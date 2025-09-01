Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:48

Перегрев осенью: почему мотор может заклинить, даже когда жара позади

Перегрев двигателя и АКПП осенью: механики назвали главные причины поломок

Когда осень сохраняет летнее тепло дольше обычного, автомобили испытывают повышенные нагрузки. Перегрев двигателя и других узлов способен обернуться дорогостоящим ремонтом, поэтому водителям стоит заранее позаботиться о профилактике.

Радиатор и его чистка

Одной из главных причин перегрева остаётся загрязнённый радиатор. Пыль и грязь образуют налёт толщиной всего в пару миллиметров, и этого достаточно, чтобы эффективность охлаждения снизилась почти на пятую часть. Воздух перестаёт нормально проходить сквозь соты, что нарушает теплообмен. В итоге двигатель перегревается, а при игнорировании проблемы дело может дойти до заклинивания.

Наилучший способ ухода за радиатором — регулярная очистка. Сначала его стоит аккуратно продуть сжатым воздухом в направлении от двигателя к бамперу, а затем промыть водой под умеренным напором. Использовать мойку высокого давления категорически нельзя: струя легко деформирует хрупкие алюминиевые соты. Для трудных загрязнений, вроде следов масла или насекомых, применяются специальные моющие составы. Делать такую процедуру лучше не реже раза в год, а при активной езде по грунтовкам — чаще.

Заклинивание двигателя

Перегрев способен довести мотор до критического состояния. При экстремальной температуре поршни буквально привариваются к цилиндрам из-за отсутствия смазки. Ремонт в таких случаях обходится дороже самой машины, поэтому проще и выгоднее следить за системой охлаждения.

Автоматическая коробка передач

Не меньше перегреву подвержена и автоматическая трансмиссия. В современных АКПП есть собственный контур охлаждения масла. Но если перегревается основной радиатор, не справляется и дополнительный. Уже при температуре свыше 120 °C трансмиссионная жидкость теряет свойства: падает вязкость, увеличивается трение. Износ деталей ускоряется в разы, а ремонт обходится владельцам дороже многих других работ.

Даже профилактическая замена масла в АКПП с промывкой стоит десятки тысяч рублей. Потому контроль состояния системы охлаждения трансмиссии — не прихоть, а необходимость.

Тормозная и охлаждающая жидкости

Осенью и в конце лета, когда трафик особенно плотный, перегрев тормозов встречается часто. В пробках диски раскаляются до 500-700 градусов. Старая тормозная жидкость закипает быстрее, превращаясь в пар и лишая тормоза эффективности. Это уже прямая угроза безопасности.

Регулярная проверка уровня охлаждающей жидкости в бачке и её замена раз в несколько лет помогают избежать серьёзных проблем. При перегреве антифриз закипает, образуя пар, который может попасть в масло. В результате образуется густая эмульсия, разрушающая смазочные свойства.

Современные лобридные жидкости отличаются повышенной температурой кипения и увеличенным сроком службы, поэтому лучше выбирать именно их.

Салонный фильтр и кондиционер

Немаловажную роль играет и система вентиляции. Загрязнённый салонный фильтр снижает поток воздуха почти наполовину, из-за чего компрессор кондиционера работает с лишней нагрузкой. Перегрев и выход из строя в этом случае — лишь вопрос времени.

Менять фильтр рекомендуется раз в 5-10 тысяч километров при езде по пыльным дорогам, а чистку кондиционера проводить каждые несколько лет. Перед включением на полную мощность лучше проветрить салон, открыв двери или окна. А выставлять минимальную температуру сразу не стоит — это вредно и для техники, и для пассажиров.

Современные технологии

В борьбе с перегревом помогают и новые решения. Дистанционный автозапуск даёт возможность охладить салон и вывести двигатель на рабочую температуру ещё до поездки. Умные системы включаются автоматически при достижении заданной температуры. Кроме того, доступные Bluetooth-сканеры позволяют контролировать реальные показатели охлаждающей жидкости и масла в трансмиссии через смартфон.

