Hyundai
Hyundai
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:21

Мода на светящиеся полосы трещит по швам — бренды снова ищут индивидуальность

Главный дизайнер Hyundai Саймон Лосби сообщил об изменении фирменного стиля компании

Автомобильный дизайн всегда отражал баланс между модой, технологиями и практичностью. Еще недавно тонкая светящаяся линия на передней панели казалась смелым шагом в будущее. Hyundai первой сделала её ключевой частью фирменного стиля, и это решение выделило модели компании на мировом рынке.

Изначально полосы появились на седане Grandeur, затем на минивэне Staria и кроссовере Kona. В итоге автомобили получили узнаваемое лицо, которое невозможно было перепутать. Но мода быстро распространилась, и вскоре световые линии стали встречаться у большинства производителей — от премиум-брендов до массового сегмента.

"Мы не хотим, чтобы 80% элементов были одинаковыми, а 20% — разными. Мы бы предпочли всё изменить", — сказал главный дизайнер Hyundai Саймон Лосби.

Как меняется фирменный стиль Hyundai

Компания сделала ставку не только на полосы, но и на пиксельную графику в оптике. Эта идея уже вдохновила конкурентов: так, Fiat применил её в Grande Panda. Однако Hyundai решила пойти дальше: в концепте Concept Three, предвестнике нового Ioniq 3, передняя световая линия исчезла, уступив место свежим решениям.

Сравнение: подходы к световому дизайну

Марка Ключевой элемент Особенности
Hyundai Световые полосы, пиксельная графика От Grandeur до Ioniq, переход к новым формам
Audi Светодиодные матричные фары Акцент на технологии и безопасность
BMW Изогнутые ДХО в виде "бумерангов" Эмоциональный акцент, премиум-образ
Kia "Зубчатые" линии Star Map Яркий визуальный акцент на кроссоверах
Fiat Минималистичная пиксельная графика Доступное решение в массовом сегменте

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль с современным дизайном

  1. Обратите внимание на фирменный стиль марки — световая графика станет отличительным признаком машины на годы.

  2. Если важна безопасность, смотрите на бренды с адаптивными фарами (Audi, Volvo).

  3. Для любителей технологий — электромобили с интегрированными световыми решениями (Hyundai Ioniq, Tesla).

  4. Если цените долговечность, выбирайте модели с проверенной классикой без чрезмерных модных элементов.

  5. При покупке подержанного авто проверяйте стоимость замены световой оптики: иногда одна фара стоит как комплект шин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка модели только из-за внешнего эффекта световой полосы.

  • Последствие: быстрое устаревание дизайна, дорогостоящий ремонт в случае поломки.

  • Альтернатива: выбирать машину, где стиль сочетается с функциональностью (например, электромобили Hyundai Ioniq или Toyota bZ4X).

А что если…

А что если автомобильный рынок снова устанет от однообразия и вернется к более простым решениям? Вероятно, производители будут искать баланс: сохранить узнаваемость, но добавить индивидуальности. Именно это и делает Hyundai, отказываясь от повсеместных линий в пользу новых элементов.

Плюсы и минусы световых полос

Плюсы Минусы
Узнаваемый фирменный стиль Быстрое распространение у конкурентов → потеря уникальности
Современный облик Высокая стоимость ремонта
Хорошая видимость на дороге Возможные проблемы зимой при обледенении
Подходит электромобилям Риск устаревания моды

FAQ

Как выбрать машину с необычным световым дизайном?
Смотрите на концепт-кары и новинки — именно там бренды показывают будущее.

Сколько стоит ремонт светящейся линии?
Замена может обойтись от 50 тыс. рублей и выше, особенно у премиальных марок.

Что лучше: полосы или пиксельная графика?
Полосы эффектны, но быстро приелись. Пиксели дают больше пространства для уникальности.

Мифы и правда

  • Миф: световые полосы делают автомобиль безопаснее.

  • Правда: они скорее повышают узнаваемость, а за безопасность отвечают технологии фар.

  • Миф: такие элементы есть только у премиальных марок.

  • Правда: сейчас они встречаются даже у массовых моделей.

3 интересных факта

  1. Первые световые линии появились в концептах еще в 2010-х, но массово вышли только после успеха Hyundai.

  2. В BMW экспериментировали с лазерными фарами, но отказались из-за дороговизны.

  3. В Китае уже разрабатываются нормы, которые могут ограничить чрезмерное использование ярких полос для снижения "визуального шума" на дорогах.

Исторический контекст

  • 1990-е: широкое распространение "ангельских глазок" у BMW.

  • 2000-е: мода на светодиодные ДХО, Audi A4 стала иконой.

  • 2010-е: матричные фары и адаптивные системы.

  • 2020-е: световые линии по всей ширине кузова и пиксельная графика.

  • 2030-е (прогноз): умные системы, способные проецировать информацию прямо на дорогу.

