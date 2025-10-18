Астана хочет запретить прогрев машин дольше 10 минут: что ждёт водителей зимой

В столице Казахстана готовятся пересмотреть правила, касающиеся работы двигателя на стоянке. Вопрос об ограничении прогрева автомобилей до десяти минут уже вынесли на обсуждение Общественного совета. Если документ получит одобрение профильных органов, нововведение вступит в силу.

Почему власти взялись за регулирование прогрева

Зимой жители Астаны часто оставляют автомобили с заведёнными двигателями на длительное время, особенно в сильные морозы. Это удобно — водитель садится уже в тёплую машину. Однако из-за массового прогрева во дворах и на парковках повышается уровень выбросов, загрязняется воздух, а двигатель работает на износ.

По действующим правилам дорожного движения уже сейчас запрещено оставлять машину с работающим мотором без присмотра. Но конкретного временного лимита до сих пор не было. Поэтому специалисты решили уточнить формулировку.

"Если автомобиль стоит с работающим двигателем дольше пяти минут — это уже считается стоянкой, и такая ситуация запрещена", — пояснил глава юротдела ТОО "Центр организации дорожного движения" Шынгыс Кусаинов.

По словам чиновника, логика предельно проста: остановка — это до пяти минут, а всё, что дольше, попадает под определение "стоянка".

Новое правило: не больше десяти минут

Разработчики инициативы предлагают зафиксировать в правилах норму — не более десяти минут на прогрев автомобиля зимой.

"Мы сейчас говорим: да, есть климатические условия, когда надо прогреть автомобиль, и это будет 10 минут в зимний период", — сказал Кусаинов.

По мнению специалистов, этого времени достаточно, чтобы мотор, масло и коробка передач достигли рабочей температуры, а водитель смог безопасно выехать на дорогу.

Как обсуждают поправки

Поправки уже представили на рассмотрение Общественного совета. Участники встречи не пришли к окончательному решению, поэтому вопрос вынесен на доработку. После согласования позиций документ направят в уполномоченные органы, где и решат судьбу инициативы.

Пока не ясно, как именно будут фиксировать превышение лимита — с помощью камер, заявлений граждан или патрулей. Однако санкции уже предусмотрены действующим Кодексом об административных правонарушениях.

"Это полномочия органов дорожной полиции. У нас кодекс "Об административных правонарушениях", который предусматривает соответствующие санкции", — отметил Кусаинов.

Почему десяти минут достаточно

Автор инициативы уверяет, что десятиминутный прогрев вполне реален даже в суровые казахстанские зимы.

"Я сам автолюбитель. Мне хватало 10 минут, чтобы машина могла поехать. И с другими тоже автолюбителями мы этот вопрос обсуждали и пришли к балансу, что 10 минут — это оптимальное время", — сказал Кусаинов.

Специалисты напоминают: современные автомобили с инжекторными двигателями и синтетическим маслом прогреваются значительно быстрее, чем старые карбюраторные модели.

Технические аргументы

Механики отмечают, что длительная работа мотора на холостом ходу не приносит пользы.

Износ двигателя. При долгом холостом ходе двигатель работает в неэффективном режиме, топливо сгорает не полностью, на свечах и поршнях образуется нагар. Проблемы с катализатором. Избыточное топливо попадает в систему выхлопа и ускоряет разрушение катализатора. Повышенный расход топлива. За 15-20 минут простоя можно "сжечь" литр бензина без малейшей пользы. Увеличение выбросов. Прогрев десятков машин во дворе сильно загрязняет воздух — зимой смоги в Астане видны невооружённым глазом.

Как правильно прогревать машину зимой

Чтобы двигатель служил дольше, специалисты советуют придерживаться простых правил.

Завести мотор и подождать 2-3 минуты, чтобы масло равномерно распределилось по системе. Начать движение на малых оборотах — двигатель быстрее выйдет на рабочую температуру при движении, чем при стоянке. Избегать резких ускорений и торможений в первые километры пути. Использовать зимнее моторное масло и качественное топливо. Проверять аккумулятор и свечи зажигания перед наступлением морозов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять автомобиль с включённым двигателем на полчаса, ожидая полного прогрева.

Последствие: перерасход топлива и повышенный износ деталей.

Альтернатива: установить дистанционный автозапуск с таймером, который автоматически заглушит мотор через 10 минут.

Ошибка: использовать старое моторное масло летом и зимой.

Последствие: трудный запуск при минусовых температурах.

Альтернатива: перейти на синтетическое масло 0W-30 или 5W-30, рассчитанное на холодный климат.

А что если температура за окном -30°C?

Даже в сильные морозы двигатель современных машин прогревается за 8-10 минут. При более низких температурах стоит использовать электрический подогреватель блока цилиндров или "автономку". Эти устройства безопасны, экономичны и не нарушают новые правила.

Кроме того, в продаже есть чехлы на капот и теплоизоляционные экраны, помогающие удерживать тепло дольше.

Плюсы и минусы ограничения

Плюсы Минусы Меньше выхлопных газов во дворах Возможные трудности при экстремальном холоде Экономия топлива Необходимость дополнительных устройств Тише и чище воздух во дворах Контроль и фиксация нарушений может быть сложной Снижение износа двигателя Недовольство части водителей Повышение экологической культуры Риск штрафов за превышение лимита

FAQ

— Как будут проверять, сколько минут прогревался двигатель?

Точный механизм пока не определён. Возможно, контроль возложат на патрульную полицию или камеры видеонаблюдения.

— Сколько составит штраф?

Размер санкций будет установлен в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

— Можно ли прогревать машину несколько раз по 10 минут?

Если между включениями есть пауза и двигатель заглушен, нарушением это не считается.

— Что делать, если автомобиль стоит в закрытом дворе?

Лучше минимизировать холостой ход — в непроветриваемых местах выхлопные газы накапливаются быстрее.

— Нужен ли прогрев электромобилю?

Нет, у электрокаров нет ДВС, поэтому ограничение на них не распространяется.

Мифы и правда

Миф: чем дольше прогреваешь мотор, тем меньше износ.

Правда: длительный холостой ход ускоряет износ, а не снижает его.

Миф: зимой без прогрева можно повредить коробку передач.

Правда: трансмиссионное масло прогревается во время движения, а не на стоянке.

Миф: при коротком прогреве расход топлива вырастает.

Правда: наоборот, чем короче прогрев, тем меньше топлива сгорает впустую.

Исторический контекст

Ещё в советское время автолюбители прогревали "Жигули" и "Волги" по 20-30 минут, иначе мотор мог заглохнуть на выезде из двора. Современные инжекторные системы впрыска, синтетические масла и электронные блоки управления давно избавили от этой необходимости. Сегодня такая привычка — скорее дань прошлому, чем реальная техническая нужда.

Интересные факты