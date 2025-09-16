Китайцы пришли громко, а ушли быстро: какие бренды потеряли Россию за год
Российский авторынок в 2025 году переживает новый этап кризиса — на этот раз он ударил по дилерской сети. Как пишет Forbes, за восемь месяцев число автосалонов и шоурумов в стране заметно сократилось, а вместе с этим упали доходы продавцов и доверие покупателей.
Динамика падения
По данным сервиса "Яндекс Карты":
- с 1 января по 1 сентября 2025 года количество автосалонов уменьшилось на 9%;
- в стране осталось 7284 точки продаж;
- наиболее заметно сокращение проявилось в городах-миллионниках, а сильнее всего — в Ростове-на-Дону.
Причины кризиса
Генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова выделяет несколько факторов, из-за которых дилеры теряют прибыль:
- высокие затраты на финансирование операционной деятельности;
- постоянный рост стоимости привлечения клиентов;
- падение объёмов продаж новых автомобилей.
Разрыв контрактов с брендами
Агентство "Автостат" сообщает, что:
- в I квартале 2025 года было расторгнуто 154 дилерских контракта, в основном с китайскими производителями;
- во II квартале ситуация ухудшилась — число расторгнутых контрактов выросло до 378;
- в результате закрылось множество дилерских центров Li Auto, Bestune, Kaiyi, Dongfeng и BAIC.
Плюсы и минусы сокращения сети
|Плюсы
|Минусы
|Конкуренция вынуждает оставшихся дилеров предлагать скидки и сервис
|Меньше автосалонов и сервисов в регионах
|Рынок очищается от слабых игроков
|Падение конкуренции ведёт к росту цен
|Возможность для новых форматов (онлайн-продажи)
|Снижение доверия к китайским брендам
Сравнение: рынок до и после 2022 года
|Параметр
|До ухода западных брендов
|2025 год
|Количество автосалонов
|10-11 тыс.
|7284
|Доля китайских брендов
|< 10%
|> 50%
|Конкуренция
|Высокая, разные сегменты
|Снижается
|Сервисная сеть
|Разветвлённая
|Сокращается
Советы шаг за шагом для покупателей
- Проверяйте статус дилера. Перед покупкой уточните, есть ли у центра действующий контракт с брендом.
- Оценивайте сервисную базу. Уточняйте, где ближайший авторизованный сервис.
- Будьте внимательны к гарантии. Некоторые марки при уходе с рынка перестают её обеспечивать.
- Сравнивайте онлайн и офлайн. Многие бренды переводят продажи в цифровой формат.
- Учитывайте вторичный рынок. В условиях сокращения дилеров поддержанные авто становятся выгоднее.
Мифы и правда
-
Миф: китайские бренды надёжно закрепились в России.
Правда: часть из них уже сворачивает дилерскую сеть.
-
Миф: меньше автосалонов — значит падение спроса навсегда.
Правда: рынок цикличен, и возможны новые форматы продаж.
-
Миф: закрытие дилеров не повлияет на владельцев авто.
Правда: обслуживание и гарантия становятся проблемой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить автомобиль у дилера, который вскоре теряет контракт.
Последствие: проблемы с обслуживанием и гарантией.
Альтернатива: выбирать проверенные бренды с устойчивой сетью.
-
Ошибка: игнорировать региональную доступность сервисов.
Последствие: придётся ездить сотни километров для ТО.
Альтернатива: сразу уточнять карту сервисных центров.
-
Ошибка: думать, что кризис не затронет крупные бренды.
Последствие: риск закрытия даже больших сетей.
Альтернатива: следить за официальными заявлениями производителей.
FAQ
Почему автосалоны закрываются?
Из-за падения продаж, роста издержек и разрыва контрактов с брендами.
Кто больше всего теряет позиции?
Китайские марки, которые активно входили в Россию в 2023–2024 годах, но не выдержали конкуренции и издержек.
Что делать покупателю?
Смотреть на устойчивость бренда и его дилерской сети, сравнивать условия и сервис.
Исторический контекст
Российский рынок автомобилей за последние 20 лет переживал разные кризисы. В 2008–2009 годах падение продаж было связано с мировым финансовым кризисом, в 2014–2015 годах — с санкциями и девальвацией рубля. После ухода западных компаний в 2022 году рынок временно оживили китайские производители. Но уже к 2025-му стало ясно, что не все смогут удержаться.
А что если…
А что если автопроизводители массово перейдут на онлайн-продажи без традиционных шоурумов? Тогда рынок может адаптироваться, но покупателям придётся привыкать к виртуальным тест-драйвам и цифровым сделкам.
Итог
Сокращение числа автосалонов в России — ещё один симптом кризиса на авторынке. Сетевые потери особенно заметны в городах-миллионниках, где закрываются даже центры китайских марок. Для покупателей это значит меньше выбора и выше риски с обслуживанием.
И три факта напоследок:
- С начала 2025 года число автосалонов в России сократилось на 9%.
- Только за полгода расторгнуто более 500 дилерских контрактов.
- Закрылись центры Li Auto, Bestune, Kaiyi, Dongfeng и BAIC.
