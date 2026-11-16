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ДТП на улице
ДТП на улице
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:24

Автомобиль записан на мать, а за рулем сын: почему машину все равно могут конфисковать

Практика конфискации транспортных средств у родственников водителей, совершивших серьезные дорожные правонарушения, станет повсеместной в России, рассказал автоюрист Лев Воропаев. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что Верховный суд РФ создал прецедент, позволяющий изымать автомобили даже в тех случаях, когда формальным собственником числится не сам нарушитель, а его близкий человек.

Ранее сообщалось, что Верховный суд допустил изъятие машины у родственников нарушителей, подчеркнув, что решение о конфискации не должно основываться исключительно на сведениях о титульном собственнике. Согласно позиции высшей судебной инстанции, если фактически автомобилем владеет и пользуется лицо, привлеченное к ответственности, имущество подлежит обращению в доход государства. Ранее такой подход применялся преимущественно в отношении супругов, а сделки с другими родственниками зачастую позволяли сохранить машину в семье.

Юрист выразил уверенность, что кассационные суды будут однозначно ориентироваться на данную практику, а само решение в ближайшее время может быть включено в официальный обзор судебной практики ВС РФ. Юрист отметил, что в подобных делах ключевое значение имеет реальный статус владения. Зачастую нарушители пытаются прикрыть право собственности мнимыми сделками, чтобы избежать принудительных мер.

Однако отсутствие у формального владельца водительского удостоверения, доходов для покупки авто или его невписание в полис ОСАГО становятся весомыми аргументами для суда. При этом процедура возврата документа после подобных инцидентов значительно усложняется.

"Фактически покупателем в нашем случае являлось лицо, которое управляло машиной. Человек мнимой сделкой прикрывал фактически сделку купли-продажи для того, чтобы в рамках уголовного дела автомобиль не был конфискован", — пояснил Воропаев.

Эксперт подчеркнул, что конфискация по статье 104.1 УК РФ является мерой уголовно-правового характера и не связана с вопросами возмещения ущерба пострадавшим. Это дополнительная санкция, которая применяется наряду с основным наказанием, таким как лишение свободы или запрет на управление транспортом.

В ряде случаев, когда водители игнорируют требования о трезвости, суды действуют максимально жестко. При этом даже оперативная перерегистрация транспорта задним числом не спасает имущество, если следствие докажет отсутствие фактической передачи объекта новому владельцу.

"Раньше у близких родственников не конфисковывали автомобиль. Теперь и близкие родственники будут под ударом, если будет доказано, что сделка фактически была недействительной, то есть приобретателем автомобиля был обвиняемый", — отметил автоюрист.

Стоит учитывать, что сейчас в стране активно обсуждается и ускорение оформления протоколов в отношении нетрезвых автомобилистов, что лишает правонарушителей возможности быстро скрыть имущество до наложения ареста.

Суды последних лет демонстрируют стабильную тенденцию: если машина является вещдоком в рамках дела о повторном управлении в состоянии опьянения, она с высокой долей вероятности будет изъята, независимо от того, на кого оформлен договор купли-продажи. Любые опасные дорожные привычки теперь могут привести не только к штрафу, но и к безвозвратной потере дорогостоящего актива.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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