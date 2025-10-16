Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомобиль на зимней дороге
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:22

Не мороз, а водитель губит мотор: распространённая ошибка перед поездкой зимой

Автомеханик Андрей Куликов: холостой прогрев двигателя дольше 15 минут вреден

Когда температура опускается ниже нуля, машина, ночевавшая под открытым небом, утром может преподнести неприятные сюрпризы. Замёрзшие жидкости, густое масло, заиндевевшие стёкла — всё это увеличивает риск поломок и делает поездку небезопасной. Чтобы не тратить деньги на ремонт и не испытывать стресс каждое утро, важно знать, как правильно прогревать двигатель и готовить автомобиль к движению в мороз.

Зачем вообще нужен прогрев

Даже самые современные автомобили с инжектором или турбонаддувом зимой требуют бережного обращения. Прогрев выполняет несколько ключевых функций, без которых сложно обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию техники.

  1. Моторное масло. При минусовых температурах любая смазка густеет, даже если она обозначена как "зимняя". Пока двигатель холодный, масло не может быстро распределиться по системе, и детали работают "всухую". Прогрев даёт маслу время стать текучим и начать полноценно защищать мотор от износа.

  2. Безопасность. После ночных снегопадов и ледяного дождя кузов покрывается коркой льда, а лобовое стекло теряет прозрачность. Нельзя садиться за руль, пока обзор ограничен — это нарушение правил и элементарных норм безопасности.

  3. Срок службы двигателя. При запуске "на холодную" металл сжимается, жидкости густеют, а фрикционные элементы работают с повышенной нагрузкой. Короткий прогрев снижает риск микротрещин и продлевает жизнь агрегата.

  4. Расход топлива. Непрогретый двигатель потребляет на треть больше бензина или дизеля. Пока камера сгорания не достигнет нужной температуры, топливо сгорает неполностью, а смесь обогащается сверх нормы.

  5. Комфорт. Сидеть в ледяном салоне не только неприятно, но и вредно. Прогретая печка предотвращает запотевание стёкол и создаёт комфортный микроклимат для водителя и пассажиров.

  6. Аккумулятор. Включение обогрева стёкол и зеркал сразу после запуска резко увеличивает нагрузку на батарею. Холодный аккумулятор теряет часть ёмкости, поэтому важно давать ему разогреться постепенно.

Как подготовить авто к запуску

Перед тем как повернуть ключ зажигания, выполните несколько простых действий, которые помогут машине "проснуться" без стресса.

  1. Включите ближний свет или аварийку на 30-40 секунд — это активирует аккумулятор и слегка "разбудит" электросистему.

  2. Выжмите сцепление до упора — стартеру будет легче провернуть двигатель, а нагрузка на коленвал снизится.

  3. Убедитесь, что коробка передач стоит в нейтрали.

  4. Если у вас дизель, дождитесь, пока погаснет спираль предпускового подогрева, а затем повторите цикл 1-2 раза. Это улучшит подачу топлива.

Если двигатель не запустился с первого раза, не мучайте стартер. Подождите 30-40 секунд и попробуйте снова. Частые попытки подряд перегружают аккумулятор и быстро выводят его из строя.

Правильный режим прогрева

После удачного пуска не включайте сразу все системы обогрева. Дайте двигателю поработать 1-2 минуты на холостых оборотах — в это время масло распределяется по каналам.
Показания тахометра подскажут, когда можно трогаться: пока стрелка держится у отметки 1300, мотор ещё "холодный". Когда опустится до 1000 — пора в путь.

Начинайте движение плавно. Первые 5 километров держите скорость не выше 60 км/ч, избегайте резких ускорений. Такой щадящий режим позволяет двигателю выйти на рабочую температуру без перегрузок.

Как ускорить процесс

Пока двигатель греется, можно заняться подготовкой кузова.

  • Очистите снег и лёд со всех стёкол, фар и зеркал.
  • Смахните снег с крыши — иначе он может упасть на лобовое стекло во время торможения.
  • Проверьте, не примерзли ли дворники, чтобы не повредить резинку при включении.

Если нужно ускорить прогрев салона, включите режим рециркуляции — он заставит систему использовать уже тёплый воздух внутри машины. При этом не направляйте горячие струи сразу на холодное стекло: резкий перепад температуры способен вызвать трещины. Сначала направьте поток в центр салона, потом постепенно к окнам.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте уровень масла перед каждой поездкой — в мороз оно может загустеть и опуститься ниже нормы.

  2. Заливайте незамерзающую жидкость в бачок омывателя — замерзшая вода способна повредить насос.

  3. Используйте зимние коврики, чтобы не скапливалась влага.

  4. Устанавливайте защиту картера — она предотвратит обледенение нижней части мотора.

  5. Храните скребок, щётку и баллончик размораживателя в доступном месте, а не в багажнике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включение печки сразу после запуска.
    Последствие: мотор дольше выходит на рабочую температуру.
    Альтернатива: подождать 2-3 минуты, затем включить обогрев.

  • Ошибка: долгая работа на холостом ходу.
    Последствие: перерасход топлива и загрязнение свечей.
    Альтернатива: начать движение плавно, не перегружая мотор.

  • Ошибка: частые короткие поездки зимой.
    Последствие: конденсат в масле, ржавление деталей.
    Альтернатива: периодически совершать длительные поездки для полного прогрева.

Плюсы и минусы прогрева

Плюсы Минусы
Уменьшает износ деталей Увеличивает расход топлива
Повышает комфорт и безопасность Требует времени
Сохраняет аккумулятор и топливную систему При длительном холостом ходе загрязняет свечи

А что если машина стоит на улице

Если нет гаража, можно использовать автозапуск или вебасто-подогреватель. Первая система запускает двигатель дистанционно, вторая — прогревает антифриз и мотор без участия водителя. Такие устройства особенно полезны в северных регионах, где температура может держаться ниже -25 градусов.

В качестве альтернативы под капот можно установить утеплитель и использовать плотное зимнее покрывало для лобового стекла — оно предотвратит примерзание снега и льда.

FAQ

Как долго нужно греть машину зимой?
Обычно достаточно 10-15 минут при температуре -15…-20 °C. В сильные морозы время можно увеличить до 20 минут.

Можно ли сразу ехать после запуска?
Да, если двигатель запустился без усилий и обороты стабилизировались. Но первые километры двигайтесь спокойно, избегая резких ускорений.

Как понять, что двигатель прогрелся?
Показания тахометра снизились до 900-1000 оборотов, из выхлопной трубы исчез густой пар, а воздух из печки стал тёплым.

Почему нельзя направлять горячий воздух на холодное стекло?
Из-за перепада температуры оно может лопнуть. Сначала прогрейте салон, потом окна.

Мифы и правда

  • Миф: современные автомобили не нужно прогревать.
    Правда: даже новые инжекторные двигатели нуждаются в коротком прогреве для стабилизации систем.

  • Миф: чем дольше работает мотор на холостом ходу, тем лучше.
    Правда: длительный прогрев лишь расходует топливо и загрязняет свечи.

  • Миф: дизель можно заводить как бензиновый.
    Правда: дизельное топливо густеет быстрее, поэтому без предпускового подогрева мотор может не запуститься вовсе.

3 интересных факта

  1. При -20 градусов вязкость масла возрастает почти в 10 раз.

  2. Даже через 5 минут холостого хода выхлопные газы содержат на 20% больше CO₂, чем при движении.

  3. В Скандинавии почти 80% автомобилей оборудованы системами дистанционного подогрева.

Исторический контекст

Привычка прогревать мотор появилась ещё в середине XX века, когда двигатели работали на минеральном масле. Тогда густая смазка буквально застывала в поддоне, и без прогрева завести авто было невозможно. Сегодня масла синтетические и более устойчивы к холоду, но физику не обманешь — механические узлы всё ещё нуждаются в постепенном нагреве.

