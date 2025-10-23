Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:48

Топливо сгорает зря: куда исчезают две трети энергии твоей машины

Профессор Ноэль Брюнетьер: до 30% бензина уходит на преодоление внутреннего трения двигателя

Автомобиль — одно из самых изобретательных творений человечества, но даже спустя более ста лет с момента его появления он остаётся крайне неэффективным с точки зрения использования энергии. При всей сложности конструкции и совершенстве технологий машины, работающие на бензине или дизеле, "тратят впустую" почти две трети топлива. Почему это происходит, и есть ли шанс сделать их экономичнее?

Почему двигатель внутреннего сгорания теряет энергию

Работа любого двигателя внутреннего сгорания основана на превращении тепловой энергии сгорающего топлива в механическое движение. В цилиндрах происходит взрыв смеси топлива и воздуха, давление газов толкает поршень, который, двигаясь вниз, вращает коленчатый вал. Через коробку передач это вращение передаётся на колёса.

Но на каждом этапе часть энергии теряется. Из 100% тепловой энергии топлива максимум половина превращается в полезную механическую. Остальное уходит в виде тепла — через горячие выхлопные газы и радиатор, который охлаждает двигатель. А ещё около 30% механической энергии "съедается" трением между деталями. В итоге на реальное движение автомобиля остаётся лишь около 30% от исходной энергии топлива.

Где именно теряется энергия

Трение — главный скрытый враг эффективности. Это сила, которая сопротивляется скольжению двух соприкасающихся поверхностей. Она необходима, чтобы, например, шины держались за асфальт, но внутри двигателя и трансмиссии она становится источником огромных потерь.

Наибольшие потери происходят:

  • вокруг поршня — около 45%;

  • в соединениях коленвала, шатуна и блока цилиндров — около 30%;

  • в клапанном механизме — около 10%;

  • оставшиеся 10% теряются в других узлах.

Трение не только уменьшает количество передаваемой энергии, но и вызывает износ деталей, требуя постоянной смазки и охлаждения.

"Около 30% топлива автомобиля уходит лишь на преодоление внутреннего трения", — отметил профессор Ноэль Брюнетьер.

Как можно сократить потери

Современная наука о трении — трибология - ищет пути уменьшения этих потерь. Существуют два основных направления: улучшение смазочных материалов и модификация поверхностей деталей.

1. Совершенствование масел

Двигатели и коробки передач уже смазываются моторным маслом, которое создаёт тонкую плёнку между деталями и предотвращает их контакт. Но даже здесь есть потенциал для улучшений. Учёные исследуют, как вязкость масла меняется при разных температурах, и разрабатывают специальные добавки, создающие на поверхности металла защитные, сверхгладкие слои. Это позволяет снизить трение и продлить срок службы двигателя.

2. Модификация поверхностей

Другой подход — обработка самих деталей. На металлические поверхности наносятся углеродные покрытия или создаётся микрорельеф из крошечных углублений, удерживающих масло. Такие текстуры позволяют смазке распределяться равномернее, что уменьшает трение почти вдвое.

Исследования, проведённые в Институте Pprime (г. Пуатье, Франция), показали, что текстурирование поверхностей может снизить трение до 50%. А если объединить этот метод с новыми покрытиями, можно уменьшить расход топлива на 15% и более.

Почему производители не спешат внедрять эти решения

Парадоксально, но многие автокомпании не торопятся внедрять эффективные технологии. Причина — коммерческая логика: рынок требует мощных и тяжёлых автомобилей, особенно SUV-сегмента. Более лёгкие и экономичные машины остаются нишевыми. А ведь в совокупности снижение массы кузова, уменьшение ширины шин и совершенствование двигателя могли бы сократить расход топлива до 50%.

Что может сделать водитель уже сегодня

Даже без покупки нового автомобиля можно немного улучшить экономичность.

