© freepik.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:59

Дистанционное похищение: кибератаки на автомобили становятся вопросом жизни и смерти

В России за восемь месяцев зафиксировано 328 кибератак на автомобили

В последние годы кибератаки на автомобили становятся всё более частыми и опасными. Российские эксперты фиксируют рост таких инцидентов: только с января по август текущего года зарегистрировано 328 случаев вмешательства в системы транспорта граждан, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причины роста атак

Аналитики подчеркивают, что большая часть взломов происходит удалённо. В 93% случаев хакеры не прибегают к физическому доступу к машине, а используют уязвимости облачных систем и Bluetooth. Именно через эти лазейки преступники получают контроль над системами автомобиля, что позволяет угонять машины или вмешиваться в их работу.

Наиболее подвержены атакам датчики и системы сенсорного слияния — технология, объединяющая данные с лидаров и камер для более точного анализа ситуации на дороге. Также уязвимы системы автономного вождения и SDV (Software Defined Vehicles), которые управляются программным обеспечением. В ряде случаев владельцы сами, по своей инициативе, взламывают такие системы, чтобы бесплатно активировать функции, доступные только по подписке.

Мотивы хакеров

Цели злоумышленников разные. Иногда машины взламываются ради шантажа владельцев. Недавно владельцы "серых" Li Auto столкнулись с проблемой взлома мастер-аккаунтов. Опытные хакеры могут в теории через один автомобиль получить доступ к главной системе производителя, открывая возможность манипуляций со всеми автомобилями бренда и даже логистическими цепочками. Простой в таких системах ведёт к значительным финансовым потерям.

Страхование и киберриски

Ни ОСАГО, ни каско сегодня не покрывают убытки от кибератак, отмечают страховщики. Спрос на подобные услуги также отсутствует.

В то же время полисы "автогражданки" в теории могут покрыть последствия аварий, вызванных взломом бортовых систем. В таких случаях владельцу нужно доказать, что транспортное средство потеряло управление во время движения именно из-за атаки, а водитель находился в трезвом состоянии и не совершал столкновение намеренно.

Договоры каско не содержат отдельной оговорки о рисках, связанных с хакерами. Таким образом, если машина была взломана и угнана, владелец получит компенсацию. В случае аварии размер возмещения определяется стандартно, без учёта особенностей кибератаки.

Советы шаг за шагом для защиты автомобиля

  1. Проверяйте обновления ПО автомобиля и устанавливайте их вовремя.

  2. Отключайте ненужные облачные функции и Bluetooth, когда они не используются.

  3. Используйте сложные пароли для всех цифровых аккаунтов, связанных с транспортным средством.

  4. Регулярно мониторьте активность мастер-аккаунта.

  5. Рассмотрите дополнительные системы защиты: иммобилайзеры, VPN для бортовых систем и шифрование данных.

А что если…

Если игнорировать угрозу, последствия могут быть серьёзными: от утраты контроля над автомобилем до финансовых потерь при массовых взломах систем производителя. Даже простая халатность владельца повышает вероятность успешной атаки.

Плюсы и минусы защиты

Методы защиты Плюсы Минусы
Обновление ПО Закрывает известные уязвимости Требует регулярного контроля
Отключение Bluetooth Снижает удалённый доступ Ограничивает функциональность
Сложные пароли Защита аккаунтов Можно забыть, требует хранения
Дополнительные системы Повышение общей безопасности Стоимость и сложность установки

FAQ

Как выбрать систему защиты для автомобиля?
Выбирайте решения с проверенной репутацией, которые поддерживают шифрование данных и имеют возможность интеграции с текущими системами машины.

Сколько стоит защита от кибератак?
Цены варьируются от нескольких тысяч рублей за простые устройства до десятков тысяч за комплексные решения с ПО и установкой.

Что лучше: улучшать существующее ПО или ставить дополнительные системы?
Комбинация обоих подходов обеспечивает максимальную защиту: обновления закрывают уязвимости, а внешние системы создают дополнительные барьеры.

Мифы и правда

"Страховка покрывает любые кибератаки", — считают некоторые владельцы.

На самом деле большинство полисов не включают киберриски, поэтому владельцам нужно применять дополнительные меры защиты.

Интересные факты

  1. Хакеры могут использовать один автомобиль для доступа к целой производственной сети.

  2. В ряде случаев владельцы сами активируют платные функции через взлом, создавая потенциальные угрозы.

  3. Угрозы в системах SDV растут вместе с популяризацией автономного вождения.

Исторический контекст

С 2015 года рост кибератак на автомобили связан с расширением цифровизации транспорта: появление беспроводных соединений, сенсорных систем и облачного ПО открывает новые точки доступа для злоумышленников. В первые годы проблема затрагивала только премиальные модели, сегодня уязвимы автомобили массового сегмента.

