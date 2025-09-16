Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Конфликт в автосалоне
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:32

Китайцы пришли громко, а ушли быстро: какие бренды потеряли Россию за год

Forbes: число автосалонов в России с начала 2025 года сократилось на 9%

Российский авторынок в 2025 году переживает новый этап кризиса — на этот раз он ударил по дилерской сети. Как пишет Forbes, за восемь месяцев число автосалонов и шоурумов в стране заметно сократилось, а вместе с этим упали доходы продавцов и доверие покупателей.

Динамика падения

По данным сервиса "Яндекс Карты":

  • с 1 января по 1 сентября 2025 года количество автосалонов уменьшилось на 9%;
  • в стране осталось 7284 точки продаж;
  • наиболее заметно сокращение проявилось в городах-миллионниках, а сильнее всего — в Ростове-на-Дону.

Причины кризиса

Генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова выделяет несколько факторов, из-за которых дилеры теряют прибыль:

  • высокие затраты на финансирование операционной деятельности;
  • постоянный рост стоимости привлечения клиентов;
  • падение объёмов продаж новых автомобилей.

Разрыв контрактов с брендами

Агентство "Автостат" сообщает, что:

  • в I квартале 2025 года было расторгнуто 154 дилерских контракта, в основном с китайскими производителями;
  • во II квартале ситуация ухудшилась — число расторгнутых контрактов выросло до 378;
  • в результате закрылось множество дилерских центров Li Auto, Bestune, Kaiyi, Dongfeng и BAIC.

Плюсы и минусы сокращения сети

Плюсы Минусы
Конкуренция вынуждает оставшихся дилеров предлагать скидки и сервис Меньше автосалонов и сервисов в регионах
Рынок очищается от слабых игроков Падение конкуренции ведёт к росту цен
Возможность для новых форматов (онлайн-продажи) Снижение доверия к китайским брендам

Сравнение: рынок до и после 2022 года

Параметр До ухода западных брендов 2025 год
Количество автосалонов 10-11 тыс. 7284
Доля китайских брендов < 10% > 50%
Конкуренция Высокая, разные сегменты Снижается
Сервисная сеть Разветвлённая Сокращается

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. Проверяйте статус дилера. Перед покупкой уточните, есть ли у центра действующий контракт с брендом.
  2. Оценивайте сервисную базу. Уточняйте, где ближайший авторизованный сервис.
  3. Будьте внимательны к гарантии. Некоторые марки при уходе с рынка перестают её обеспечивать.
  4. Сравнивайте онлайн и офлайн. Многие бренды переводят продажи в цифровой формат.
  5. Учитывайте вторичный рынок. В условиях сокращения дилеров поддержанные авто становятся выгоднее.

Мифы и правда

  • Миф: китайские бренды надёжно закрепились в России.
    Правда: часть из них уже сворачивает дилерскую сеть.

  • Миф: меньше автосалонов — значит падение спроса навсегда.
    Правда: рынок цикличен, и возможны новые форматы продаж.

  • Миф: закрытие дилеров не повлияет на владельцев авто.
    Правда: обслуживание и гарантия становятся проблемой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить автомобиль у дилера, который вскоре теряет контракт.
    Последствие: проблемы с обслуживанием и гарантией.
    Альтернатива: выбирать проверенные бренды с устойчивой сетью.

  • Ошибка: игнорировать региональную доступность сервисов.
    Последствие: придётся ездить сотни километров для ТО.
    Альтернатива: сразу уточнять карту сервисных центров.

  • Ошибка: думать, что кризис не затронет крупные бренды.
    Последствие: риск закрытия даже больших сетей.
    Альтернатива: следить за официальными заявлениями производителей.

FAQ

Почему автосалоны закрываются?
Из-за падения продаж, роста издержек и разрыва контрактов с брендами.

Кто больше всего теряет позиции?
Китайские марки, которые активно входили в Россию в 2023–2024 годах, но не выдержали конкуренции и издержек.

Что делать покупателю?
Смотреть на устойчивость бренда и его дилерской сети, сравнивать условия и сервис.

Исторический контекст

Российский рынок автомобилей за последние 20 лет переживал разные кризисы. В 2008–2009 годах падение продаж было связано с мировым финансовым кризисом, в 2014–2015 годах — с санкциями и девальвацией рубля. После ухода западных компаний в 2022 году рынок временно оживили китайские производители. Но уже к 2025-му стало ясно, что не все смогут удержаться.

А что если…

А что если автопроизводители массово перейдут на онлайн-продажи без традиционных шоурумов? Тогда рынок может адаптироваться, но покупателям придётся привыкать к виртуальным тест-драйвам и цифровым сделкам.

Итог

Сокращение числа автосалонов в России — ещё один симптом кризиса на авторынке. Сетевые потери особенно заметны в городах-миллионниках, где закрываются даже центры китайских марок. Для покупателей это значит меньше выбора и выше риски с обслуживанием.

И три факта напоследок:

  1. С начала 2025 года число автосалонов в России сократилось на 9%.
  2. Только за полгода расторгнуто более 500 дилерских контрактов.
  3. Закрылись центры Li Auto, Bestune, Kaiyi, Dongfeng и BAIC.

