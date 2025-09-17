Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Vauxford is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:27

Дешевле только сначала: как китайские авто превращаются в головную боль на вторичке

Carvago сравнила падение цен: MG ZS минус 32,6%, Renault Captur минус 20% за год

Китайские автопроизводители за последние годы перестали быть объектом шуток и превратились в серьёзных игроков на европейском рынке. Бренды вроде MG, Dongfeng, BYD и DR активно продвигаются, а некоторые модели даже обходят по продажам признанных конкурентов. Но за привлекательной ценой скрывается главный риск — быстрое снижение стоимости уже после первого года эксплуатации.

Почему остаточная стоимость так важна

Для многих частных покупателей, которые планируют ездить на автомобиле до его естественного износа, разница в перепродаже не критична. Однако именно вторичный рынок отражает репутацию бренда, влияет на доверие к надёжности и напрямую формирует стоимость операционного лизинга. Чем больше авто теряет в цене, тем выше будут платежи по аренде.

"Различия между марками и моделями внутри одной марки всё ещё могут быть значительными", — отметил представитель Carvago Иржи Червенка.

Сравнение падения стоимости за первый год

Компания Carvago собрала данные по снижению цен на молодые подержанные автомобили в 14 странах Европы. Результаты оказались показательными:

Модель Потеря стоимости за 1 год
MG ZS -32,6%
Renault Captur -20%
Škoda Kamiq -7,9%
Suzuki S-Cross -0,5%
MG HS -5,3%
Dacia Duster -5,4%

Видно, что одни и те же марки могут вести себя по-разному: компактный ZS теряет треть цены, а более крупный HS держится на уровне лучших европейских моделей.

Советы шаг за шагом: как учитывать падение цены

  1. Смотрите не только на цену в салоне, но и на динамику цен на вторичке.

  2. Сравнивайте похожие модели: например, MG ZS с Renault Captur или Škoda Kamiq.

  3. Учитывайте репутацию бренда и простоту ремонта: это напрямую влияет на остаточную стоимость.

  4. Если планируете лизинг, уточняйте, как остаточная цена повлияет на ваши платежи.

  5. Следите за изменением цен у лидеров рынка: снижение прайса у Tesla или Hyundai отражается и на "вторичке".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить китайский кроссовер только из-за низкой цены.
    → Последствие: потеря до 30% стоимости за первый год.
    → Альтернатива: выбрать доступную Dacia Duster, которая лучше сохраняет цену.

  • Ошибка: игнорировать репутацию модели.
    → Последствие: трудности с продажей на вторичке.
    → Альтернатива: обратить внимание на Suzuki, у которых минимальная потеря стоимости.

  • Ошибка: ориентироваться только на скидки дилера.
    → Последствие: быстрый обвал цен при выходе обновлённой версии.
    → Альтернатива: оценивать долгосрочную стабильность модели (например, Škoda Kamiq).

А что если китайские бренды укрепят позиции?

Сейчас MG и другие компании находятся в стадии завоевания доверия. Когда их автомобили пройдут проверку временем, станет ясно, действительно ли они надёжны и удобны в обслуживании. Если репутация укрепится, остаточная стоимость тоже вырастет. Пока же рынок осторожен и снижает цену в первые годы эксплуатации.

Плюсы и минусы покупки китайского авто

Плюсы Минусы
Низкая цена при покупке Быстрое падение стоимости
Современный дизайн и оснащение Неясная репутация на вторичке
Гарантия и новые технологии Ограниченный доступ к запчастям
Широкий выбор в сегменте SUV Сложности с перепродажей
Активное развитие брендов Недостаточно проверенная надёжность

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль на вторичке?
Сравните динамику падения цены и убедитесь, что модель имеет положительные отзывы по надёжности.

Сколько теряют в цене китайские кроссоверы?
В среднем до 20-30% за первый год, что выше, чем у европейских и японских конкурентов.

Что лучше для перепродажи — MG или Renault?
Renault Captur теряет около 20% за год, а MG ZS — свыше 30%. Поэтому при прочих равных Renault выгоднее.

Мифы и правда

  • Миф: все китайские автомобили одинаково плохо держат цену.
    Правда: MG HS и некоторые модели DR теряют меньше 6% за год.

  • Миф: вторичный рынок не интересен для китайских машин.
    Правда: интерес растёт, но пока осторожно, особенно к новым брендам Omoda и Jaecoo.

  • Миф: дёшево купил — значит, выгодно.
    Правда: резкое падение стоимости делает покупку не такой уж выгодной.

3 интересных факта

  1. Suzuki S-Cross потерял всего 0,5% стоимости за год — рекорд среди массовых моделей.

  2. Dacia Duster традиционно входит в число машин, которые лучше всего сохраняют цену.

  3. Tesla напрямую влияет на рынок подержанных авто: снижение цен на новые электромобили тут же обрушивает стоимость б/у.

Исторический контекст

Во время пандемии вторичный рынок пережил бум: из-за дефицита новых машин цены на подержанные взлетели. Сейчас ситуация меняется, и китайские бренды пробуют закрепиться. Их успех будет зависеть от надёжности и того, как они проявят себя на дистанции в 5-7 лет эксплуатации.

Авто и мото

В Казахстане курсанты часто портят автомобили и оборудование на экзаменах по вождению
Авто и мото

Эксперт рассказал о рисках загрязнения топлива при заправке сразу после разгрузки бензовоза
Технологии

Microsoft объявила об удалении устаревших веб-компонентов Windows 8 и ранних версий 10
Садоводство

Крахмал с сахаром заменяет навоз как удобрение для огорода — совет Светланы Городецкой
Культура и шоу-бизнес

Apple TV+ анонсировала пятый сезон сериала "Утреннее шоу"
Спорт и фитнес

Трастеры развивают силу и выносливость за счёт сочетания приседа и жима
Еда

Пастел де ната готовится из слоёного теста и молочного крема
Еда

Итальянские кулинары запекают свинину в красном вине с розмарином для насыщенного вкуса
