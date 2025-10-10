Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Царапины на кузове автомобиля
Царапины на кузове автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:53

Разгром от коммунальщиков: почему за ваш разбитый бампер должен платить дворник

Автоюрист Воропаев: ущерб за повреждение автомобиля при работах ЖКХ должен возмещать заказчик

Порой водители сталкиваются с неожиданной ситуацией: их автомобиль оказывается повреждён после работы коммунальных служб. Это может произойти при обрезке деревьев, покосе травы или уборке снега. Как действовать в такой ситуации, чтобы компенсировать ущерб — расскажем пошагово.

Когда ущерб налицо

Если автомобиль оказался поцарапан или получил вмятину в результате действий работников ЖКХ, важно действовать спокойно и по алгоритму. Сразу после обнаружения повреждений нужно зафиксировать все обстоятельства. Здесь важно помнить: от правильных первых шагов зависит успех последующего возмещения ущерба.

"В таком случае нужно вызвать сотрудников патрульно-постовой службы полиции, зафиксировать данное происшествие. Затем нужно сообщить о повреждении автомобиля в управляющую компанию. Если в добровольном порядке они откажутся возместить ущерб, необходимо провести его оценку и обратиться в суд", — сказал автоюрист Лев Воропаев.

Юрист также отметил, что даже если работы выполнял подрядчик, определить его несложно — в ходе судебного процесса всё выяснится. Главное — не упустить момент и правильно собрать доказательства.

Советы шаг за шагом

  1. Вызовите полицию. Сотрудники должны зафиксировать происшествие, составив протокол. В нём будет отражено время, место и характер повреждений.

  2. Сделайте фото и видео. Снимите всё: повреждения, технику коммунальщиков, рабочих, их оборудование. Эти кадры пригодятся в суде.

  3. Сообщите в управляющую компанию. Даже если вы уверены, что виновен подрядчик, обращаться нужно в УК, так как она является заказчиком работ и отвечает за их безопасность.

  4. Проведите независимую оценку. После отказа возмещать ущерб добровольно, закажите экспертизу — оценщик подготовит заключение о стоимости ремонта.

  5. Подайте претензию. В ней нужно указать, кто и когда повредил автомобиль, приложить фото, копию протокола и отчёт эксперта.

  6. Идите в суд. Если претензия не удовлетворена, подавайте иск. Суд установит виновного и обяжет выплатить компенсацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: водитель уезжает, не вызвав полицию.
    Последствие: отсутствие доказательств, отказ в компенсации.
    Альтернатива: вызвать наряд сразу и дождаться составления протокола.

  • Ошибка: переговоры с подрядчиком "на словах".
    Последствие: невозможность доказать факт признания вины.
    Альтернатива: вести все обращения письменно — через заявления и уведомления.

  • Ошибка: оценка ущерба "на глаз".
    Последствие: суд не принимает такие данные.
    Альтернатива: провести официальную экспертизу и приложить отчёт к делу.

А что если виновник — подрядчик?

Бывает, что работы выполняет сторонняя фирма. Но это не освобождает управляющую компанию от ответственности. Она заключает договор, а значит, должна следить, чтобы техника и сотрудники подрядчика не причиняли вред жильцам. После суда УК может взыскать эти деньги уже с подрядчика.

"В этой ситуации претензию нужно предъявлять управляющей компании — тому лицу, которое пострадавший знает. Заказчика работ никто не освобождает от обязанности контролировать безопасность выполнения работ", — пояснил юрист Лев Воропаев.

Таблица сравнения: кто несёт ответственность

Ситуация Кто виновен Куда обращаться
Работы проводила УК УК В управляющую компанию
Работы выполнял подрядчик УК (потом взыщет с подрядчика) Сначала в УК
Повреждения из-за частной фирмы без контракта Подрядчик В полицию и суд

Мифы и правда

Миф 1. коммунальщики не отвечают за повреждения, если это было случайно.
Правда. любые повреждения, возникшие в ходе их работ, подлежат компенсации при доказанной вине.

Миф 2. без видео с места события суд не примет заявление.
Правда. видео помогает, но основное — акт полиции и фотофиксация.

Миф 3. если ущерб небольшой, судиться бессмысленно.
Правда. даже при мелких повреждениях можно взыскать компенсацию и моральный вред.

FAQ

Как узнать, кто именно проводил работы?
Обратитесь в управляющую компанию — она обязана предоставить информацию о подрядчике или своих сотрудниках.

Сколько стоит независимая экспертиза?
В среднем от 3 до 8 тысяч рублей, в зависимости от региона и сложности повреждений. Эта сумма потом возмещается ответчиком.

Можно ли обойтись без суда?
Да, если УК или подрядчик согласятся возместить ущерб добровольно. Но на практике такое случается редко.

Что делать, если УК отказывается принимать заявление?
Отправьте его заказным письмом с уведомлением — тогда у вас будет доказательство обращения.

3 интересных факта

  1. Некоторые страховые по КАСКО включают в покрытие повреждения от коммунальных работ, но это нужно уточнять в договоре.

  2. Камеры видеонаблюдения во дворе могут стать ключевым доказательством даже при отсутствии свидетелей.

  3. Судебная практика по таким делам обычно на стороне автовладельцев, если есть хотя бы минимум доказательств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минфин РФ: новая пошлина за маркировку товаров заработает с 1 января 2026 года сегодня в 3:15
Поддержка электроники или удар по автопрому: чем обернётся новая пошлина

С 2026 года в России вводят пошлину за внесение данных в систему "Честный знак". Эксперты предупреждают: автотовары могут подорожать, но насколько — пока неизвестно.

Читать полностью » Защитные средства создают на автомобиле тонкую плёнку, которая отталкивает воду вчера в 22:47
Почему ваша машина ржавеет осенью? Виноваты эти 3 ошибки в уходе

Осень превращает даже чистую машину в серый ком грязи. Разбираемся, как сберечь кузов и фары от налёта с помощью двух простых и доступных способов.

Читать полностью » Сотрудники ДПС начали массово штрафовать водителей на АЗС вчера в 22:43
Встал на заправке не туда — и лишился прав? Шокирующая правда от капитана полиции

Приехал на заправку, встал против потока и получил штраф? Разбираемся, когда действия инспекторов законны, а когда это попытка "сделать план".

Читать полностью » Hyundai Elantra стала самой угоняемой машиной в США в 2025 году — данные NICB вчера в 21:50
Америка вздохнула с облегчением, но не Hyundai: какой седан этого бренда крадут чаще всех

Несмотря на снижение числа угонов в США, одна модель по-прежнему лидирует в антирейтинге. Почему именно Hyundai Elantra и как обезопасить себя от кражи?

Читать полностью » В Москве участились звонки от лжесервисов, заставляющих водителей переводить деньги за ремонт вчера в 20:11
Ремонт без машины: новая афера лишает московских водителей и денег, и доверия

Мошенники под видом сотрудников автосервисов обманывают москвичей, используя реальные данные клиентов. Как не стать их следующей жертвой — в материале.

Читать полностью » С июля 2024 года все новые автомобили в ЕС оснащают системой EDR — требование Еврокомиссии вчера в 19:06
Автомобили заговорят после аварии: теперь каждая машина хранит свою последнюю секунду

С июля 2024 года все новые авто в Европе оснащаются "черным ящиком". Что именно он записывает и кто имеет право узнать, что происходило перед аварией?

Читать полностью » Nissan рассматривает сотрудничество с Ford и Stellantis для выхода из кризиса вчера в 18:58
Развод по-японски: почему Nissan устал тащить Renault на себе и с кем теперь ищет спасения

Nissan ищет неожиданных союзников в США и готов продать ключевую технологию e-Power конкурентам. Что заставило японцев на этот шаг — стратегия или отчаяние?

Читать полностью » Bloomberg: падение продаж Porsche в Китае стало сигналом ослабления немецкого автопрома вчера в 17:46
Porsche теряет скорость: как Германия уступает дорогу своим же ученикам

Продажи Porsche падают, немецкий автопром теряет позиции, а Китай укрепляет лидерство. Почему даже премиальные бренды оказались в тупике — и что спасёт отрасль.

Читать полностью »

Новости
Еда
Фаршированные блины получается сытными
Еда
Перепела, запечённые в духовке с картофелем, сохраняют сочность мяса при правильной температуре
Питомцы
Ветеринар: частые прогулки помогают предотвратить воспаление мочевого пузыря у собак
Туризм
Ржев: мемориал Советскому солдату и достопримечательности города на Волге
Дом
Эксперты предупредили, что одна губка для всей кухни распространяет бактерии
Наука
Фонд Шампалимо: ИИ смог определить стратегии мышей по выражению лиц
Еда
Шеф-повар рассказал пошаговый рецепт пасты с курицей и сливками
Спорт и фитнес
Тренер по реабилитации: короткие динамические сессии укрепляют суставы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet