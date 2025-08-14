Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:33

Промывка системы охлаждения: простое решение или риск для вашего автомобиля

Как промыть систему охлаждения автомобиля самостоятельно: пошаговая инструкция

Многие уверены, что обслуживать машину — дорого и сложно. Но на деле даже такие процедуры, как замена антифриза, можно выполнить самостоятельно, сэкономив при этом 5-10 тысяч рублей. Главное — знать правильный алгоритм. Опытный автослесарь раскрыл простой и бесплатный способ промывки системы охлаждения.

Почему стоит менять антифриз самому?

  • Экономия — сервисы берут за эту работу немалые деньги.
  • Контроль — вы сами оцениваете состояние узлов и выбираете подходящую жидкость.
  • Простота — процесс не требует сложного оборудования, достаточно гаража или смотровой ямы.

Первое, что нужно сделать — подобрать подходящую охлаждающую жидкость. Её тип указан в технической документации автомобиля. Особенно важно учитывать это для современных двигателей, которые чувствительны к качеству антифриза.

Чем промывать систему?

Можно использовать:

  • специальную автохимию — эффективно, но дороже.
  • народные средства — лимонную кислоту или соду с дистиллированной водой.

Пошаговая инструкция

  • Сливаем старый антифриз — снимаем защиту картера, откручиваем сливную пробку.
  • Промываем систему — заливаем очищающий раствор, запускаем двигатель на 10-20 минут.
  • Сливаем промывочную жидкость и повторяем процедуру, если нужно.
  • Заливаем свежий антифриз — не забываем стравить воздух через расширительный бачок.
  • Контролируем уровень — после запуска двигателя доливаем ОЖ до нужной отметки.
  • Весь процесс занимает 1,5-2 часа — и вы экономите на сервисе!

Многие забывают, что грязный радиатор — одна из главных причин перегрева двигателя. Поэтому после замены антифриза стоит почистить его снаружи. Особенно это актуально для турбированных авто, где также нужно промывать интеркуллер.

