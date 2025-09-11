Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:23

Карта обвала: в каких городах дилеры исчезают быстрее всего

Российский рынок автодилеров сократился на 9% с начала 2025 года — данные "Яндекс Карт"

С начала 2025 года российский рынок автодилеров переживает заметное сокращение. По данным сервиса "Яндекс Карты", только за восемь месяцев число автосалонов уменьшилось на 9%. Это соответствует 7 284 закрывшимся объектам по всей стране. Особенно ощутимо падение в крупных городах, где покупательская активность всегда была выше среднего.

Где автосалоны закрываются быстрее всего

Ростов-на-Дону стал лидером антирейтинга: здесь дилерская сеть уменьшилась почти на треть — на 29,3%. Из 133 автосалонов осталось только 94. Воронеж потерял 18,8% (сейчас 65 точек), Волгоград — 18,3% (58 центров), Самара — 18,2% (117), Красноярск — 17,2% (96).

Москва и Санкт-Петербург, несмотря на масштаб рынков, также не удержали позиции. В столице количество салонов упало на 11,1%, до 706, а в Петербурге — на 17,6%, до 365.

Есть и исключения. В Казани ситуация стабильна — 192 автосалона работают в прежнем режиме. Минимальные потери зафиксированы в Краснодаре (-0,9%, 209 точек) и Уфе (-3,5%, 139).

Почему дилеры закрываются

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин подчеркнул, что нынешнее сокращение не предел.

"Примерно треть дилеров сталкиваются с серьёзными проблемами или находятся на грани прекращения деятельности", — заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

Эксперт называет несколько ключевых причин:

  • снижение покупательской способности, из-за чего падает спрос;
  • рост расходов на кредиты и утилизационный сбор;
  • перенасыщение рынка, спровоцированное слишком активным расширением китайских брендов.

В результате многие автосалоны перестают приносить прибыль, а некоторые даже работают в минус.

Сравнение с зарубежным рынком

Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на статистику продаж. Российские региональные дилеры продают в среднем 220-250 автомобилей в год. В Москве показатель чуть выше — около 400 машин. Для сравнения: в США одна дилерская точка реализует порядка 1 000 авто в год. Такая разница ясно демонстрирует, почему многие салоны в России становятся нерентабельными.

