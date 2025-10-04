Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Tundra и другие автомобили
Toyota Tundra и другие автомобили
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:22

Яркие оттенки уходят в музей: новый тренд превращает рынок в палитру земли и камня

Аналитики: растёт спрос на тёплый беж и графит в окраске автомобилей

Автомобильный мир стремительно меняется не только в технологиях, но и в том, как машины выглядят. Если раньше производители активно экспериментировали с яркими и даже кричащими цветами кузова, то сегодня тренды разворачиваются в сторону спокойных, природных оттенков. И дело тут не только в эстетике — дизайнеры хотят, чтобы автомобиль ассоциировался с уютом и гармонией, а не с агрессией и напором.

По данным аналитиков, популярность набирают землистые и мягкие цвета: оливковый, песочный, графитовый и тёплый беж. При этом даже привычные "классические" чёрный и белый не стоят на месте. Современные варианты этих тонов выглядят гораздо интереснее — например, на рынке появились медно-чёрный и перламутрово-белый.

"При выборе цвета азиатские покупатели более смелы, а вот американские заказчики Porsche предпочитают более сдержанные тона", — сказал дизайнер по цвету и отделке Style Porsche Даниэл Милошевич.

Но прежде чем новый оттенок появится в каталоге, автопроизводители проводят десятки тестов. К примеру, краску подвергают воздействию ультрафиолета пять месяцев подряд, чтобы убедиться в её стойкости и долговечности.

Почему мода сместилась к спокойным цветам

Современные водители всё чаще выбирают автомобиль не как "вызывающий символ статуса", а как личное пространство. Цвет здесь играет не меньшую роль, чем интерьер. Оливковые, песочные и бежевые оттенки создают ощущение домашнего комфорта, словно машина становится продолжением уютного интерьера.

Кроме того, в городских условиях такие тона меньше пачкаются визуально и лучше скрывают мелкие дефекты кузова, что также влияет на их популярность.

Сравнение популярных цветовых решений

Цвет Характеристика Практичность Визуальный эффект
Оливковый Оттенок природы, ассоциируется с экологичностью Хорошо скрывает грязь и царапины Современный, "экологичный"
Песочный Мягкий и нейтральный Универсален для любых моделей Тёплый, спокойный
Тёплый беж Близок к интерьерным палитрам Требует частой мойки Элегантный, уютный
Графитовый Смесь серого и чёрного Очень практичен Сдержанный, статусный
Медно-чёрный Современная вариация чёрного Средняя практичность Стильный, необычный
Перламутрово-белый Сложная многослойная эмаль Дорог в уходе Эффектный и премиальный

Советы шаг за шагом: как выбрать цвет автомобиля

  1. Определите, где машина будет чаще всего использоваться: в городе лучше выбирать практичные оттенки, в пригороде можно позволить себе светлые.

  2. Сравните доступные эмали: перламутровые и многослойные краски дороже в ремонте.

  3. Оцените климат — в южных регионах тёмные кузова сильнее нагреваются.

  4. Если планируется перепродажа, выбирайте нейтральные оттенки: они быстрее находят покупателя.

  5. Проверьте, доступна ли защита кузова — керамика или плёнка, которые помогут сохранить яркость цвета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать слишком редкий или "экзотический" цвет.
    → Последствие: при продаже машина потеряет в цене.
    → Альтернатива: остановиться на универсальных тонах — графит, беж, оливковый.

  • Ошибка: тёмный цвет без защиты кузова.
    → Последствие: заметные царапины и потеря блеска.
    → Альтернатива: нанести керамическое покрытие или плёнку.

  • Ошибка: светлый тон в регионах с грязными дорогами.
    → Последствие: машина будет казаться постоянно грязной.
    → Альтернатива: выбирать более "практичные" оттенки — песочный или серо-бежевый.

А что если…

Что будет, если автопроизводители полностью уйдут от ярких тонов? Вероятнее всего, рынок станет более унифицированным, но одновременно комфортным для массового покупателя. При этом "экстремальные" цвета не исчезнут совсем, а останутся в индивидуальных заказах и лимитированных сериях.

Плюсы и минусы спокойных оттенков

Плюсы Минусы
Практичность в эксплуатации Сложнее выделиться на дороге
Универсальность при перепродаже Некоторые оттенки дороже в покраске
Сочетаемость с интерьером Светлые цвета быстро пачкаются
Визуальный уют и спокойствие Нужна защита от выгорания

FAQ

Как выбрать цвет машины для города?
Лучше брать практичные тона: серый, графитовый, песочный. Они скрывают грязь и дольше выглядят ухоженно.

Сколько стоит перламутровая окраска?
Она обходится дороже обычной эмали примерно на 15-20%, а ремонт сколов и царапин тоже стоит выше.

