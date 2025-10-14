Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:16

Германия и Италия восстали против Брюсселя: Европа делит будущее авто

Правительство Германии и Италии направили в Еврокомиссию предложение о пересмотре запрета ДВС с 2035 года

Две крупнейшие автомобильные державы Европы — Германия и Италия — выступили с единым заявлением против политики Еврокомиссии, требуя пересмотра плана по запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Совместная инициатива стала одним из самых заметных сигналов о том, что внутри ЕС растёт сопротивление ускоренной электрификации.

Европа в поиске компромисса

Сегодня автомобильная отрасль переживает период масштабной трансформации. Производители, столкнувшиеся с резким ростом затрат на переход к электротранспорту, открыто выражают сомнения в реальности установленных сроков. К ним присоединились и ведущие автоконцерны — Mercedes, Renault и Stellantis. Они подчеркнули, что без гибкости со стороны Брюсселя будущее европейского автопрома окажется под угрозой.

Италия и Германия направили в Еврокомиссию официальный документ, в котором предлагают внести изменения в правила по выбросам и политику декарбонизации транспорта. По мнению правительств, курс ЕС должен учитывать разные формы "чистых" технологий, а не ограничиваться исключительно электромобилями.

"Европа должна признать другие формы чистых технологий, помимо аккумуляторной электромобильности", — заявили представители инициативы.

Возобновляемое топливо против жестких запретов

Главное требование стран — сохранить возможность использования возобновляемого топлива после 2035 года. Речь идёт о синтетическом (e-fuel) и биотопливе, которые при сгорании выделяют значительно меньше углекислого газа. По замыслу Рима и Берлина, такие виды энергии могли бы стать компромиссным вариантом, позволяя сохранить производство автомобилей с ДВС, но без ущерба для экологии.

Это предложение фактически корректирует позицию Германии, ранее безоговорочно поддерживавшей электрификацию. Теперь Берлин встал на одну линию с Римом, настаивая на технологической нейтральности и более гибком подходе к переходу.

Почему автопроизводители поддерживают инициативу

Автоконцерны приветствуют инициативу, поскольку многие из них уже инвестировали миллиарды в развитие гибридных систем, водородных двигателей и технологий синтетического топлива. По словам экспертов отрасли, резкий отказ от ДВС грозит потерей рабочих мест, ростом цен на автомобили и оттоком инвестиций за пределы Европы.

Производители отмечают, что именно возобновляемое топливо может стать "мостом" между традиционным автопромом и зелёным будущим, обеспечивая при этом энергетическую независимость континента.

Сравнение: электромобили и e-fuel

Параметр Электромобили Автомобили на e-fuel
Уровень выбросов Нулевой при движении Почти нулевой при производстве из возобновляемых источников
Стоимость производства Высокая (из-за батарей) Средняя (но требует инфраструктуры)
Заправка/зарядка До 30-60 мин 3-5 мин
Инфраструктура Развивается неравномерно Требует модификации АЗС
Переработка Ограничена (проблема утилизации батарей) Аналогична традиционному топливу

Что предлагает Германия и Италия

  1. Пересмотреть политику ЕС в отношении ДВС и разрешить выпуск машин, работающих на экологически чистом топливе.

  2. Смягчить штрафы для автопроизводителей, которые не успеют достичь целевых показателей выбросов.

  3. Расширить инвестиции в развитие инфраструктуры для водородных заправок.

  4. Создать единую европейскую систему зарядки для электромобилей — аналог "роуминга" в мобильной связи, чтобы водители могли пользоваться станциями без ограничений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полный запрет ДВС без учёта переходного периода.

  • Последствие: Снижение конкурентоспособности европейских марок, рост цен и зависимость от азиатских производителей батарей.

  • Альтернатива: Многоуровневый подход — развитие электромобилей, e-fuel, гибридов и водорода одновременно.

А что если… ЕС изменит курс?

Если Еврокомиссия согласится на корректировку, это станет прецедентом. В будущем возможно появление единого европейского стандарта для возобновляемого топлива, что позволит компаниям внедрять инновации без страха штрафов.

Это также даст шанс странам с развитой нефтехимией и биотехнологиями — например, Италии, Франции и Нидерландам — сохранить свои позиции на рынке.

Плюсы и минусы подхода

Подход Плюсы Минусы
Электромобилизация Нулевые выбросы при эксплуатации; технологический прогресс Дорогие батареи, зависимость от сырья, медленная зарядка
E-fuel и биотопливо Можно использовать существующие ДВС и инфраструктуру Высокая стоимость производства на старте
Водород Быстрая заправка, низкие выбросы Недостаток станций и высокая цена
Гибриды Гибкость, доступность Всё ещё частичные выбросы CO2

FAQ

Как может измениться рынок после 2035 года?
Если ЕС согласится с предложением Германии и Италии, автопроизводители получат возможность продолжать выпуск ДВС, но с использованием экологичных видов топлива.

Сколько стоит e-fuel?
На этапе пилотного производства литр синтетического топлива стоит 2-3 евро, но при масштабировании цена может снизиться до уровня обычного бензина.

Что лучше: электромобиль или гибрид?
Электромобиль идеально подходит для коротких поездок и городских условий, а гибрид — для тех, кто часто ездит на дальние расстояния и хочет экономить топливо.

Мифы и правда

  • Миф: После 2035 года все автомобили с ДВС будут запрещены.
    Правда: Речь идёт о новых продажах, а не об уже существующих машинах.

  • Миф: Электромобили полностью экологичны.
    Правда: Производство батарей остаётся энергоёмким и загрязняющим процессом.

  • Миф: e-fuel — фантазия производителей.
    Правда: Уже работают заводы, производящие синтетическое топливо в Германии, Чили и Японии.

3 факта о будущем транспорта

  1. Porsche планирует полностью перевести свои спортивные модели на e-fuel к 2030 году.

  2. В Японии и Южной Корее активно развивают водородные легковые и грузовые автомобили.

  3. ЕС намерен выделить более 30 млрд евро на развитие инфраструктуры зарядных станций.

Исторический контекст

Европейский автопром уже переживал технологические революции — от отказа от свинцового бензина до внедрения стандартов Euro 6. Каждый раз переход вызывал споры и сомнения, но в итоге стимулировал прогресс. Сейчас история повторяется, но масштабы вызова — куда больше.

