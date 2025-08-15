Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Haval Jolion
Haval Jolion
© commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:54

Haval Jolion тает в цене быстрее снега весной: статистика шокирует

Haval Jolion теряет более 50% стоимости после трёх лет работы в такси

На первый взгляд, популярный кроссовер Haval Jolion выглядит как выгодная покупка — современный дизайн, сборка в России и лидерство среди новых иномарок. Но статистика последних лет показывает другую сторону медали: в такси этот автомобиль буквально "тает" в цене.

Как рынок подержанных машин меняется в 2025 году

Еще пару лет назад высокие цены на новые автомобили поддерживали стоимость подержанных. Но в 2025-м массовые скидки и распродажи новых моделей резко изменили ситуацию. Подержанные машины, особенно активно эксплуатируемые, начали дешеветь заметно быстрее.

Аналитики "Автостат" подсчитали: Haval Jolion после трёх лет работы в такси теряет в цене более 50 %. Для сравнения:

  • у частных владельцев падение стоимости составляет около 21 %;

  • в каршеринге — примерно 47 %;

  • а в таксопарках обесценивание достигает рекордных 54 %.

Такой разрыв объясняется не только большим пробегом, но и нагрузкой на узлы и агрегаты при круглосуточной эксплуатации.

Конкретный пример

Возьмём кроссовер, купленный в 2022 году за 2,13 млн рублей. Через три года, при пробеге от 150 до 250 тысяч километров, его средняя рыночная цена составит около 980 тысяч.

Речь идёт о версии с полуторалитровым турбомотором, передним приводом и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Остаточная стоимость — примерно 46 % от первоначальной цены. На фоне постоянного роста цен на новые машины это падение выглядит особенно резким.

Почему падение ускоряется

Эксперты отмечают, что стоимость новых авто продолжает расти, но медленнее, чем в 2023–2024 годах. Это создаёт условия для ещё более быстрого обесценивания подержанных машин.

Особенно быстро теряют в цене автомобили из такси, ведь они не только проходят огромные пробеги, но и часто эксплуатируются в режиме, далёком от щадящего. Водители меняются, стиль вождения разный, а техобслуживание не всегда выполняется строго по регламенту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ассоциация автопроизводителей Италии раскритиковала установку двигателя Rover V8 в суперкар в итальянском стиле сегодня в 8:16

Новый суперкар стал причиной резкой реакции Италии — всё дело в моторе

Итальянские автопроизводители возмущены: новый суперкар в итальянском стиле получил британский мотор. Скандал дошёл до дипломатических кругов.

Читать полностью » В России с 2025 года могут обязать оснащать все ввозимые автомобили FM-радиоприёмником сегодня в 8:11

Конец тишине в дороге: автомобили снова заговорят голосом радио

В России могут обязать оснащать все импортируемые автомобили FM-радио и плеером, чтобы сохранить традиционное вещание в эпоху онлайн-платформ.

Читать полностью » Автоэксперты: проверять давление в шинах летом нужно только на холодном автомобиле сегодня в 7:16

Эта ошибка с давлением в шинах в жару приводит к поломкам и опасным ситуациям

Летом воздух в шинах расширяется, и давление растёт. Но привычка недокачивать колёса перед поездкой может обернуться серьёзными проблемами.

Читать полностью » Дефицит Lada Iskra снизил продажи Granta и Vesta в Санкт-Петербурге сегодня в 7:07

Хотели бестселлер — получили кризис: как Iskra спутала карты АвтоВАЗу

Дефицит новинки Lada Iskra изменил расстановку сил на авторынке Петербурга, обрушив продажи Granta и Vesta и уступив лидерство конкурентам.

Читать полностью » Renault и Dacia отзовут автомобили с бензиновым двигателем 1.6 литра, выпущенные в 2019–2022 годах сегодня в 6:17

Осенью стартует крупнейший отзыв Renault — затронет десятки тысяч машин в Европе

Renault отзывает более 155 тысяч гибридов из-за риска поломки коробки передач. Какие модели под угрозой и что делать владельцам — подробности в материале.

Читать полностью » Эксперт ВШЭ Борисов: платная парковка помогает снизить хаотичную стоянку в Москве сегодня в 6:04

Почему платная парковка в Москве — скрытый спонсор детских площадок и зелёных бульваров

В Москве платная парковка стала не просто сбором за стоянку, а инструментом, меняющим облик дворов и улиц, при этом учитывающим интересы всех горожан.

Читать полностью » АвтоВАЗ сохраняет 8-клапанный двигатель 1,6 л мощностью 90 л. с. для Lada Granta и Largus сегодня в 5:56

Этот мотор АвтоВАЗа пережил поколения машин — и до сих пор держит марку

Почему двигатель с историей в несколько десятилетий до сих пор стоит на новых Lada и чем он выигрывает у более современных аналогов?

Читать полностью » Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы сегодня в 5:17

Пять моделей этой осенью перевернут представление о хэтчбеках и кроссоверах

Этой осенью автолюбителей ждёт шквал премьер: от городских хэтчбеков Fiat до мощных электрических кроссоверов Subaru с впечатляющим запасом хода.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Российский туризм вырос на 7% в 2025: Калмыкия лидирует с приростом 81,7%
Спорт и фитнес

Мягкая йога: 20-минутный комплекс для улучшения сна и снятия мышечного напряжения
Культура и шоу-бизнес

Археологи нашли в Гнездово доказательства разрушения курганов по приказу княгини Ольги
Дом

Уход за пластиковыми окнами: когда проводить и какие средства использовать
Красота и здоровье

Жительница США попала в больницу после выдавливания прыща в "треугольнике смерти"
Питомцы

Ветеринары назвали 5 ошибок в уходе за кошками, сокращающих их жизнь
Питомцы

Как отучить кошку спать на клавиатуре — советы ветеринаров
Садоводство

Как горчица преображает почву: практический уход за землей после лука и чеснока
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru