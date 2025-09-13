Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жара и авто
Жара и авто
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:09

Как японцы охлажают машины за 30 секунд: секрет простого лайфхака

Японский способ охлаждения салона машины без кондиционера

Салон автомобиля, оставленного под солнцем, быстро прогревается до такой степени, что внутри становится невозможно находиться. Включение кондиционера в таких условиях не только занимает время, но и заметно увеличивает расход топлива. Однако у японских водителей есть простой и бесплатный прием, позволяющий охладить машину всего за полминуты.

Японский метод проветривания

Суть трюка в том, чтобы быстро вытеснить нагретый воздух из салона и впустить свежий. Для этого нужно открыть окно с одной стороны и несколько раз резко распахнуть и закрыть противоположную дверь. Воздушные потоки, образующиеся при таких движениях, выталкивают горячий воздух наружу. Уже после 4-5 повторов температура в салоне становится заметно комфортнее.

Почему это работает

Нагретый воздух внутри автомобиля скапливается у потолка и между сиденьями. Сквозняк, созданный резкими движениями дверью, действует как насос, быстро замещая горячие массы уличным воздухом. В итоге даже без кондиционера можно снизить температуру в салоне на несколько градусов и избавиться от духоты.

Преимущества способа

Метод имеет сразу несколько плюсов:

  • не требует дополнительных затрат;
  • снижает нагрузку на кондиционер, если вы решите его включить позже;
  • помогает в случаях, когда аккумулятор разряжен или кондиционер неисправен;
  • позволяет сэкономить топливо, ведь мотору не нужно сразу работать в режиме повышенной нагрузки.

Важные нюансы

Эксперты напоминают, что злоупотреблять этим способом не стоит. Если слишком часто и резко хлопать дверью, можно повредить петли или замки. Достаточно четырех-пяти энергичных движений, чтобы добиться нужного эффекта.

После проветривания лучше немного проехать с открытыми окнами, чтобы потоки воздуха окончательно вытеснили остатки жара. Только потом можно включать кондиционер на умеренном режиме — он быстрее охладит салон и не будет перегружать систему.

Альтернативные решения

Кроме японского метода, есть и другие практичные способы справиться с летним зноем в автомобиле без лишних затрат:

  1. использовать солнцезащитные шторки и экраны, особенно для лобового стекла.

  2. ставить машину по возможности в тени или использовать авто-чехол.

  3. проветривать салон через все окна одновременно в первые минуты поездки.

  4. следить за состоянием уплотнителей дверей — через них также может проникать горячий воздух.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи новых автомобилей в России за восемь месяцев 2025 года упали на 23% — данные аналитиков сегодня в 3:12

Одни регионы в минусе, другие — в плюсе: как Магадан и Курск удивили авторынок

Продажи новых автомобилей в России продолжают падать, но не все регионы показали одинаковую динамику — в некоторых продажи даже выросли.

Читать полностью » В ГАИ назвали отвлекающие факторы, из-за которых чаще всего происходят аварии сегодня в 2:54

Количество ДТП растёт каждый год: что на самом деле толкает водителей в ловушку аварий

Узнайте, какие простые действия помогают избежать тяжелых аварий на дорогах, и почему навигатор и спокойствие важнее скорости.

Читать полностью » Машина глохнет во время движения: основные неисправности по данным сервисов сегодня в 2:16

Машина остановилась посреди дороги — а виноват вовсе не бензин

Почему машина может заглохнуть на ходу? От пустого бака до неисправных датчиков — вот основные причины и советы, что делать в таких случаях.

Читать полностью » сегодня в 1:51

Экономия на топливе и нервах: зачем россияне массово пересаживаются на "зелёные" внедорожники

В России электромобили и гибриды набирают популярность, но лидируют вовсе не малолитражки: у россиян другие приоритеты.

Читать полностью » BMW и McLaren начали использовать льняное волокно вместо углерода в авто сегодня в 1:27

В салоне машин стало тише в разы: секрет скрывается в необычном материале

Льняное волокно выходит на арену автопрома, обещая заменить углеродные материалы и изменить подход к экологии без ущерба для технологий.

Читать полностью » Mercedes опроверг слухи о закупке двигателей BMW — заявление Маркуса Шефера сегодня в 0:54

V8 и даже V12 не сдаются: Mercedes резко ответил на сплетни

Mercedes опровергла слухи о закупке моторов у BMW. Что стоит за новой линейкой FAME и почему компания сохраняет V8 и V12?

Читать полностью » Российский рынок новых автомобилей: Changan и Jetour повысили цены, Geely снизила 13.09.2025 в 0:00

Машины Changan и Jetour рванули вверх, но один бренд сделал сюрприз

Российский рынок автомобилей в сентябре оказался на перепутье: одни бренды сокращают скидки, другие снижают прайсы, а некоторые делают ставку на рекордные акции.

Читать полностью » Доверенности на грузоперевозки требуют указания маршрута — Минтранс РФ вчера в 23:50

Доверенность на груз: ключевые ошибки, которые дорого обходятся предпринимателям

Грузоперевозки без проблем: автоюрист объясняет, как правильно оформить доверенность для водителя, чтобы избежать штрафов и задержек. Ключевые нюансы для бизнеса.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Сметана 10% или 15%: диетологи назвали оптимальную жирность для здоровья
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова продала квартиру в Астрахани ради экранизации шоу "Одержимость"
Еда

Рецепт салата Невеста включает варёные яйца, курицу и майонез
Садоводство

Вырванные сорняки способны укореняться снова во влажной почве
Туризм

Десерты в США сочетают европейские корни и местные новации
Авто и мото

Юрист Орест Мацала: россиян могут лишить прав в Белоруссии за нарушения ПДД
Красота и здоровье

Кардиолог Сергей Бойцов напомнил об основных факторах риска для сердца и сосудов
Спорт и фитнес

Артур Лидьярд: бег трусцой помогает улучшить результаты и уменьшить травмы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet