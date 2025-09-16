Китайцы пришли громко, а ушли быстро: какие бренды потеряли Россию за год

Российский авторынок в 2025 году переживает новый этап кризиса — на этот раз он ударил по дилерской сети. Как пишет Forbes, за восемь месяцев число автосалонов и шоурумов в стране заметно сократилось, а вместе с этим упали доходы продавцов и доверие покупателей.

Динамика падения

По данным сервиса "Яндекс Карты":

с 1 января по 1 сентября 2025 года количество автосалонов уменьшилось на 9% ;

; в стране осталось 7284 точки продаж ;

; наиболее заметно сокращение проявилось в городах-миллионниках, а сильнее всего — в Ростове-на-Дону.

Причины кризиса

Генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова выделяет несколько факторов, из-за которых дилеры теряют прибыль:

высокие затраты на финансирование операционной деятельности;

постоянный рост стоимости привлечения клиентов;

падение объёмов продаж новых автомобилей.

Разрыв контрактов с брендами

Агентство "Автостат" сообщает, что:

в I квартале 2025 года было расторгнуто 154 дилерских контракта , в основном с китайскими производителями;

, в основном с китайскими производителями; во II квартале ситуация ухудшилась — число расторгнутых контрактов выросло до 378 ;

; в результате закрылось множество дилерских центров Li Auto, Bestune, Kaiyi, Dongfeng и BAIC.

Плюсы и минусы сокращения сети

Плюсы Минусы Конкуренция вынуждает оставшихся дилеров предлагать скидки и сервис Меньше автосалонов и сервисов в регионах Рынок очищается от слабых игроков Падение конкуренции ведёт к росту цен Возможность для новых форматов (онлайн-продажи) Снижение доверия к китайским брендам

Сравнение: рынок до и после 2022 года

Параметр До ухода западных брендов 2025 год Количество автосалонов 10-11 тыс. 7284 Доля китайских брендов < 10% > 50% Конкуренция Высокая, разные сегменты Снижается Сервисная сеть Разветвлённая Сокращается

Советы шаг за шагом для покупателей

Проверяйте статус дилера. Перед покупкой уточните, есть ли у центра действующий контракт с брендом. Оценивайте сервисную базу. Уточняйте, где ближайший авторизованный сервис. Будьте внимательны к гарантии. Некоторые марки при уходе с рынка перестают её обеспечивать. Сравнивайте онлайн и офлайн. Многие бренды переводят продажи в цифровой формат. Учитывайте вторичный рынок. В условиях сокращения дилеров поддержанные авто становятся выгоднее.

Мифы и правда

Миф: китайские бренды надёжно закрепились в России.

Правда: часть из них уже сворачивает дилерскую сеть.

Миф: меньше автосалонов — значит падение спроса навсегда.

Правда: рынок цикличен, и возможны новые форматы продаж.

Миф: закрытие дилеров не повлияет на владельцев авто.

Правда: обслуживание и гарантия становятся проблемой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить автомобиль у дилера, который вскоре теряет контракт.

Последствие: проблемы с обслуживанием и гарантией.

Альтернатива: выбирать проверенные бренды с устойчивой сетью.

Ошибка: игнорировать региональную доступность сервисов.

Последствие: придётся ездить сотни километров для ТО.

Альтернатива: сразу уточнять карту сервисных центров.

Ошибка: думать, что кризис не затронет крупные бренды.

Последствие: риск закрытия даже больших сетей.

Альтернатива: следить за официальными заявлениями производителей.

FAQ

Почему автосалоны закрываются?

Из-за падения продаж, роста издержек и разрыва контрактов с брендами.

Кто больше всего теряет позиции?

Китайские марки, которые активно входили в Россию в 2023–2024 годах, но не выдержали конкуренции и издержек.

Что делать покупателю?

Смотреть на устойчивость бренда и его дилерской сети, сравнивать условия и сервис.

Исторический контекст

Российский рынок автомобилей за последние 20 лет переживал разные кризисы. В 2008–2009 годах падение продаж было связано с мировым финансовым кризисом, в 2014–2015 годах — с санкциями и девальвацией рубля. После ухода западных компаний в 2022 году рынок временно оживили китайские производители. Но уже к 2025-му стало ясно, что не все смогут удержаться.

А что если…

А что если автопроизводители массово перейдут на онлайн-продажи без традиционных шоурумов? Тогда рынок может адаптироваться, но покупателям придётся привыкать к виртуальным тест-драйвам и цифровым сделкам.

Итог

Сокращение числа автосалонов в России — ещё один симптом кризиса на авторынке. Сетевые потери особенно заметны в городах-миллионниках, где закрываются даже центры китайских марок. Для покупателей это значит меньше выбора и выше риски с обслуживанием.

И три факта напоследок: