Европа в китайском кузове: новый гибридный седан ошарашил автолюбителей
Почти пятиметровый гибридный седан Roewe M7 DMH стал первой серийной китайской моделью, созданной под руководством знаменитого словацкого дизайнера Йозефа Кабаня. Для автолюбителей это не просто новый автомобиль, а яркий пример того, как европейское видение может сочетаться с азиатскими технологиями.
Европейский почерк в китайском кузове
Новый Roewe M7 DMH сразу обращает на себя внимание: его силуэт напоминает Audi A6, но при этом в Китае он стоит меньше 340 тысяч крон — дешевле, чем базовая Skoda Fabia у нас. Машина построена на основе подключаемого гибрида, что делает её привлекательной не только внешне, но и с точки зрения экологичности и технологий.
Карьера, достойная романа
Йозеф Кабан — человек, который оставил заметный след в автомобильной истории. Он начинал с проектов для Bugatti и Audi, а позже формировал облик Volkswagen, Škoda, BMW и Rolls-Royce. Именно его называют "отцом" современного дизайна Škoda.
"Он известен вниманием к деталям и умением сочетать эстетику с функциональностью", — отмечают коллеги.
Но его путь был не всегда гладким: отношения с руководством компаний порой складывались сложно, и это приводило к неожиданным поворотам в карьере.
Шаг на восток
В прошлом году Кабан неожиданно для многих обосновался в Китае. Здесь он занял пост вице-президента по глобальному дизайну в крупнейшей государственной корпорации SAIC Motor. Уже весной он представил на Шанхайском автосалоне концепты MG Cyber X и Roewe Pearl, а теперь дебютировал с серийным автомобилем.
Жизнь дизайнеров в Поднебесной
Тем, кто хочет узнать больше о том, как работают автомобильные дизайнеры в Китае и какой ритм задаёт индустрия, стоит обратить внимание на подкаст V Autě. Его гостем стал чешский дизайнер Войтех Странский, поделившийся впечатлениями о профессии в условиях китайского рынка.
Roewe M7 DMH стал для Кабаня важной точкой в новой главе карьеры. Его стиль и опыт теперь формируют не только европейские, но и азиатские автомобили, что делает проект особенно значимым.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru