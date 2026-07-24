Двигатель еще можно спасти: что делать в первые секунды после попадания воды под капот

Максимальная осторожность при проезде через глубокие водные преграды является ключевым способом уберечь двигатель от гидроудара, пояснил NewsInfo руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. Специалист подчеркнул, что любые ошибки водителя в условиях ливня могут обернуться дорогостоящим капитальным ремонтом транспортного средства.

Ранее эксперты предупреждали, что некоторые действия автовладельцев после попадания машины в воду могут привести к отказу в страховых выплатах. В частности, запуск мотора в условиях затопления лишает владельца права на возмещение ущерба по договору страхования.

По словам Ладушкина, основную опасность для агрегата представляет не сам дождь, а глубокие лужи, которые провоцируют скачок уровня воды в подкапотном пространстве. Важно понимать последствия безобидной на первый взгляд поездки по лужам, так как скрытые поломки могут проявиться не сразу.

"Лучший способ избежать гидроудара в ливень — двигаться максимально осторожно, не проезжать лужу на большой скорости, не создавать волну и не заезжать в те лужи, глубину которых не знаете. Если на дороге большое количество воды, старайтесь проехать крайне медленно, аккуратно, имея возможность, остановиться. Либо не продолжайте движение по той причине, что если продолжите движение и все-таки получите гидроудар, машина остановится прямо посреди лужи и придется ремонтировать впоследствии двигатель", — отметил Ладушкин.

Эксперт добавил, что при попадании воды в воздухозаборник у водителя есть всего несколько секунд для спасения мотора. Если уровень жидкости поднялся выше капота, необходимо немедленно заглушить двигатель, чтобы вода не успела пройти через систему фильтрации и впускной коллектор в цилиндры. Подобный контроль состояния узлов машины требует повышенного внимания, ведь неправильное обслуживание подкапотного пространства может сделать технику крайне уязвимой перед влагой.

"С момента захода воды в воздухозаборник до момента гидроудара в среднем у водителя есть приблизительно три-пять секунд на то, чтобы заглушить двигатель. Если увидели, что вода пошла через капот, немедленно глушите мотор. Чтобы воде пройти в цилиндр, ей нужно пройти через воздушный фильтр, через впускной коллектор, только потом она попадет в цилиндр", — пояснил автоэксперт.

Если есть подозрение, что двигатель все же набрал воды, но окончательный гидроудар не произошел, заводить машину категорически запрещено. Автомобиль нужно доставить в сервис для полной просушки впускной системы, замены фильтра и продувки цилиндров.

Особую осторожность стоит проявлять владельцам машин с турбированным двигателем и интеркулером, который расположен низко. Любые трещины на патрубках, которые часто игнорируются при несвоевременном техническом обслуживании, могут стать каналом для попадания воды внутрь системы. Для любого участника дорожного движения знание подобных нюансов критично, поскольку стандартные методики подготовки водителей нередко обходят стороной такие серьезные дорожные риски.

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