Что лучше: чёрный или белый автомобиль?
Чёрный более статусный, но требует постоянного ухода. Белый смотрится эффектно, но быстро пачкается.

Мифы и правда

  • Миф: светлая машина безопаснее.
    Правда: цвет влияет, но решающую роль играют фары и поведение водителя.

  • Миф: чёрный автомобиль всегда выглядит премиально.
    Правда: без защиты кузова чёрный быстро теряет вид.

  • Миф: яркие цвета давно вышли из моды.
    Правда: они остаются востребованными в спортивных и молодёжных моделях.

3 интересных факта

  1. В Японии зелёные и голубые автомобили ассоциируются с экологией и поэтому популярнее, чем в Европе.

  2. В США чаще всего покупают машины серых и серебристых оттенков — они считаются "универсальными".

  3. Первым серийным автомобилем с перламутровой окраской был Cadillac 1950-х годов.

Исторический контекст: эволюция автомобильных цветов

  • 1920-е: доминирование чёрного (Форд Model T).

  • 1950-е: расцвет пастельных тонов в США.

  • 1980-е: возвращение к строгим серым и серебристым.

  • 2000-е: мода на яркие металлики.

  • 2020-е: переход к природным оттенкам и сложным эмалям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт: зимние шипованные покрышки шумят заметно сильнее летних сегодня в 9:30

Колёса шепчут или кричат? Главная причина гула в салоне, о которой забывают

Почему колёса гудят даже на новой машине и как избавиться от неприятного гула? Разбираем главные причины и эффективные решения.

Читать полностью » Автоэксперт: неисправный кондиционер может снизить цену подержанного авто сегодня в 8:51

Покупка авто с пробегом обернётся кошмаром, если забыть проверить кондиционер

Проверка кондиционера при покупке подержанной машины поможет избежать неприятных сюрпризов. Какие шаги стоит сделать перед сделкой?

Читать полностью » Компания Xiaomi связала инцидент с парковкой электромобиля с ошибкой поддержки iPhone сегодня в 8:49

Машина ожила без водителя: как электромобиль Xiaomi напугал соцсети и что выяснилось потом

Xiaomi оказалась в центре обсуждения после инцидента с "самостоятельным" движением авто. Компания объяснила, что произошло, и извлекла уроки.

Читать полностью » Доля электромобилей в Белоруссии вырастет до 16% к 2025 году — данные сегодня в 7:43

Бензиновая эпоха трещит по швам: Белоруссия готовит рынок к наплыву электрокаров и мобильных зарядок

Белоруссия делает ставку на электромобили: новые зарядки становятся мобильными, а продажи "электро" обещают удивить. Узнайте, что ждёт рынок.

Читать полностью » Автостат: продажи новых машин в России в сентябре упали на 19% сегодня в 7:25

Продажи падают, а спрос держится: что спасает кроссоверы в кризис

Осенью 2025 года россияне стали покупать меньше новых машин, но кроссоверы продолжают удерживать лидерство. Какие модели оказались в топе?

Читать полностью » Россияне массово покупают автомобили в Белоруссии из-за изменений утильсбора с 1 ноября 2025 года сегодня в 6:37

Бегут за машинами, будто за поездом: Белоруссия стала последним шансом обойти удар по кошельку

Россияне массово едут за автомобилями в Белоруссию, чтобы успеть до изменений в правилах. Почему именно сейчас и какие модели берут чаще всего?

Читать полностью » Autonews: 87% россиян отложили покупку автомобиля до конца года сегодня в 6:36

Салон пустует, а банки выигрывают: россияне изменили авто-привычки

87% россиян решили отложить покупку автомобиля до конца года. Что заставляет людей отказываться от новых машин и какие есть альтернативы?

Читать полностью » BMW снизила продажи электрифицированных моделей в США в третьем квартале 2025 года сегодня в 5:26

Льготы есть, спроса нет: как американцы отвернулись от BMW iX и сделали ставку на X5

BMW в США показала неоднозначные итоги квартала: электромобили уступили позиции, но внедорожники и новая «пятёрка» вывели бренд в плюс.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиологи напомнили, как выполнять бёрпи без ошибок и риска для поясницы
Питомцы

Порода древер сочетает охотничьи качества и дружелюбие
Наука

Археологи доказали, что гоплиты действительно толкались щитами в бою
Красота и здоровье

Кардиологи: сон на левом боку опасен для гипертоников из-за давления на сердце
Туризм

Туристы чаще всего увозят из Дели специи, благовония, ткани ручной работы и ювелирные украшения
Дом

Домашний раствор из соды и соли помогает вернуть блеск украшениям
Питомцы

Половое созревание у кошек наступает в 6-7 месяцев
Наука

В Ираке обнаружена шестиметровая скульптура ламассу в дворце Асархаддона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet