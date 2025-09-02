Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
авто Toyota, кнопка Start-Stop
© commons.wikimedia by Johntorcasio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:17

Цифры на дисплее способны опустошить кошелёк: скрытая опасность для водителей

Автоэксперты объяснили, как маркетинг автокомпаний формирует недоверие к приборам

Каждый водитель хотя бы раз замечал, что приборы в машине показывают не совсем то, что есть на самом деле. На экране бортового компьютера красиво выводится расход топлива, спидометр бодро фиксирует скорость, а система Start-Stop обещает экономию и заботу о моторе. Но на практике всё оказывается куда сложнее: цифры на дисплеях и обещания производителей далеко не всегда совпадают с реальностью.

Зачем верить приборам, если они ошибаются

Многие автомобилисты воспринимают показания приборной панели как абсолютную правду. Однако эксперты предупреждают: значения, которые отображаются на дисплеях, нередко вводят водителей в заблуждение. Производители объясняют расхождения внешними факторами — манерой езды, состоянием дорог или качеством топлива. Но даже если учесть все эти моменты, цифры всё равно "пляшут" и заметно отличаются от реальности.

Расход топлива: цифры и жизнь

Одним из самых ярких примеров считается расход топлива. В рекламных материалах производители указывают минимальные значения, которые выглядят весьма заманчиво. В реальности же при повседневной эксплуатации показатели часто выше на несколько литров на сотню километров. Это особенно чувствуется в городских условиях с пробками и частыми остановками.

Такая разница способна создать ложное ощущение — кто-то думает, что его автомобиль слишком прожорлив, а кто-то наоборот уверен, что машина "экономит", хотя фактический расход значительно выше. В результате формируется недоверие к данным, но при этом водители всё равно продолжают ориентироваться на цифры с панели приборов.

Почему спидометр всегда "врёт"

Не менее спорный вопрос — показания спидометра. Как правило, при скорости около 100 км/ч прибор показывает на 5% больше, чем есть в действительности. При росте скорости разница может доходить до 7-8%. Объяснение простое: производители намеренно закладывают такую погрешность, чтобы водитель не рисковал превысить скоростной лимит. Но из-за этого на практике возникают парадоксы: водитель уверен, что движется, например, 110 км/ч, хотя реальная скорость всего 102-103 км/ч.

К тому же на точность влияют износ шин, давление в них и качество дорожного покрытия. Всё это приводит к дополнительным отклонениям, которые могут сыграть злую шутку: водитель думает, что едет "с запасом", а камеры фиксируют превышение и штраф.

Система Start-Stop: экономия или раздражение

Производители подают систему Start-Stop как одну из ключевых технологий для снижения расхода топлива. Принцип простой: двигатель автоматически глохнет при остановке и снова заводится при начале движения. Теоретически это должно экономить горючее. На деле же функция работает эффективно только при длительных паузах, например на светофоре более 10 секунд.

В условиях же плотного городского трафика, где машина то и дело останавливается и трогается с места, Start-Stop превращается в источник раздражения. Двигатель глохнет слишком часто, запускается снова, а пользы почти нет. Многие водители отключают эту функцию вручную, чтобы не тратить нервы и не испытывать дискомфорт.

Почему производители идут на хитрость

Компании понимают: покупатель обращает внимание на цифры — низкий расход, экологичность, удобные технологии. И ради красивых показателей в тестах производители готовы немного "приукрасить" реальность. В результате покупатель получает автомобиль, который в условиях лаборатории действительно соответствует заявленным параметрам, но в реальной жизни цифры оказываются совсем другими.

Такое расхождение — часть маркетинга. Машина должна выглядеть привлекательнее конкурентов, а все "но" проявятся только после покупки. Автовладельцу же остаётся лишь приспосабливаться и искать золотую середину между тем, что обещает приборная панель, и тем, что происходит в действительности.

