Haval Jolion тает в цене быстрее снега весной: статистика шокирует

На первый взгляд, популярный кроссовер Haval Jolion выглядит как выгодная покупка — современный дизайн, сборка в России и лидерство среди новых иномарок. Но статистика последних лет показывает другую сторону медали: в такси этот автомобиль буквально "тает" в цене.

Как рынок подержанных машин меняется в 2025 году

Еще пару лет назад высокие цены на новые автомобили поддерживали стоимость подержанных. Но в 2025-м массовые скидки и распродажи новых моделей резко изменили ситуацию. Подержанные машины, особенно активно эксплуатируемые, начали дешеветь заметно быстрее.

Аналитики "Автостат" подсчитали: Haval Jolion после трёх лет работы в такси теряет в цене более 50 %. Для сравнения:

у частных владельцев падение стоимости составляет около 21 %;

в каршеринге — примерно 47 %;

а в таксопарках обесценивание достигает рекордных 54 %.

Такой разрыв объясняется не только большим пробегом, но и нагрузкой на узлы и агрегаты при круглосуточной эксплуатации.

Конкретный пример

Возьмём кроссовер, купленный в 2022 году за 2,13 млн рублей. Через три года, при пробеге от 150 до 250 тысяч километров, его средняя рыночная цена составит около 980 тысяч.

Речь идёт о версии с полуторалитровым турбомотором, передним приводом и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Остаточная стоимость — примерно 46 % от первоначальной цены. На фоне постоянного роста цен на новые машины это падение выглядит особенно резким.

Почему падение ускоряется

Эксперты отмечают, что стоимость новых авто продолжает расти, но медленнее, чем в 2023–2024 годах. Это создаёт условия для ещё более быстрого обесценивания подержанных машин.

Особенно быстро теряют в цене автомобили из такси, ведь они не только проходят огромные пробеги, но и часто эксплуатируются в режиме, далёком от щадящего. Водители меняются, стиль вождения разный, а техобслуживание не всегда выполняется строго по регламенту.