Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:04

Неожиданный лидер: оттенок, который вытеснил все остальные с авторынка

Белый цвет автомобилей занял 29% рынка в России в 2025 году — данные Likvi.com

В России автомобильный рынок меняется не только за счет технологий и моделей, но и благодаря цветовым предпочтениям покупателей. В 2025 году сформировался новый рейтинг оттенков, который отражает вкусы и практические соображения россиян. Многие выбирают цвет машины не только из эстетических соображений, но и исходя из стоимости обслуживания, удобства при эксплуатации и даже влияния на цену перепродажи.

Белый — лидер без конкуренции

Согласно исследованию Likvi.com, больше всего на рынке машин белого цвета — они занимают почти треть всех предложений (29,01%). Белый оттенок традиционно ассоциируется со свежестью, чистотой и престижем. Его выбирают те, кто ценит универсальность и хочет, чтобы автомобиль дольше сохранял современный вид. Белые машины проще перекрашивать и обслуживать, а при продаже они редко теряют в цене.

Популярность черного цвета

На втором месте — черные автомобили, доля которых составляет 24,6%. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос примерно на 4%. Черный цвет выбирают за элегантность и солидность, однако он требует особого ухода. При этом восстановление лакокрасочного покрытия у таких машин сложнее и дороже.

"Черные цвета имеют множество оттенков, в которые порой проблематично "попасть”, например, при восстановительных работах ЛКП, если сравнивать с белыми", — пояснил CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

Серые и серебристые оттенки

Третью позицию делят серые и серебристые автомобили. Их доля постепенно увеличивается: серый цвет занял 20,5%, а серебристый — 12,5%. Эти оттенки относят к практичным и нейтральным. На них меньше заметны царапины и загрязнения, поэтому многие владельцы выбирают именно такие машины для ежедневной эксплуатации.

Синие и красные — выбор молодежи

Более яркие оттенки — синий и красный — удерживают стабильные позиции на уровне около 9,1%. Их доля выросла всего на 2% по сравнению с 2024 годом. Чаще всего такие автомобили предпочитают молодые водители, стремящиеся выделиться в потоке. Однако рост интереса сдерживает увеличение числа подержанных машин на рынке: владельцы при перепродаже чаще выбирают более универсальные оттенки.

Почему цвет важен при выборе машины

При покупке автомобиля россияне обращают внимание не только на марку, комплектацию и цену, но и на цвет. От этого зависят:

  1. стоимость покраски и ремонтных работ.

  2. ликвидность машины на вторичном рынке.

  3. практичность в уходе и эксплуатации.

  4. восприятие стиля и имиджа владельца.

"Стоимость покраски варьируется соответственно сложности подбора и цены материалов, для многих это решающий фактор при выборе цвета авто. Мы полагаем, что на российском рынке белый цвет еще долгие годы будет приоритетным выбором при покупке машины", — отметил Александр Коротков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД предложило новые правила техосмотра: быстрый отзыв аккредитации и проверка автомобилей в базе такси сегодня в 6:27

МВД готовит новые правила техосмотра: автовладельцев ждёт неожиданное упрощение

МВД готовит ужесточение правил техосмотра: новые основания для аннулирования карт, проверка по базе такси и рост цен на услугу.

Читать полностью » Машина глохнет во время движения: основные неисправности по данным сервисов сегодня в 2:16

Машина остановилась посреди дороги — а виноват вовсе не бензин

Почему машина может заглохнуть на ходу? От пустого бака до неисправных датчиков — вот основные причины и советы, что делать в таких случаях.

Читать полностью » сегодня в 1:51

Экономия на топливе и нервах: зачем россияне массово пересаживаются на "зелёные" внедорожники

В России электромобили и гибриды набирают популярность, но лидируют вовсе не малолитражки: у россиян другие приоритеты.

Читать полностью » BMW и McLaren начали использовать льняное волокно вместо углерода в авто сегодня в 1:27

В салоне машин стало тише в разы: секрет скрывается в необычном материале

Льняное волокно выходит на арену автопрома, обещая заменить углеродные материалы и изменить подход к экологии без ущерба для технологий.

Читать полностью » Mercedes опроверг слухи о закупке двигателей BMW — заявление Маркуса Шефера сегодня в 0:54

V8 и даже V12 не сдаются: Mercedes резко ответил на сплетни

Mercedes опровергла слухи о закупке моторов у BMW. Что стоит за новой линейкой FAME и почему компания сохраняет V8 и V12?

Читать полностью » Российский рынок новых автомобилей: Changan и Jetour повысили цены, Geely снизила 13.09.2025 в 0:00

Машины Changan и Jetour рванули вверх, но один бренд сделал сюрприз

Российский рынок автомобилей в сентябре оказался на перепутье: одни бренды сокращают скидки, другие снижают прайсы, а некоторые делают ставку на рекордные акции.

Читать полностью » Доверенности на грузоперевозки требуют указания маршрута — Минтранс РФ вчера в 23:50

Доверенность на груз: ключевые ошибки, которые дорого обходятся предпринимателям

Грузоперевозки без проблем: автоюрист объясняет, как правильно оформить доверенность для водителя, чтобы избежать штрафов и задержек. Ключевые нюансы для бизнеса.

Читать полностью » Лишают ли прав за распитие алкоголя в припаркованной машине — разъяснение МВД вчера в 23:27

Алкоголь в припаркованной машине: тайный щит против ГАИ, о котором молчат все

Можно ли пить в припаркованной машине без риска потерять права? Автоюрист делится секретами защиты от ГАИ: от видеозаписи до освидетельствования. ПДД, алкоголь, советы для водителей.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт свинины в яйце и муке на сковороде обеспечивает сочность мяса
Садоводство

Формирование куста пиона: как обрезка влияет на качество цветения
Еда

Рецепт приготовления: рулетики из карбоната с чесноком и майонезом сохраняют нежность на сковороде
Спорт и фитнес

Физиотерапевты рекомендовали растяжку для разминки без оборудования
Наука

Шторм как убийца: тайна гибели птенцов птерозавра раскрыта через 150 млн лет
Технологии

NXPort показала компактную док-станцию для внешних видеокарт с БП 650 Вт
Дом

Пятна от утюга появляются из-за неправильного выбора температуры
Питомцы

Морские свинки живут до 8 лет: правила ухода и содержания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet