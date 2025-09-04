Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
салон авто
Опубликована сегодня в 12:30

Цифровая гигиена за рулём: новая обязанность водителя

Эксперты напомнили о рисках кибератак на современные автомобили и способы защиты

Автомобиль уже давно перестал быть "железом на колесах": десятки ЭБУ, телематика, мобильные приложения и облачные сервисы превращают его в киберфизическую систему. Это удобно — удалённые обновления, дистанционный доступ, диагностика, — но любая подключённость повышает поверхность атаки. Разбираем, где тонко, как уже ломали, что делают производители и чем может помочь обычная "цифровая гигиена" владельца.

Почему автоплатформа уязвима

В современных моделях работают десятки блоков, связанные шинами (прежде всего CAN), которые проектировались как закрытые. Когда рядом с ними появляются Bluetooth, LTE, Wi-Fi и приложения, "мостики" между развлекательным доменом и критичными системами нужно изолировать жёстко. На практике изоляция и контроль команд реализованы не везде одинаково, а значит, ошибки конфигурации, недочёты прошивок и слабая аутентификация превращаются в точки входа.

Реальные инциденты: что уже случалось

• 2015: Jeep Cherokee — удалённый доступ через Uconnect позволил исследователям воздействовать на климат, мультимедиа и глушить двигатель; последовал отзыв 1,4 млн авто.
• 2016: Nissan Leaf — API без логина; зная VIN, можно было управлять подогревом и разряжать тяговую батарею.
• 2019: Viper SmartStart — компрометация данных миллионов пользователей с возможностью удалённого запуска/блокировки и трекинга.
• 2020: eCall у ряда моделей BMW — уязвимость в канале позволяла внедрять вредоносные сообщения в бортовую сеть.
• 2021: Land Rover — демонстрация подмены OTA-пакетов через фальшивую базовую станцию.
• Моделирование 2019 года (Манхэттен): остановка 20% машин в час пик приводит к коллапсу трафика — важное напоминание о системных рисках.

Как атакуют чаще всего

• CAN-инъекции: подмена или вставка кадров для вызова нежелательных действий.
• Телематика: уязвимые TCU, слабые backend-API, ошибки в аутентификации приложений.
• Цепочка поставок: модуль с "закладкой" или уязвимая библиотека попадают в прошивки ещё на производстве.
• Мобильные приложения и ключи: фишинг от учётки владельца до захвата "мастер-аккаунта", ретрансляция сигнала бесключевого доступа, reuse паролей.

Что делают производители и регуляторы

• Сегментация: разграничение доменов (мультимедиа ≠ силовые системы), шлюзы с фильтрацией и междоменной аутентификацией.
• HSM: аппаратные модули безопасности в ЭБУ, защищённые ключи и ускоренная криптография.
• OTA-процессы: безопасная поставка обновлений с проверкой целостности и откатом.
• IDS/IPS "на борту": мониторинг аномалий на шине и блокировка подозрительных команд.
• Нормативка: ISO/SAE 21434, регламенты ЕЭК ООН №155/156 закрепляют "security by design" и жизненный цикл кибербезопасности у OEM и поставщиков. В России параллельно идут разработки методик испытаний и пилоты защиты телематики.

Что можете сделать вы

  1. Обновляйте прошивки: OTA или через дилера — это закрывает критичные дыры.
  2. Защитите доступ: включите 2FA в брендовом приложении, храните ключ в чехле Фарадея, меняйте пароли и не повторяйте их.
  3. Отключайте лишнее: неиспользуемые Bluetooth/Wi-Fi, доступ для сторонних приложений и устройств.
  4. Избегайте "серого" тюнинга: сторонние прошивки и кустарные CAN-устройства — частая причина проблем.
  5. Следите за симптомами: самопроизвольные команды, ошибки в работе подсистем — повод для диагностики.
  6. Берегите идентификаторы: не публикуйте VIN и скриншоты телематики, осторожнее с документами в мессенджерах.
  7. Добавьте слой контроля: CAN-фильтры/шлюзы, журналы событий, уведомления о входах в приложение.

Если машину "окирпичили"

Чаще всего причина — неправильные прошивки, некорректная диагностика или частные вмешательства. На гарантии обращайтесь к дилеру: перепрошивка и ресинхронизация — их зона ответственности. После гарантии выбирайте профильный сервис по вашей марке. Чтобы не доводить до беды: не допускайте глубокого разряда АКБ, ставьте обновления при стабильном питании и связи, соблюдайте регламент ТО.

Куда движется отрасль

С ростом автономности и интеграции ИИ критичность ошибок алгоритмов и атак на модели возрастает. Баланс между удобством и безопасностью достигается не одной "волшебной кнопкой", а слоистой архитектурой: защищённый дизайн + защищённые обновления + мониторинг + дисциплина пользователей. В этой схеме владелец — такой же участник обороны, как и производитель.

