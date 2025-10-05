Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Двигатель автомобиля
Двигатель автомобиля
© freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:58

Хотите "убить" мотор своими руками? Эти привычки делают это быстрее, чем время

Автоэксперт Юлия Трушкова назвала привычки, которые разрушают двигатель автомобиля

Двигатель автомобиля — сердце машины, и обращаться с ним нужно так же бережно, как с любым живым организмом. Даже самые надёжные моторы не выдерживают небрежности, экономии или элементарного непонимания принципов работы. Автоэксперт Юлия Трушкова, директор по сервису компании "Рольф", объяснила, какие привычки автовладельцев могут привести к "смерти" двигателя и как этого избежать.

"Использование неподходящего масла, редкая замена фильтров и экономия на запчастях могут привести к быстрому износу", — отметила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

Что губит двигатель быстрее всего

Главный враг любого мотора — нарушение регламента обслуживания. Сюда относится несвоевременная замена масла, фильтров, свечей и ремней. Часто водители ориентируются лишь на километраж, не учитывая, что в городских пробках двигатель работает на холостом ходу часами, хотя колёса почти не крутятся. Поэтому важно следить не только за пробегом, но и за моточасами.

Регулярный контроль уровня масла и охлаждающей жидкости — не формальность, а гарантия того, что двигатель не перегреется и не заклинит. Особенно это критично летом, когда мотор испытывает дополнительную нагрузку, и зимой, когда холодное масло густеет и хуже циркулирует.

Сравнение: типичные ошибки и последствия

Ошибка владельца Последствие Стоимость ремонта
Экономия на масле и фильтрах Износ поршневой группы от 80 000 ₽
Пренебрежение прогревом зимой Повышенный расход топлива, износ ЦПГ от 40 000 ₽
Заправка дешёвым бензином Повреждение форсунок, клапанов от 25 000 ₽
Перегрев из-за утечки ОЖ Прогар прокладки ГБЦ от 50 000 ₽
Игнорирование шумов и вибраций Повреждение коленвала от 100 000 ₽

Как продлить жизнь мотору: пошаговое руководство

  1. Используйте только рекомендованное производителем масло. Если сомневаетесь — уточните у дилера, подходит ли ваш тип масла для текущего сезона.

  2. Меняйте фильтры каждые 8-10 тысяч км или раз в полгода. Городская пыль и плохое топливо забивают фильтры гораздо быстрее.

  3. Прогревайте двигатель зимой 2-3 минуты на холостом ходу. Этого достаточно, чтобы масло равномерно распределилось.

  4. Не повышайте обороты выше 2500 об/мин, пока мотор не достиг рабочей температуры.

  5. Проверяйте уровень масла и охлаждающей жидкости каждые две недели, особенно перед длительной поездкой.

  6. Заправляйтесь только качественным топливом с октановым числом, рекомендованным производителем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заливка дешёвого масла.
Последствие: потеря вязкости, износ подшипников, перегрев.
Альтернатива: синтетические масла известных брендов — они сохраняют свойства даже при сильных перепадах температуры.

Ошибка: игнорирование шумов.
Последствие: разрушение шатунных вкладышей, капитальный ремонт.
Альтернатива: регулярная диагностика в проверенном СТО, особенно при первых признаках посторонних звуков.

Ошибка: запуск двигателя "с толкача" на современных авто.
Последствие: повреждение каталитического нейтрализатора и цепи ГРМ.
Альтернатива: использование пуско-зарядных устройств или "прикуривание" от исправного аккумулятора.

А что если двигатель уже начал "чудить"?

Если вы заметили повышенный расход масла, неравномерную работу или запах гари, не откладывайте визит в сервис. Современные диагностические системы позволяют быстро выявить проблемы без разборки. Иногда достаточно промыть систему, заменить свечи или клапан вентиляции картера, чтобы мотор "вздохнул" с облегчением.

FAQ

Как часто менять масло в двигателе?
Рекомендуется каждые 8-10 тысяч км или раз в год, если пробеги небольшие. При езде по городу — чаще, так как двигатель работает дольше в пробках.

Как понять, что двигатель перегревается?
Обратите внимание на температуру охлаждающей жидкости, запах антифриза, падение мощности и детонацию. При первых признаках остановитесь и дайте мотору остыть.

Можно ли использовать присадки для двигателя?
Качественные присадки от известных брендов допустимы, но злоупотреблять ими не стоит. Они не заменяют регулярное ТО и не "вылечат" старый мотор.

Что делать, если загорелся Check Engine?
Не игнорируйте сигнал. Даже если машина едет нормально, ошибка может указывать на проблему с датчиками или катализатором. Проверьте код ошибки на диагностике.

Мифы и правда о моторе

Миф: если масло не чернеет — оно чистое.
Правда: наоборот, тёмный цвет говорит о том, что масло выполняет свою функцию, очищая двигатель от нагара и примесей.

Миф: прогрев двигателя вреден.
Правда: вреден лишь длительный прогрев на холостом ходу. Короткий прогрев в холодное время года обязателен.

Миф: все бензины одинаковы.
Правда: некачественное топливо может содержать примеси и воду, что приводит к повреждению топливной системы и свечей зажигания.

Три интересных факта

  1. При использовании неподходящего масла потери мощности могут достигать 15%.

  2. Уровень масла, превышающий норму, вреден не меньше, чем недостаток — может привести к вспениванию и пробою прокладок.

  3. Современные двигатели рассчитаны на ресурс 250-300 тысяч км, но при правильном уходе могут пройти и полмиллиона.

Исторический контекст

В 1970-х годах автомобилисты меняли масло каждые 3000 км — качество смазочных материалов было низким. Сегодня синтетические масла позволяют безопасно проезжать в три раза больше. Однако даже лучшие технологии не спасут двигатель, если водитель игнорирует обслуживание.

