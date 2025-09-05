Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дверь автомобиля
дверь автомобиля
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:53

Машины с "невидимыми" ручками оказались ловушкой: в Китае готовят неожиданный запрет

Китайское министерство промышленности ограничит использование скрытых дверных ручек в машинах

Китайские власти решили пересмотреть подход к дверным ручкам автомобилей и уже готовят новые правила, которые могут заметно изменить облик будущих машин. Поводом стали многочисленные жалобы на ненадёжность и риски для безопасности при использовании полностью утопленных — выдвижных — конструкций.

Причины для ограничений

По проекту, подготовленному Министерством промышленности и информатизации КНР, новые требования вступят в силу летом 2027 года. На адаптацию автопроизводителям оставят год. С этого момента полностью скрытые ручки окажутся вне закона, а использовать можно будет только традиционные или полуутопленные варианты. Обязательным условием станет наличие механического дубля.

Главный аргумент властей — безопасность. В случаях аварий и перебоев электропитания пассажиры оказывались заблокированными в салоне, так как выдвижные механизмы не срабатывали. В 2024 году в Чанччуне зимой замёрзший мотор ручки не позволил открыть дверь, а во время наводнений в Гуандуне фиксировались массовые короткие замыкания.

Недостатки скрытых конструкций

Тесты Китайского института страховых автотестов (C-IASI) показали: при боковых столкновениях скрытые ручки сохраняли работоспособность лишь в 67% случаев, тогда как обычные механические конструкции — в 98%.

Кроме того, такие элементы заметно увеличивают себестоимость и массу автомобиля. Производители отмечают, что в среднем скрытые ручки утяжеляют машину на 7-8 кг, стоят втрое дороже стандартных решений, а уровень отказов у них выше в восемь раз. По данным одного крупного автоконцерна, на эти детали приходится до 12% всех гарантийных обращений.

При этом их ключевое преимущество — улучшение аэродинамики — оказалось сомнительным. Эффект снижения сопротивления составляет всего 0,005-0,01 Cd, а экономия энергии не превышает 0,6 кВт·ч на каждые 100 километров.

Реакция производителей

Некоторые компании уже начали отказываться от полностью скрытых решений. Так, Volkswagen и FAW-Audi применяют полуутопленные конструкции с обязательным механическим дублем. А глава Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь не скрывает своей позиции:

"Скрытые ручки бесполезны и небезопасны", — заявил глава Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь.

Таким образом, отрасль постепенно сама пришла к выводу, что мода на утопленные ручки не оправдывает рисков и расходов.

Возможные последствия

Инициатива китайского ведомства появилась в мае 2025 года и уже рассматривается как прецедент для новых ограничений в автомобильной отрасли. Под прицелом регуляторов оказались и другие модные решения: отказ от физических кнопок в пользу сенсорных экранов, а также повсеместное использование панорамных крыш.

Не остаётся в стороне и Европа: начиная с 2026 года автомобили, в которых отсутствуют "классические" органы управления, не смогут претендовать на высший рейтинг безопасности Euro NCAP.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автокод: Haval Jolion стал самым популярным китайским авто на вторичном рынке в 2025 году сегодня в 13:31

Вторичный рынок раскрыл фаворитов: эти авто проверяют чаще всего

«Автокод» назвал топ-10 китайских машин с пробегом, которые чаще всего проверяют в России. Лидеры — Haval Jolion, Geely Monjaro и Coolray.

Читать полностью » Эксперт Подщеколдин: рынок автомобилей в России может оживиться осенью 2025 года сегодня в 13:21

Осенью машины могут стать доступнее: когда дилеры прогнозируют оживление

Спрос на автомобили в России начнёт восстанавливаться осенью 2025 года: снижение ключевой ставки и снятие средств с депозитов станут ключевыми факторами.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Попов: пробки ускоряют износ двигателя из-за холостого хода сегодня в 13:19

Почему пробки убивают мотор быстрее, чем трасса

Эксперт объяснил, почему пробки ускоряют износ двигателя: холостой ход снижает давление масла, детали смазываются хуже, а мотор рискует перегреться.

Читать полностью » Вице-президент НАС Хайцеэр спрогнозировал рост цен на автомобили из-за курса доллара и утильсбора сегодня в 13:16

Январь принесёт новый удар по кошельку: какие автомобили прибавят в цене

Цены на новые авто в России будут расти до конца 2025 года. Эксперты связывают это с курсом доллара, ставкой и предстоящим ростом утильсбора.

Читать полностью » В Китае зафиксирован кризис перепроизводства автомобилей — пострадала даже BYD сегодня в 13:15

Первый раз за три года: прибыль BYD рухнула вместе с продажами

Крупнейший автопроизводитель Китая BYD впервые за три года показал падение прибыли. Причина — перепроизводство и ценовая война на внутреннем рынке.

Читать полностью » Юрист Русяев: в России можно официально оформить парковочное место сегодня в 13:13

Место во дворе как недвижимость: что нужно для легализации

Закрепить парковочное место во дворе реально, но только при строгом соблюдении закона: общее собрание, согласование с администрацией и регистрация в ЕГРН.

Читать полностью » Ввоз машин в Россию в августе снизился на треть, доля Китая достигла 72% — Автостат сегодня в 13:11

Кто везёт авто в страну: новые цифры "Автостата" переворачивают картину

Импорт автомобилей в Россию упал: новые машины сократились на 67%, подержанные — на 24%. Главный поставщик — Китай, лидируют физлица.

Читать полностью » В столице пользователи кикшеринга заклеивают и снимают номера самокатов, чтобы избежать штрафов сегодня в 13:02

Фото из столицы: почему кикшеринговые номера исчезают один за другим

В Москве пользователи кикшеринга массово скрывают номера самокатов: скотч, выцарапанные символы и даже снятые таблички — всё ради ухода от штрафов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Алисия Викандер, Наоми Уоттс и Амаль Клуни выбрали платья с открытыми плечами в Венеции
Культура и шоу-бизнес

Энтони Хопкинс сыграет главную роль в экранизации рассказа Дилана Томаса
Наука и технологии

Мозг выбирает голос в шуме без снижения уровня фоновых звуков — данные экспериментов
Садоводство

Садоводы Ульяновской области рассказали о преимуществах посева моркови под зиму
Наука и технологии

Астрономы зафиксировали необычный маршрут 3I/ATLAS в плоскости эклиптики — данные ESA
Еда

Кардиолог отметил пользу фруктов и овощей для профилактики рака и ССЗ
Туризм

Власти подтвердили использование лайнера Astoria Grande для круизов на Дальнем Востоке
Авто и мото

Германия выступила против полного запрета ДВС в ЕС с 2035 года — VDA и IG Metall
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet