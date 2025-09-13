Неожиданный лидер: оттенок, который вытеснил все остальные с авторынка
В России автомобильный рынок меняется не только за счет технологий и моделей, но и благодаря цветовым предпочтениям покупателей. В 2025 году сформировался новый рейтинг оттенков, который отражает вкусы и практические соображения россиян. Многие выбирают цвет машины не только из эстетических соображений, но и исходя из стоимости обслуживания, удобства при эксплуатации и даже влияния на цену перепродажи.
Белый — лидер без конкуренции
Согласно исследованию Likvi.com, больше всего на рынке машин белого цвета — они занимают почти треть всех предложений (29,01%). Белый оттенок традиционно ассоциируется со свежестью, чистотой и престижем. Его выбирают те, кто ценит универсальность и хочет, чтобы автомобиль дольше сохранял современный вид. Белые машины проще перекрашивать и обслуживать, а при продаже они редко теряют в цене.
Популярность черного цвета
На втором месте — черные автомобили, доля которых составляет 24,6%. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос примерно на 4%. Черный цвет выбирают за элегантность и солидность, однако он требует особого ухода. При этом восстановление лакокрасочного покрытия у таких машин сложнее и дороже.
"Черные цвета имеют множество оттенков, в которые порой проблематично "попасть”, например, при восстановительных работах ЛКП, если сравнивать с белыми", — пояснил CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.
Серые и серебристые оттенки
Третью позицию делят серые и серебристые автомобили. Их доля постепенно увеличивается: серый цвет занял 20,5%, а серебристый — 12,5%. Эти оттенки относят к практичным и нейтральным. На них меньше заметны царапины и загрязнения, поэтому многие владельцы выбирают именно такие машины для ежедневной эксплуатации.
Синие и красные — выбор молодежи
Более яркие оттенки — синий и красный — удерживают стабильные позиции на уровне около 9,1%. Их доля выросла всего на 2% по сравнению с 2024 годом. Чаще всего такие автомобили предпочитают молодые водители, стремящиеся выделиться в потоке. Однако рост интереса сдерживает увеличение числа подержанных машин на рынке: владельцы при перепродаже чаще выбирают более универсальные оттенки.
Почему цвет важен при выборе машины
При покупке автомобиля россияне обращают внимание не только на марку, комплектацию и цену, но и на цвет. От этого зависят:
-
стоимость покраски и ремонтных работ.
-
ликвидность машины на вторичном рынке.
-
практичность в уходе и эксплуатации.
-
восприятие стиля и имиджа владельца.
"Стоимость покраски варьируется соответственно сложности подбора и цены материалов, для многих это решающий фактор при выборе цвета авто. Мы полагаем, что на российском рынке белый цвет еще долгие годы будет приоритетным выбором при покупке машины", — отметил Александр Коротков.
