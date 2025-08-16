Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:47

Некоторые авто дешевеют вдвое за несколько месяцев — рынок шокирует новыми данными

Исследование TipCars: Honda Accord и Mercedes-Benz CLK обесценились более чем на две трети

Автомобили стремительно обесцениваются — и это не миф. Иногда за год цена падает почти на две трети, показывая, что потеря стоимости касается не только новинок, но и старых моделей.

Почему это происходит

Аналитики TipCars сравнили стоимость автомобилей на чешском рынке в июне 2024 и июне 2025 годов. В исследование вошли машины возрастом от двух до четырёх лет, а также те, что давно перешагнули десятилетний рубеж.

"Мы хотели более внимательно изучить рынок — не только новые автомобили, но и те, которым больше десяти лет. Именно для них падение стоимости наиболее существенно", — заявил директор TipCars Марек Кнежа.

По его словам, подержанные автомобили обесцениваются не менее стремительно, чем новые. Для покупателей это шанс приобрести машину выгодно, а вот продавцам стоит учитывать риск серьёзной потери уже через несколько месяцев.

Новые и относительно свежие авто

Сильнее всего потеряли в цене модели последних лет выпуска — с 2020 по 2024 год. Среднее снижение стоимости десяти наиболее подешевевших автомобилей составило 27,3%.

  • Audi e-tron (2023) — падение на 33%.
  • Seat Ibiza (2022) — минус 32% (с 440 360 до 300 486 крон).
  • VW Caddy (2022) — снижение на 29%.

Любопытно, что у этих машин средний пробег за год оказался даже меньше ожидаемого.

Автомобили 2015-2019 годов

Среди машин постарше среднее падение оказалось ещё заметнее — более 30%.

  • Opel Combo (2017) потерял в цене половину.
  • Honda HR-V (2015) упала на 38%, её пробег вырос почти вдвое — с 96 541 до 190 978 км.
  • Mitsubishi Lancer (2015) подешевел на 35%.

Старше десяти лет: абсолютные рекорды

И всё же рекорды антирейтинга держат автомобили, возраст которых перевалил за десятилетие. Их среднее годовое снижение стоимости превысило 50%.

  • Honda Accord (2004) — минус 69%.
  • Mercedes-Benz CLK (2007) — минус 68%.
  • Suzuki Swift (2001) — минус 63%.

"Автомобили быстро теряют стоимость независимо от возраста. Пробег, количество проданных экземпляров, состояние автомобиля и технологическое устаревание имеют решающее значение, особенно для электромобилей", — подытожил Кнежа.

Именно эти факторы, как отмечают эксперты, делают рынок подержанных авто непредсказуемым и в то же время выгодным для тех, кто умеет выбирать момент.

