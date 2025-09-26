Машина тает быстрее мороженого: сколько теряют в цене китайские авто

Автомобильный рынок России сегодня переживает не самые простые времена. На фоне роста цен на новые машины и активного продвижения китайских брендов, внимание автолюбителей всё чаще обращается к вопросу остаточной стоимости. Ведь покупка автомобиля — это не только эмоции, но и инвестиция, которая должна сохранять ценность хотя бы в первые годы. Однако свежие данные показывают: у лидера рынка, марки Chery, ситуация складывается не в пользу владельцев.

Как быстро теряют цену китайские автомобили

Аналитики отмечают, что в среднем машины китайских брендов на вторичном рынке теряют до 70% своей стоимости за три года. При этом автомобили Chery выделяются особенно сильным обесцениванием. Уже через первый год после покупки владелец может столкнуться с падением цены на 30-40%.

Так, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который в 2025 году в салоне стоил около 2,9 млн рублей, спустя три года предлагается на рынке за 1,9 млн. Для сравнения, корейские или японские аналоги за тот же срок дешевеют всего на 30-40%.

Причины такого сценария кроются в агрессивном росте продаж новых авто, большом числе акций и спецпрограмм от дилеров, а также в том, что покупателям проще взять новый Chery с гарантией, кредитом и трейд-ином, чем искать подержанный вариант.

Сравнение

Марка авто Потеря стоимости за 1 год Потеря стоимости за 3 года Средняя цена нового (2025) Средняя цена 3-летнего Chery (Китай) 30-40% до 70% 2,9 млн руб. 1,9 млн руб. Hyundai (Корея) 15-20% 35-40% 3,2 млн руб. 2,1 млн руб. Toyota (Япония) 10-15% 30-35% 3,5 млн руб. 2,4 млн руб. Volkswagen (Европа) 12-18% 30-40% 3,6 млн руб. 2,5 млн руб.

Советы шаг за шагом: как снизить риск потерь

Перед покупкой изучите статистику остаточной стоимости по конкретной модели. Рассмотрите альтернативы: иногда выгоднее взять подержанный автомобиль японского или корейского бренда, чем новый китайский. Используйте трейд-ин у официальных дилеров — так можно компенсировать часть потерь. Обращайте внимание на комплектации: базовые версии падают в цене быстрее, чем средние и топовые. Не забывайте о страховке КАСКО — она помогает сохранить ликвидность авто при перепродаже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка популярной китайской модели без учёта статистики остаточной стоимости.

→ Последствие: потеря до 70% цены за три года.

→ Альтернатива: рассмотреть модели Toyota, Hyundai или Kia, которые дольше сохраняют ликвидность.

Ошибка: отказ от расширенной гарантии и сервисной книжки.

→ Последствие: снижение интереса покупателей на вторичке.

→ Альтернатива: использовать официальное обслуживание и подтверждать историю авто.

Ошибка: выбор малоизвестного дилера с временными скидками.

→ Последствие: автомобиль труднее продать.

→ Альтернатива: покупать у крупных официальных сетей, где выше доверие к документам и истории машины.

А что если…

Что будет, если тенденция сохранится? В ближайшие годы рынок может столкнуться с парадоксом: новые китайские авто будут занимать всё большую долю продаж, но на вторичке спрос на них останется низким. Это приведёт к перегреву рынка и ещё большему падению цен на "китайцев" с пробегом. В то же время европейские, японские и корейские машины сохранят позиции благодаря устойчивому доверию и репутации.

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль, чтобы он меньше терял в цене?

Обратите внимание на модели с высоким спросом у такси и каршеринга — их легче продать. Также предпочтительны топовые комплектации.

Сколько стоит Chery Tiggo 7 Pro через три года?

В среднем цена снижается с 2,9 млн рублей до 1,9 млн, то есть потеря около миллиона.

Что лучше: новый Chery или подержанный Toyota?

Для сохранения вложений лучше подержанный Toyota. Если важна новая гарантия и комплектация — Chery, но нужно учитывать риски потери цены.

Мифы и правда

Миф: китайские авто дешевеют так же, как европейские.

Правда: на деле падение стоимости у Chery может достигать 70%, что значительно выше.

Миф: новые акции и кредиты делают покупку выгодной.

Правда: скидки на старте компенсируются сильным обесцениванием на вторичке.

Миф: через пару лет можно выгодно продать любой Chery.

Правда: спрос на подержанные китайские авто остаётся низким.

3 интересных факта

В Китае автомобили Chery теряют цену медленнее, чем в России — всё из-за более высокой лояльности покупателей. Chery Tiggo 7 Pro входит в топ-5 самых продаваемых кроссоверов в РФ, несмотря на слабую ликвидность на вторичке. Первые модели Chery появились в России в начале 2000-х, и тогда они стоили в два раза дешевле аналогов Hyundai.

Исторический контекст