Один дефект — и почти 6 млн рублей: как владельцу Exeed вернулись деньги с лихвой
Житель Екатеринбурга сумел доказать в суде, что его новый автомобиль оказался небезопасным в эксплуатации из-за заводского дефекта, и взыскал с автосалона не только стоимость машины, но и крупные штрафные суммы.
История покупки и первые проблемы
Осенью 2023 года мужчина приобрёл кроссовер Exeed LX. Сначала покупатель радовался новой технике, однако вскоре обнаружил странный дефект: магнитола внезапно включала радио на максимальной громкости без его участия. Такая ситуация повторялась регулярно и создавала риск аварии, ведь водитель мог отвлечься или потерять контроль над машиной.
Попытки обратиться в сервисный центр оказались безрезультатными. В течение двух месяцев владелец не мог записаться на ремонт — в автосалоне ссылались на отсутствие специалистов, способных разобраться с проблемой. Когда же диагностика наконец была проведена, неисправность попытались устранить, но результат оказался временным: спустя время радио снова включалось на полную мощность.
Судебная тяжба
Не получив помощи от дилера, автовладелец решил действовать через суд. Сначала иск рассматривал районный суд, однако там отказали в расторжении договора и возврате автомобиля, посчитав проблему несущественной.
Истец не согласился с решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Здесь ситуация получила иной оборот: судьи признали, что дефект носит серьёзный характер и фактически лишает автомобиль потребительских качеств.
Решение областного суда
Областной суд отменил решение первой инстанции и полностью удовлетворил требования автовладельца. С автосалона постановили взыскать 3,1 млн рублей стоимости машины, а также более 2,8 млн рублей штрафа и неустойки за нарушение прав потребителя.
Таким образом, общая сумма компенсации превысила 5,9 млн рублей. Автомобиль же должен быть возвращён обратно продавцу.
