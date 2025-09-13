Неожиданный лидер: оттенок, который вытеснил все остальные с авторынка

В России автомобильный рынок меняется не только за счет технологий и моделей, но и благодаря цветовым предпочтениям покупателей. В 2025 году сформировался новый рейтинг оттенков, который отражает вкусы и практические соображения россиян. Многие выбирают цвет машины не только из эстетических соображений, но и исходя из стоимости обслуживания, удобства при эксплуатации и даже влияния на цену перепродажи.

Белый — лидер без конкуренции

Согласно исследованию Likvi.com, больше всего на рынке машин белого цвета — они занимают почти треть всех предложений (29,01%). Белый оттенок традиционно ассоциируется со свежестью, чистотой и престижем. Его выбирают те, кто ценит универсальность и хочет, чтобы автомобиль дольше сохранял современный вид. Белые машины проще перекрашивать и обслуживать, а при продаже они редко теряют в цене.

Популярность черного цвета

На втором месте — черные автомобили, доля которых составляет 24,6%. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос примерно на 4%. Черный цвет выбирают за элегантность и солидность, однако он требует особого ухода. При этом восстановление лакокрасочного покрытия у таких машин сложнее и дороже.

"Черные цвета имеют множество оттенков, в которые порой проблематично "попасть”, например, при восстановительных работах ЛКП, если сравнивать с белыми", — пояснил CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

Серые и серебристые оттенки

Третью позицию делят серые и серебристые автомобили. Их доля постепенно увеличивается: серый цвет занял 20,5%, а серебристый — 12,5%. Эти оттенки относят к практичным и нейтральным. На них меньше заметны царапины и загрязнения, поэтому многие владельцы выбирают именно такие машины для ежедневной эксплуатации.

Синие и красные — выбор молодежи

Более яркие оттенки — синий и красный — удерживают стабильные позиции на уровне около 9,1%. Их доля выросла всего на 2% по сравнению с 2024 годом. Чаще всего такие автомобили предпочитают молодые водители, стремящиеся выделиться в потоке. Однако рост интереса сдерживает увеличение числа подержанных машин на рынке: владельцы при перепродаже чаще выбирают более универсальные оттенки.

Почему цвет важен при выборе машины

При покупке автомобиля россияне обращают внимание не только на марку, комплектацию и цену, но и на цвет. От этого зависят:

стоимость покраски и ремонтных работ. ликвидность машины на вторичном рынке. практичность в уходе и эксплуатации. восприятие стиля и имиджа владельца.