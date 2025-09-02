Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Exeed LX
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:06

Один дефект — и почти 6 млн рублей: как владельцу Exeed вернулись деньги с лихвой

Владельцу Exeed LX в Екатеринбурге присудили 3 млн рублей за неисправную магнитолу

Житель Екатеринбурга сумел доказать в суде, что его новый автомобиль оказался небезопасным в эксплуатации из-за заводского дефекта, и взыскал с автосалона не только стоимость машины, но и крупные штрафные суммы.

История покупки и первые проблемы

Осенью 2023 года мужчина приобрёл кроссовер Exeed LX. Сначала покупатель радовался новой технике, однако вскоре обнаружил странный дефект: магнитола внезапно включала радио на максимальной громкости без его участия. Такая ситуация повторялась регулярно и создавала риск аварии, ведь водитель мог отвлечься или потерять контроль над машиной.

Попытки обратиться в сервисный центр оказались безрезультатными. В течение двух месяцев владелец не мог записаться на ремонт — в автосалоне ссылались на отсутствие специалистов, способных разобраться с проблемой. Когда же диагностика наконец была проведена, неисправность попытались устранить, но результат оказался временным: спустя время радио снова включалось на полную мощность.

Судебная тяжба

Не получив помощи от дилера, автовладелец решил действовать через суд. Сначала иск рассматривал районный суд, однако там отказали в расторжении договора и возврате автомобиля, посчитав проблему несущественной.

Истец не согласился с решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Здесь ситуация получила иной оборот: судьи признали, что дефект носит серьёзный характер и фактически лишает автомобиль потребительских качеств.

Решение областного суда

Областной суд отменил решение первой инстанции и полностью удовлетворил требования автовладельца. С автосалона постановили взыскать 3,1 млн рублей стоимости машины, а также более 2,8 млн рублей штрафа и неустойки за нарушение прав потребителя.

Таким образом, общая сумма компенсации превысила 5,9 млн рублей. Автомобиль же должен быть возвращён обратно продавцу.

