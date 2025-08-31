Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Советы друзей при покупке авто
Советы друзей при покупке авто
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:22

Идеальный внешний вид и пустой багажник: как распознать перекупщика по мелочам

Признаки перекупщика: как избежать рисков при покупке автомобиля с рук

Покупка подержанной машины всегда связана с рисками — от скрытых технических проблем до юридических сложностей и завышенной цены. Особенно опасно иметь дело с перекупщиками: их цель — купить дёшево и продать дороже, зачастую скрыв реальное состояние автомобиля. Разберёмся, какие признаки указывают на то, что перед вами именно перекупщик.

Внешний вид автомобиля

  • Кузов

Перекупщики отлично знают: "продаёт картинка". Поэтому они почти всегда отполировывают кузов и маскируют дефекты. Следы ржавчины и коррозии заделываются шпаклёвкой и краской, а сверху наносится плотный слой полироли.

Однако стоит помнить: и добросовестный владелец перед продажей может привести кузов в порядок. Поэтому внешний блеск — лишь повод присмотреться внимательнее.

  • Салон

Чистота и косметика
Перед показом машины перекуп сделает химчистку, обработает пластик дешёвой автокосметикой, а в бардачок или дверной карман положит ароматизатор. Всё это создаёт иллюзию свежести, но при ближайшем рассмотрении может скрывать износ.

Личные вещи
Один из главных сигналов — отсутствие "следов жизни". Настоящий владелец обычно продолжает пользоваться автомобилем до самой продажи, поэтому внутри можно найти:

  • инструменты в багажнике,
  • детское кресло,
  • видеорегистратор,
  • любые мелкие личные предметы.

Пустой багажник и идеально вычищенный салон часто указывают, что машина давно "готовится к продаже".

  • Документы

Совпадение данных
Самый надёжный способ разоблачить перекупа — проверить документы. Сверьте данные в свидетельстве о регистрации (СТС) и паспорт продавца. Несовпадение — почти стопроцентный признак перекупщика, какими бы "историями про друзей" он ни оправдывался.

Срок владения
Даже если продавец и владелец совпадают, обратите внимание на дату выдачи СТС. Если машина оформлена на него всего пару месяцев назад, скорее всего, он перекупает авто для перепродажи.

Подозрительные договоры
Некоторые перекупы уговаривают предыдущего владельца подписать договор без даты и данных покупателя. Это позволяет вписать данные будущего клиента и избежать лишней записи в ПТС.

На что обратить внимание

Признаки, которые должны насторожить покупателя:

  • слишком идеальное состояние кузова и салона "не по возрасту",
  • полное отсутствие личных вещей в машине,
  • несоответствие данных в СТС и паспорте продавца,
  • слишком короткий срок владения автомобилем.

Итог

Вычислить перекупщика несложно, если быть внимательным. Главное — проверяйте документы, не доверяйте внешнему блеску и ищите следы реальной эксплуатации. В противном случае есть риск переплатить за автомобиль, который лишь красиво выглядит, но внутри может скрывать серьёзные проблемы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Москве число поездок на электросамокатах упало на 10% — сегодня в 6:44

Москва устала от самокатов: символ лета превратился в разочарование

В России в 2025 году рынок аренды электросамокатов столкнулся с неожиданным спадом. Почему прогнозы не оправдались и что теперь ждёт кикшеринг?

Читать полностью » Когда менять масло в АКПП: рекомендации автопроизводителей сегодня в 6:15

Эти признаки в АКПП нельзя игнорировать: ремонт обойдётся в сотни тысяч

Замена масла в АКПП — обязательная процедура, от которой зависит срок службы коробки. Разбираемся, когда менять жидкость и как это сделать правильно.

Читать полностью » Эксперт Чекмарев объяснил, почему нельзя направлять холодный воздух на лобовое стекло автомобиля сегодня в 5:40

Кондиционер — тихий враг машины: привычка, которая ведёт к ремонту на сотни тысяч

Эксперты объяснили, какие ошибки чаще всего допускают водители при использовании кондиционера в машине и как их избежать, чтобы не тратить деньги на ремонт.

Читать полностью » Autocar назвал концепт-кары, повлиявшие на дизайн серийных автомобилей сегодня в 5:25

Авто, которые могли изменить историю, но остались прототипами

От клиновидных силуэтов Alfa Romeo до футуристичных электрокаров Chrysler — самые смелые концепты, которые изменили представление об авто будущего.

Читать полностью » В Татарстане закупили 80 новых бизнес-седанов Lada Aura для служебного автопарка сегодня в 4:37

Из гаража особого назначения — в регионы: куда пришла Lada Aura

Татарстан закупил крупную партию Lada Aura для обновления служебных автопарков. Половина машин уже поступила в медицинские службы республики.

Читать полностью » В Москве за январь–июль 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн случаев превышения скорости сегодня в 4:26

Камеры Москвы раскрыли, что водители делают чаще всего — цифры ошеломляют

В Москве камеры фиксируют миллионы нарушений ПДД. Чаще всего водители превышают скорость и игнорируют разметку. Какие ещё проблемы выявили?

Читать полностью » Автомеханик назвал простое решение для продления ресурса гидроусилителя руля сегодня в 3:33

Лайфхак от автомехаников: секрет долговечной работы ГУРа

Автомеханик раскрыл необычный приём с магнитом, который помогает сохранить гидроусилитель руля и продлить жизнь автомобиля.

Читать полностью » Honda CR-V сохранил 56% стоимости за 10 лет — данные сегодня в 3:26

Эта модель держит цену даже спустя десятилетие — конкуренты рядом не стояли

Honda CR-V стал лидером по сохранению стоимости на российском рынке, а BMW X5 оказался в аутсайдерах. Почему премиум теряет цену быстрее?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Умное подавление сорняков: секрет картона и бумаги – советы опытных дачников
Садоводство

Правильный уход за приствольным кругом: как улучшить рост деревьев в саду
Туризм

Почему сентябрь делает Гагру особенно привлекательной
Красота и здоровье

Светлана Каневская предупреждает: безконтрольный приём БАДов может привести к серьёзным последствиям
Красота и здоровье

Диетолог рассказала, кому необходимо принимать витамин D круглый год
Наука и технологии

Кости возрастом 70 млн лет: учёные описали 3,5-метрового родственника крокодилов
Еда

Как приготовить запеченные баклажаны с сыром и чесноком по домашнему рецепту
Спорт и фитнес

Скандал в аэропорту Сингапура: итальянские пловцы обвинены в краже парфюмерии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru