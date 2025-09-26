Машина тает быстрее мороженого: сколько теряют в цене китайские авто
Автомобильный рынок России сегодня переживает не самые простые времена. На фоне роста цен на новые машины и активного продвижения китайских брендов, внимание автолюбителей всё чаще обращается к вопросу остаточной стоимости. Ведь покупка автомобиля — это не только эмоции, но и инвестиция, которая должна сохранять ценность хотя бы в первые годы. Однако свежие данные показывают: у лидера рынка, марки Chery, ситуация складывается не в пользу владельцев.
Как быстро теряют цену китайские автомобили
Аналитики отмечают, что в среднем машины китайских брендов на вторичном рынке теряют до 70% своей стоимости за три года. При этом автомобили Chery выделяются особенно сильным обесцениванием. Уже через первый год после покупки владелец может столкнуться с падением цены на 30-40%.
Так, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который в 2025 году в салоне стоил около 2,9 млн рублей, спустя три года предлагается на рынке за 1,9 млн. Для сравнения, корейские или японские аналоги за тот же срок дешевеют всего на 30-40%.
Причины такого сценария кроются в агрессивном росте продаж новых авто, большом числе акций и спецпрограмм от дилеров, а также в том, что покупателям проще взять новый Chery с гарантией, кредитом и трейд-ином, чем искать подержанный вариант.
Сравнение
|Марка авто
|Потеря стоимости за 1 год
|Потеря стоимости за 3 года
|Средняя цена нового (2025)
|Средняя цена 3-летнего
|Chery (Китай)
|30-40%
|до 70%
|2,9 млн руб.
|1,9 млн руб.
|Hyundai (Корея)
|15-20%
|35-40%
|3,2 млн руб.
|2,1 млн руб.
|Toyota (Япония)
|10-15%
|30-35%
|3,5 млн руб.
|2,4 млн руб.
|Volkswagen (Европа)
|12-18%
|30-40%
|3,6 млн руб.
|2,5 млн руб.
Советы шаг за шагом: как снизить риск потерь
-
Перед покупкой изучите статистику остаточной стоимости по конкретной модели.
-
Рассмотрите альтернативы: иногда выгоднее взять подержанный автомобиль японского или корейского бренда, чем новый китайский.
-
Используйте трейд-ин у официальных дилеров — так можно компенсировать часть потерь.
-
Обращайте внимание на комплектации: базовые версии падают в цене быстрее, чем средние и топовые.
-
Не забывайте о страховке КАСКО — она помогает сохранить ликвидность авто при перепродаже.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка популярной китайской модели без учёта статистики остаточной стоимости.
→ Последствие: потеря до 70% цены за три года.
→ Альтернатива: рассмотреть модели Toyota, Hyundai или Kia, которые дольше сохраняют ликвидность.
-
Ошибка: отказ от расширенной гарантии и сервисной книжки.
→ Последствие: снижение интереса покупателей на вторичке.
→ Альтернатива: использовать официальное обслуживание и подтверждать историю авто.
-
Ошибка: выбор малоизвестного дилера с временными скидками.
→ Последствие: автомобиль труднее продать.
→ Альтернатива: покупать у крупных официальных сетей, где выше доверие к документам и истории машины.
А что если…
Что будет, если тенденция сохранится? В ближайшие годы рынок может столкнуться с парадоксом: новые китайские авто будут занимать всё большую долю продаж, но на вторичке спрос на них останется низким. Это приведёт к перегреву рынка и ещё большему падению цен на "китайцев" с пробегом. В то же время европейские, японские и корейские машины сохранят позиции благодаря устойчивому доверию и репутации.
FAQ
Как выбрать китайский автомобиль, чтобы он меньше терял в цене?
Обратите внимание на модели с высоким спросом у такси и каршеринга — их легче продать. Также предпочтительны топовые комплектации.
Сколько стоит Chery Tiggo 7 Pro через три года?
В среднем цена снижается с 2,9 млн рублей до 1,9 млн, то есть потеря около миллиона.
Что лучше: новый Chery или подержанный Toyota?
Для сохранения вложений лучше подержанный Toyota. Если важна новая гарантия и комплектация — Chery, но нужно учитывать риски потери цены.
Мифы и правда
-
Миф: китайские авто дешевеют так же, как европейские.
Правда: на деле падение стоимости у Chery может достигать 70%, что значительно выше.
-
Миф: новые акции и кредиты делают покупку выгодной.
Правда: скидки на старте компенсируются сильным обесцениванием на вторичке.
-
Миф: через пару лет можно выгодно продать любой Chery.
Правда: спрос на подержанные китайские авто остаётся низким.
3 интересных факта
-
В Китае автомобили Chery теряют цену медленнее, чем в России — всё из-за более высокой лояльности покупателей.
-
Chery Tiggo 7 Pro входит в топ-5 самых продаваемых кроссоверов в РФ, несмотря на слабую ликвидность на вторичке.
-
Первые модели Chery появились в России в начале 2000-х, и тогда они стоили в два раза дешевле аналогов Hyundai.
Исторический контекст
-
2005 год: первые массовые продажи Chery в России.
-
2010 год: выход на рынок популярных кроссоверов серии Tiggo.
-
2020 год: рост доли китайских брендов после ухода европейцев.
-
2025 год: Chery становится лидером продаж, но теряет ликвидность на вторичке.
