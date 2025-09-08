Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
катализатор
катализатор
© wikipediа by The RedBurn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:07

Катализатор не чинят: его либо выбрасывают, либо меняют за огромные деньги

Основные причины выхода из строя катализатора и признаки неисправности — мнение экспертов

Катализатор — важный элемент выхлопной системы, который отвечает за нейтрализацию вредных веществ. Но даже на относительно новой машине он может выйти из строя. Причины, признаки и варианты решения проблемы стоит знать каждому водителю.

Как работает катализатор

Внутри корпуса расположен блок с множеством сот, покрытых платиной, палладием и родием. Эти металлы ускоряют химические реакции, превращая токсичные вещества в безвредные воду, азот и углекислый газ. Если соты забиваются или разрушаются, выхлопная система перестаёт справляться со своей задачей.

Причины поломки

Некачественное топливо. При плохом сгорании образуется много сажи, которая забивает соты.
Сбои электроники. Поломка датчиков или сбой в системе управления двигателем приводит к попаданию в катализатор недогоревшей смеси. Это вызывает перегрев и даже плавление сот.
Механические повреждения. Сильные удары о выбоины или вибрации на плохих дорогах могут повредить блок катализатора.

Признаки неисправности

Определить, что катализатор вышел из строя, можно по следующим симптомам:
• трудности с запуском двигателя и его нестабильная работа на холостых;
• потеря мощности и динамики, увеличение расхода топлива;
• ухудшенная реакция на педаль газа;
• изменение звука выхлопа (он становится глухим или, наоборот, слишком громким);
• перегрев двигателя;
• появление ошибки "Check Engine" на панели приборов.

Что делать в случае поломки

  1. Замена на новый оригинальный катализатор. Самый надёжный, но и самый дорогой вариант — цены могут доходить до сотен тысяч рублей.
  2. Установка универсального аналога. Более доступный вариант (5 000-15 000 рублей), но экологическая эффективность может быть ниже.
  3. Удаление катализатора. Его заменяют трубой и ставят электронную "обманку" для лямбда-зонда. Это дешевле всего, иногда даже с выгодой для владельца — сервис может заплатить за старый катализатор. Но важно понимать: такой способ незаконен и вредит экологии.

Итог

Катализатор не подлежит ремонту — только замене или удалению. Игнорировать его неисправность нельзя: страдает не только экология, но и двигатель. Наиболее правильный путь — замена на новый или качественный аналог, даже несмотря на высокую цену.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сброс ошибок через аккумулятор, предохранитель и сканер: что важно знать водителю сегодня в 7:26

Водители сравнивают это с перезагрузкой смартфона — машина меняется на глазах

Загорелся "Check Engine"? Сброс ЭБУ может помочь, но не всегда. Рассказываем, когда это реально спасает, а когда может обернуться дорогой ошибкой.

Читать полностью » Автомеханики рассказали, какие последствия возникают при смешивании моторных масел сегодня в 6:56

Секрет, о котором молчат на СТО: какое масло можно доливать без вреда для двигателя

Что делать, если в дороге срочно понадобилось долить масло, а под рукой нет подходящего? Моторист объяснил, на что обращать внимание, а что можно смело игнорировать.

Читать полностью » В Москве появилась услуга очистки салона сегодня в 6:47

Салон дышит как новый: водители нашли способ убрать неприятные запахи за копейки

В Москве можно попробовать очистку салона "сухим туманом" всего за 500 рублей. Разбираемся, стоит ли эксперимент или лучше довериться профессионалам.

Читать полностью » АвтоВзгляд: шесть из десяти водителей злятся на моргание дальним светом сегодня в 6:15

Моргание дальним доводит водителей до бешенства — вот чем это кончается

Левая полоса давно стала символом статуса на дороге. Но стоит ли моргать дальним, чтобы уступили, или вежливый жест эффективнее агрессии?

Читать полностью » Эксперт Березин: кроссоверы Toyota, Mitsubishi и Hyundai сохраняют ценность на вторичном рынке сегодня в 5:50

Секреты вторички: какие кроссоверы остаются "золотым фондом" даже через годы

Какие подержанные машины через пару лет станут выгодной инвестицией, а какие — обернутся головной болью? Эксперт рассказал, кто выживет на рынке "вторички".

Читать полностью » Эксперт объяснил, какие ошибки при замене тормозных колодок приводят к поломкам сегодня в 4:53

Замена колодок без СТО: простые шаги, которые сэкономят тысячи рублей

Шесть простых шагов помогут продлить жизнь тормозной системе и избежать лишних расходов. Эксперты напоминают: экономия здесь недопустима.

Читать полностью » Эксперты: покупка авто через параллельный импорт в России лишает гарантийных прав сегодня в 4:26

Договор подписал — а продавца нет: главная ловушка авто из Европы

Желание быть первым в ПТС может стоить дорого. Какие юридические и технические ловушки скрывает параллельный импорт авто — и как их обойти.

Читать полностью » Эксперты: химчистка не всегда убирает запах нагревателей табака из машины сегодня в 3:43

Проветривание не спасает: куда прячется запах от нагревателей табака в машине

Нагреватели табака избавляют от дыма и пепла, но оставляют в салоне липкий шлейф. Почему запах "айкоса" так стойко держится — и почти не выводится?

Читать полностью »

Новости
СФО

В Тюмени появилось предупреждение от Стетхема: "не трогать тыквы"
Садоводство

Опытные садоводы в шоке: эти 5 соседей душат грушу – дерево гибнет на глазах
Дом

Умные розетки и лампы как первый шаг к автоматизации дома
Питомцы

Кинологи рекомендуют игры с собакой для укрепления связи
Туризм

Утро в Каппадокии начинается с подготовки к полётам на шарах
Наука и технологии

Прорыв в квантовой физике: ученые впервые измерили магнитный импульс атомного ядра за 5 секунд
Еда

Кинза и базилик сделают вкус фунчозы с креветками ярче
УрФО

Госавтоинспекция: в августе в Свердловской области в ДТП погибли 52 человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet