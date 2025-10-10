сердца под капотом: кто дольше бьётся — бензиновое или дизельное

Вечный спор между сторонниками бензиновых и дизельных двигателей не утихает уже десятилетиями. Для одних важна динамика и мягкость работы, другие ценят тягу и экономичность. Однако в последние годы на первый план всё чаще выходит вопрос долговечности — какой мотор служит дольше и требует меньше затрат на ремонт?

Исследование компании "Рольф" помогло получить ответы, основанные не на теории, а на конкретных данных.

"Экспертиза компании позволяет сформировать репрезентативную картину по вероятным отказам ключевых компонентов автомобиля. За последние 5 лет в рамках проверки, состоящей из 112 унифицированных пунктов для каждой модели, было диагностировано более 175 000 автомобилей", — отметила директор компании "Рольф" по сервису Юлия Трушкова.

Как проводилось исследование

Анализ охватил автомобили с пробегом от 100 000 до 200 000 км — именно в этот диапазон попадают большинство машин, покупаемых на вторичном рынке. Оценивались два главных узла: двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и коробка передач (КПП).

Основная цель заключалась в том, чтобы определить, какие неисправности чаще встречаются у бензиновых и дизельных моделей, а также насколько сильно тип топлива влияет на общую надёжность авто.

Сравнение бензиновых и дизельных моторов

Показатель Бензиновый двигатель Дизельный двигатель Вероятность течей и запотеваний масла ~60% ~52% Неисправности системы выпуска (катализаторы, фильтры) 25,9% 29,4% Частота серьёзных поломок (в целом) 17% 16,5% Общая надёжность Примерно равна дизелю Примерно равна бензину

Как видно из данных, дизельные двигатели немного выигрывают по герметичности системы, но уступают по надёжности выхлопной системы. Однако разница между ними столь незначительна, что её можно считать статистической погрешностью.

"Современные автомобили в целом демонстрируют возросшую надёжность. Пробег, ранее считавшийся критическим, теперь переносится ими без серьёзных последствий", — добавила эксперт.

Почему бензин и дизель ведут себя по-разному

Отличия между бензиновыми и дизельными моторами — следствие их конструкции и принципа работы.

Дизель работает на более высоком сжатии и создаёт сильный крутящий момент на низких оборотах. Это делает его отличным выбором для тяжёлых машин и междугородних поездок.

Бензиновый мотор легче запускается при низких температурах, быстрее прогревается и тише работает. Он предпочтителен для городской езды и коротких дистанций.

Однако каждая из систем имеет свои слабые места. У дизеля — чувствительность к качеству топлива и необходимость регулярной очистки сажевого фильтра. У бензиновых — повышенный износ свечей зажигания и катализатора.

Советы шаг за шагом: как продлить срок службы двигателя

Следите за уровнем масла. Используйте качественное моторное масло, подходящее по допуску. Для дизеля — с защитой от сажи и серы, для бензина — с усиленными моющими присадками. Меняйте топливные фильтры. Особенно актуально для дизеля, где даже небольшие примеси могут вывести из строя систему впрыска. Не пренебрегайте прогревом. Дизельному двигателю требуется больше времени, чтобы выйти на рабочую температуру. Регулярно очищайте систему EGR и DPF. Это поможет избежать падения мощности и перерасхода топлива. Используйте качественное топливо. Некачественная солярка или бензин — главная причина преждевременного износа форсунок и клапанов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: экономия на моторном масле.

Последствие: повышенный износ поршневой группы.

Альтернатива: переход на синтетическое масло с сертификацией API SN или ACEA C3.

Ошибка: игнорирование утечек масла.

Последствие: перегрев двигателя, разрушение прокладок.

Альтернатива: замена уплотнителей и регулярный осмотр подкапотного пространства.

Ошибка: откладывание замены ремня ГРМ.

Последствие: поломка клапанов и дорогостоящий ремонт.

Альтернатива: менять ремень каждые 60-90 тыс. км, в зависимости от модели.

А что если смешать экономию и надёжность?

Некоторые автомобилисты выбирают компромисс — переходят на турбированные бензиновые двигатели. Они сочетают экономичность дизеля и лёгкий запуск бензина. Однако ресурс турбины напрямую зависит от качества масла и режима эксплуатации. Если авто используется в городе, где турбина работает с частыми паузами, важно не глушить двигатель сразу после активной езды.

Плюсы и минусы бензиновых и дизельных моторов

Критерий Бензиновый Дизельный Стоимость обслуживания Ниже Выше Расход топлива Выше Ниже Ремонт выхлопной системы Дешевле Дороже Динамика и тишина Лучше Хуже Ресурс при большом пробеге Средний Выше среднего

FAQ

Какой двигатель дешевле в обслуживании?

Бензиновый. Расходники и обслуживание обходятся на 20-30% дешевле, чем у дизельных моделей.

Сколько стоит замена сажевого фильтра?

В среднем от 30 000 до 70 000 рублей, в зависимости от модели автомобиля. Альтернатива — установка универсального фильтра или профессиональная чистка.

Что лучше для коротких поездок — бензин или дизель?

Бензиновый двигатель. Он быстрее прогревается, не требует высоких температур для стабильной работы и лучше подходит для городских условий.

Мифы и правда

Миф: дизельные моторы всегда надёжнее.

Правда: современные бензиновые двигатели по ресурсу почти не уступают дизелям.

Миф: дизель не запускается зимой.

Правда: с зимним топливом и исправной системой подогрева запуск происходит без проблем.

Миф: бензиновые двигатели не тянут при загрузке.

Правда: современные турбированные версии обеспечивают крутящий момент, сопоставимый с дизелями.

Исторический контекст

Ещё 20 лет назад дизель ассоциировался с шумом и чёрным дымом, а бензиновые двигатели считались символом технологичности. Но с развитием систем впрыска, турбонаддува и фильтрации выхлопа различия постепенно стираются. Европейские производители, например, активно переходят на мягкие гибриды, где небольшие бензиновые моторы работают в паре с электродвигателем.

3 интересных факта

Современные дизели соответствуют экологическим нормам Euro 6 и выделяют меньше CO2, чем старые бензиновые двигатели. Бензиновые моторы с прямым впрыском требуют топлива с высоким октановым числом — иначе быстро загрязняются форсунки. Некоторые автопроизводители (например, Volvo и Mazda) полностью отказались от дизельных двигателей, делая ставку на гибридные и электрические технологии.

Вывод

По итогам исследований можно сказать одно: бензиновые и дизельные двигатели сегодня практически сравнялись по надёжности. Разница в полпроцента не имеет значения для владельца — важнее, насколько тщательно автомобиль обслуживается.