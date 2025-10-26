Кнопка, которая спасает жизни: зачем нужна ЭРА-ГЛОНАСС и почему нельзя её отключать

Современные автомобили всё чаще наполняются технологиями, о которых ещё несколько лет назад мы даже не слышали. Одно из таких решений — система ЭРА-ГЛОНАСС, обязательная для большинства машин, выпускаемых или ввозимых в Россию. Разбираемся, зачем она нужна, как работает и почему лучше не пытаться отключать кнопку SOS.

Что представляет собой ЭРА-ГЛОНАСС

ЭРА-ГЛОНАСС — это государственная система экстренного реагирования при авариях. Она появилась в 2015 году, чтобы сократить время прибытия служб спасения к месту ДТП. В основе системы лежит отечественная спутниковая навигация ГЛОНАСС, аналог американского GPS.

Если коротко:

ГЛОНАСС определяет координаты;

ЭРА-ГЛОНАСС отправляет эти данные спасателям, когда происходит авария.

Система действует бесплатно для водителей. За работу диспетчеров и выезд служб платит государство.

"Главная задача ЭРА-ГЛОНАСС — сократить время, за которое помощь доберётся до пострадавших", — отметили в пресс-службе Минтранса России.

Сегодня "умной" кнопкой SOS оснащено уже более четверти всех легковых авто в стране.

Как выглядит и где находится кнопка SOS

Элемент системы — это компактный пластиковый блок с крышкой и надписью SOS. Обычно он располагается:

над лобовым стеклом — в российских моделях;

на панели приборов или потолке — в иномарках.

Важно, чтобы кнопка всегда была под рукой у водителя: нажать её можно даже в стрессовой ситуации одной рукой.

Как работает система

Когда водитель нажимает SOS, система автоматически передаёт сигнал через спутник ГЛОНАСС в центр обработки. Оттуда информация уходит в экстренные службы.

Передаются не только координаты, но и:

время аварии;

направление и скорость движения;

степень удара;

данные о количестве людей в салоне.

Связь с оператором устанавливается в течение 20 секунд. Если человек не отвечает, диспетчер всё равно направит помощь по полученным координатам.

Система работает через сим-карту, встроенную в блок. Она подключается сразу к четырём мобильным операторам, выбирая тот, у кого есть сигнал в конкретной точке.

Для чего ЭРА-ГЛОНАСС действительно нужна

Главное предназначение — спасение жизней. Система особенно важна на загородных трассах и в малонаселённых районах, где аварии могут остаться незамеченными.

Но есть и другие преимущества:

возможность подать сигнал при резком ухудшении самочувствия;

контроль положения машины в режиме реального времени;

помощь при розыске автомобиля в случае угона;

повышение доверия при страховании или аренде авто.

Многие автопарки — от такси до курьерских служб — используют ЭРА-ГЛОНАСС для мониторинга транспорта и безопасности водителей.

Обязательно ли устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС

Да, но не всем. С 2015 года все новые автомобили, продаваемые в России, обязаны быть оборудованы этой системой. Требование распространяется:

на автопроизводителей ;

на юрлица и ИП, ввозящие авто из-за границы.

Для частных владельцев, которые покупают машину для личного пользования, установка не обязательна до конца 2027 года. Тем не менее, её можно поставить по желанию.

Когда можно без неё

В 2022–2023 годах, из-за дефицита оборудования, временно разрешили продавать автомобили без кнопки SOS. Но с 1 февраля 2024 года требование снова действует. Если автомобиль выпущен после этой даты, он должен быть оснащён системой.

Сравнение: ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС

Параметр ГЛОНАСС ЭРА-ГЛОНАСС Назначение Навигация и определение координат Экстренная помощь при ДТП Основа работы Спутники Спутники + мобильная связь Пользователь Любой водитель Только авто с системой SOS Стоимость Бесплатно Бесплатно (для водителя)

Штраф за отсутствие системы

Штраф предусмотрен только для компаний и организаций, которые выпускают или ввозят автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС. Обычные автовладельцы не несут ответственности за её отсутствие.

Оплата штрафа возможна со скидкой 25% в течение 30 дней.

Как установить систему самостоятельно

Если машина без кнопки SOS, её можно оснастить системой в лицензированном техцентре.

Советы шаг за шагом

Соберите документы: паспорт ТС, СТС, подтверждение права собственности. Отправьте заявку на электронную почту АО "ГЛОНАСС" (2216@aoglonass.ru). Получите договор и персональную карту абонента (USIM). Оплатите установку и установите систему у партнёров оператора. Пройдите идентификацию устройства — техцентр выдаст свидетельство. Занесите данные в ПТС в ГИБДД.

После этого авто официально считается оборудованным системой экстренного реагирования.

Сколько стоит установка

Для машин, купленных у официальных дилеров, установка бесплатна — цена уже включена в стоимость автомобиля.

Если вы ставите систему самостоятельно, ориентируйтесь на следующие расходы:

Этап Примерная стоимость Комплект оборудования 32 000 ₽ Монтаж системы 10 000 ₽ Идентификация устройства 1 000 ₽

Итого — около 43 000-45 000 рублей.

Как пользоваться ЭРА-ГЛОНАСС

Алгоритм простой:

Откройте защитную крышку блока. Нажмите кнопку SOS. Дождитесь связи с оператором. Сообщите, что случилось, и следуйте инструкциям.

Система автоматически отправляет координаты, скорость и данные о ДТП — оператору остаётся лишь уточнить детали.

Будет ли работать без связи

Нет. Несмотря на то что навигация основана на спутниках, передача сигнала идёт через мобильную сеть. Поэтому в местах без покрытия связь с оператором установить не получится.

Зато при аварии на трассе или в городе сигнал передаётся мгновенно, и время прибытия службы можно сократить вдвое.

Можно ли отключить ЭРА-ГЛОНАСС

Технически — да, достаточно отсоединить провода питания. Но делать этого категорически не советуют.

"Кнопка SOS может однажды спасти жизнь. Отключая её, водитель берёт на себя риск остаться без связи в критической ситуации", — подчеркнули специалисты АО "ГЛОНАСС".

Кроме того, при проверке документов инспектор ГИБДД может запросить тестовую активацию системы, если в техпаспорте указано её наличие.

Плюсы и минусы ЭРА-ГЛОНАСС

Плюсы Минусы Спасает жизни при ДТП Не работает без мобильной связи Бесплатна для водителей Дополнительная электроника в авто Помогает при угонах и розыске Стоимость самостоятельной установки Упрощает страхование и аренду Иногда случаются ложные срабатывания

А что если поставить систему добровольно

Даже если ваша машина не обязана иметь кнопку SOS, установить её можно для собственного спокойствия. Особенно это полезно:

для тех, кто часто ездит по трассам;

для пожилых водителей;

для родителей, передающих авто детям;

при установке автосигнализаций с GPS-трекером — система работает в связке.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли поставить ЭРА-ГЛОНАСС на подержанную машину?

Да, в лицензированном центре. После установки нужно внести данные в ПТС.

Работает ли кнопка за границей?

Нет, система предназначена только для работы на территории РФ.

Что делать, если система сработала случайно?

Дождитесь связи с оператором и объясните, что тревога ложная. Никакого штрафа за это не будет.

Мифы и правда о системе

Миф Правда ЭРА-ГЛОНАСС следит за передвижением водителя Нет. Система активируется только при нажатии кнопки или ударе Без неё машину не поставят на учёт Неверно. Частные автомобили до 2027 года могут быть без системы Можно отключить без последствий Опасно и бессмысленно — при аварии помощь не придёт

Интересные факты