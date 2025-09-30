Красота спасёт машину: как косметика подменяет целую полку автохимии

Женская косметичка ассоциируется с бьюти-процедурами, но многие привычные средства можно использовать и для ухода за автомобилем. Некоторые из них способны временно заменить специализированную автохимию и помогут в непредвиденной ситуации. Эксперт шинного бренда Ikon Tyres Александр Тарасов рассказал о трёх необычных способах применения косметики для решения типичных автомобильных проблем.

Проверка глубины протектора при помощи помады или блеска

Состояние шин напрямую влияет на безопасность движения: от глубины протектора зависят управляемость и тормозной путь. Для летних шин минимально допустимая глубина составляет 1,6 мм, для зимних — не менее 4 мм.

Большинство производителей предусматривают на поверхности шин цифровые индикаторы износа. По мере стирания рисунка цифры становятся менее заметными. На зимних моделях критическим индикатором является «снежинка», на летних — «капелька». Но не все бренды используют такую маркировку.

В этом случае можно воспользоваться бьюти-средством в тюбике. У крема для рук или блеска для губ маркировка на донышке обычно имеет высоту около 5 мм. Если при проверке в зимней шине она полностью скрыта, а в летней выглядывает меньше чем наполовину — глубина протектора в норме. Если же результат вызывает сомнения, лучше обратиться в шинный центр и провести измерение специальным прибором.

Гигиеническая помада и крем для защиты уплотнителей

Зимой многие сталкиваются с проблемой примерзающих дверей. В мороз это создаёт немало неудобств, особенно если машина ночует на улице. В отсутствие специальной автохимии выручит обычная гигиеническая помада или крем для рук.

Эти средства подходят для обработки резиновых уплотнителей дверей и стёкол: они смазывают поверхность, препятствуя обледенению. Кроме того, регулярное нанесение помогает сохранить эластичность резины, защищая её от пересыхания и растрескивания. Таким образом продлевается срок службы уплотнителей и снижается риск поломок зимой.

Прозрачный лак для ногтей как защита стекла

Прозрачный лак для ногтей может стать временным решением при появлении свежего скола на лобовом стекле. Нанесённый на повреждение, он предотвращает попадание влаги и грязи внутрь трещины и замедляет её распространение.

"Прозрачный лак помогает временно защитить скол на стекле до визита в сервис", — отметил эксперт Александр Тарасов.

Такой метод особенно полезен в дороге, когда нет возможности сразу обратиться к мастерам. Разумеется, это не полноценный ремонт, а лишь способ выиграть время до профессиональной полировки или замены стекла.