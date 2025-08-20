Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:51

Прикуриватель в машине может стать фитилём: к чему приводит ошибка с гаджетами

Автоэлектрики предупредили об опасности дешевых гаджетов в прикуривателе

Можно ли доверять прикуривателю в автомобиле? На первый взгляд кажется, что это простой и универсальный источник питания для гаджетов. Однако автоэлектрики предупреждают: бездумное подключение устройств к этой розетке может обернуться серьезными проблемами.

Универсальный разъем, который не такой уж универсальный

Хотя в наши дни все меньше водителей используют прикуриватель по его прямому назначению, почти в каждой машине можно найти этот разъем. Чаще всего он служит для зарядки телефонов, питания видеорегистраторов и других полезных мелочей. Но стандартизации в этой сфере до сих пор нет.

Производители автомобилей нередко допускают использование только фирменных аксессуаров, и стоят они заметно дороже аналогов. Кроме того, сами розетки отличаются по конструкции: где-то отсутствуют фиксирующие пружины, а диаметр гнезда может быть чуть шире или уже. В результате на кочках устройство рискует просто "выпасть" из разъема.

Когда риск становится реальностью

Главная опасность кроется не в неудобстве, а в возможных последствиях. Неподходящий гаджет способен вызвать короткое замыкание, а в худшем случае — возгорание. Особенно рискованны дешевые устройства от безымянных производителей. Некоторые из них выдают ток до 15 ампер, что намного превышает допустимые показатели для прикуривателя.

"Использование дешевых аксессуаров — это как игра в рулетку. Один раз повезет, другой — получите перегрев или отказ электроники", — отмечает автоэлектрик из специализированного сервиса.

Недостаточный контакт в розетке также приводит к перегреву. Нагрев может быть незаметным, но именно он часто становится причиной плавления пластика и повреждения проводки.

Какие гаджеты лучше держать подальше

Особое внимание стоит обратить на автопылесосы. Несмотря на их популярность, они редко справляются с уборкой салона. При этом они создают чрезмерную нагрузку на электросистему автомобиля. Гораздо разумнее воспользоваться услугами профессиональных автомоек, где оборудование подключено к полноценным источникам питания.

То же самое касается мощных компрессоров для подкачки колес: если они работают от прикуривателя, ресурс разъема и проводки сокращается в разы.

Что можно подключать безопасно

Смартфоны, видеорегистраторы и навигаторы остаются в зоне допустимого риска, но и здесь есть важное условие: надежные переходники USB. Качественные адаптеры должны иметь пружинные фиксаторы и соответствовать параметрам сети автомобиля. Только так можно избежать проблем с контактами и внезапного отключения питания.

