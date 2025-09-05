Машины с "невидимыми" ручками оказались ловушкой: в Китае готовят неожиданный запрет

Китайские власти решили пересмотреть подход к дверным ручкам автомобилей и уже готовят новые правила, которые могут заметно изменить облик будущих машин. Поводом стали многочисленные жалобы на ненадёжность и риски для безопасности при использовании полностью утопленных — выдвижных — конструкций.

Причины для ограничений

По проекту, подготовленному Министерством промышленности и информатизации КНР, новые требования вступят в силу летом 2027 года. На адаптацию автопроизводителям оставят год. С этого момента полностью скрытые ручки окажутся вне закона, а использовать можно будет только традиционные или полуутопленные варианты. Обязательным условием станет наличие механического дубля.

Главный аргумент властей — безопасность. В случаях аварий и перебоев электропитания пассажиры оказывались заблокированными в салоне, так как выдвижные механизмы не срабатывали. В 2024 году в Чанччуне зимой замёрзший мотор ручки не позволил открыть дверь, а во время наводнений в Гуандуне фиксировались массовые короткие замыкания.

Недостатки скрытых конструкций

Тесты Китайского института страховых автотестов (C-IASI) показали: при боковых столкновениях скрытые ручки сохраняли работоспособность лишь в 67% случаев, тогда как обычные механические конструкции — в 98%.

Кроме того, такие элементы заметно увеличивают себестоимость и массу автомобиля. Производители отмечают, что в среднем скрытые ручки утяжеляют машину на 7-8 кг, стоят втрое дороже стандартных решений, а уровень отказов у них выше в восемь раз. По данным одного крупного автоконцерна, на эти детали приходится до 12% всех гарантийных обращений.

При этом их ключевое преимущество — улучшение аэродинамики — оказалось сомнительным. Эффект снижения сопротивления составляет всего 0,005-0,01 Cd, а экономия энергии не превышает 0,6 кВт·ч на каждые 100 километров.

Реакция производителей

Некоторые компании уже начали отказываться от полностью скрытых решений. Так, Volkswagen и FAW-Audi применяют полуутопленные конструкции с обязательным механическим дублем. А глава Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь не скрывает своей позиции:

"Скрытые ручки бесполезны и небезопасны", — заявил глава Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь.

Таким образом, отрасль постепенно сама пришла к выводу, что мода на утопленные ручки не оправдывает рисков и расходов.

Возможные последствия

Инициатива китайского ведомства появилась в мае 2025 года и уже рассматривается как прецедент для новых ограничений в автомобильной отрасли. Под прицелом регуляторов оказались и другие модные решения: отказ от физических кнопок в пользу сенсорных экранов, а также повсеместное использование панорамных крыш.

Не остаётся в стороне и Европа: начиная с 2026 года автомобили, в которых отсутствуют "классические" органы управления, не смогут претендовать на высший рейтинг безопасности Euro NCAP.