некоторых сервисах уже есть приборы, которые помогают определить, соответствует ли ваш автомобиль нормативам.

  3. Следите за состоянием глушителя и резонатора. Изношенные элементы тоже могут создавать повышенный шум и привлечь внимание инспекторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка "спортивной банки" без сертификации.
    Последствие: штраф, необходимость вернуть автомобиль в исходное состояние.
    Альтернатива: использовать заводской тюнинг с сертификатом соответствия.

  • Ошибка: удаление катализатора.
    Последствие: увеличение шума и вредных выбросов, сложности с прохождением техосмотра.
    Альтернатива: установка пламегасителя с допустимыми характеристиками.

  • Ошибка: использование некачественных деталей.
    Последствие: повышенный звук, утечка газов.
    Альтернатива: выбирать оригинальные комплектующие от производителя.

А что если я просто люблю громкий звук?

Для любителей "спортивного рёва" остаются легальные решения. Некоторые компании предлагают сертифицированные выхлопные системы с активными заслонками. Они позволяют регулировать громкость — на трассе можно наслаждаться мощным звуком, а в городе переключить в "тихий режим". Стоимость таких систем начинается от 50 000 рублей, но зато вы не рискуете получить штраф.

FAQ

Какой уровень шума считается допустимым?
Для легковых автомобилей — не более 96 дБ. Для мотоциклов — до 103 дБ.

Можно ли оспорить штраф за громкий выхлоп?
Да, если вы докажете, что автомобиль не подвергался модификациям и шумомер сработал ошибочно.

Будут ли штрафовать мотоциклистов?
Да, закон распространяется и на них. Причём чаще всего именно мотоциклы становятся причиной жалоб на громкий звук.

Как узнать, есть ли нарушения по уровню шума?
При прохождении техосмотра специалисты могут замерить уровень шума. Также можно обратиться в сертифицированные СТО.

Мифы и правда

Миф: шумный выхлоп улучшает мощность двигателя.
Правда: увеличение звука не всегда означает рост мощности. Часто это просто эффект акустики.

Миф: вырезанный катализатор помогает экономить топливо.
Правда: без катализатора возрастает расход топлива и риск повреждения мотора.

Миф: полиция не может доказать нарушение.
Правда: с появлением автоматических шумомеров доказательная база станет неопровержимой.

3 интересных факта

  1. В Японии за громкий выхлоп могут конфисковать автомобиль.

  2. Во Франции шумомеры подключены к базе данных, и штраф приходит сразу на смартфон.

  3. В России планируется пилотный запуск систем фиксации звука уже в 2026 году.

Исторический контекст

Первые жалобы на громкие автомобили появились ещё в 1950-х, когда на улицах массово появились спорткары. Тогда власти ограничились советами "не шуметь". В 1970-е начали вводить нормы по уровню шума, а в XXI веке — цифровые технологии, позволяющие измерять громкость без участия инспектора. Сегодня борьба с шумом становится частью экологической и социальной политики государства.