  1. Использовать качественные масла. Некоторые современные синтетические масла уменьшают внутреннее трение на 3-5%, что даёт небольшую, но ощутимую экономию топлива.

  2. Следить за давлением в шинах. Недокачанные колёса увеличивают сопротивление качению.

  3. Избегать резких ускорений и торможений. Плавный стиль езды экономит до 20% топлива.

  4. Регулярно обслуживать двигатель. Загрязнённые фильтры, свечи или масло повышают нагрузку на мотор.

  5. Пользоваться совместными поездками. Карпулинг — простейший способ уменьшить расходы в разы.

"Если разделить затраты на топливо между несколькими пассажирами, можно сократить расходы в четыре раза", — подчеркнул профессор Ноэль Брюнетьер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование неподходящего масла.
    Последствие: увеличенное трение и перегрев двигателя.
    Альтернатива: синтетическое масло с низкой вязкостью и антифрикционными присадками (например, Castrol Edge, Mobil 1).

  • Ошибка: перегрузка автомобиля.
    Последствие: повышенный расход топлива и износ подвески.
    Альтернатива: уберите ненужный багаж и используйте лёгкие материалы при тюнинге.

  • Ошибка: редкое техобслуживание.
    Последствие: засорение системы и повышенные потери энергии.
    Альтернатива: проверка фильтров и масла каждые 10 000 км.

А что если перейти на электромобиль?

Электромобили действительно теряют меньше энергии из-за трения: всего около 5%. В них нет коробки передач, клапанов или цилиндров, а вращение колёс обеспечивается напрямую электромотором. Но их нельзя считать идеальным решением: вес батареи, цена и сложность переработки материалов компенсируют часть выигрыша.

Тем не менее, при условии экологически чистой генерации электроэнергии электротранспорт остаётся более эффективным: 70-90% энергии батареи идёт на движение.

Плюсы и минусы снижения трения

Плюсы Минусы
Снижение расхода топлива до 15% Более высокая стоимость масел и покрытий
Увеличение ресурса двигателя Сложность подбора подходящей смазки
Меньше выбросов CO₂ Медленное внедрение технологий в массовое производство

Часто задаваемые вопросы

Какое масло выбрать, чтобы снизить расход топлива?
Лучше использовать синтетические масла с низкой вязкостью (0W-20, 0W-30) и антифрикционными добавками, рекомендованные производителем.

Насколько реально сэкономить на улучшенных смазках?
Обычно экономия составляет 3-7%, но в сочетании с другими мерами (регулярное ТО, правильное давление в шинах) эффект может быть выше.

Почему трение нельзя полностью устранить?
Полное отсутствие трения невозможно: именно оно обеспечивает контакт и передачу движения. Задача инженеров — лишь минимизировать его негативные последствия.

Мифы и правда

  • Миф: моторное масло само по себе повышает мощность.
    Правда: оно не усиливает двигатель, но уменьшает потери энергии, делая работу мотора более эффективной.

  • Миф: электромобили вообще не теряют энергию.
    Правда: потери есть, но значительно меньше — около 5%, против 70% у ДВС.

  • Миф: тяжёлые автомобили надёжнее лёгких.
    Правда: избыточная масса увеличивает расход топлива и нагрузку на двигатель.

3 интересных факта

  1. Первые бензиновые двигатели имели КПД всего 10%.

  2. Формула-1 использует ультратонкие масляные плёнки, толщина которых меньше человеческого волоса.

  3. Исследователи создают "самовосстанавливающиеся" покрытия, способные самостоятельно устранять микроповреждения от трения.

Исторический контекст

Ещё в 1970-х инженеры осознали масштаб энергетических потерь в автомобилях. После нефтяного кризиса начались первые попытки снизить трение — появились синтетические масла и усовершенствованные подшипники. Но массовое внедрение тормозили интересы нефтяных компаний и автопроизводителей. Сегодня, с ростом цен на топливо и усилением экологических требований, эта тема вновь выходит на первый план.

