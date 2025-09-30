Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
резина
резина
© Freepik by standret is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 17:17

Красота спасёт машину: как косметика подменяет целую полку автохимии

Гигиеническая помада защищает дверные уплотнители от обледенения — Александр Тарасов

Женская косметичка ассоциируется с бьюти-процедурами, но многие привычные средства можно использовать и для ухода за автомобилем. Некоторые из них способны временно заменить специализированную автохимию и помогут в непредвиденной ситуации. Эксперт шинного бренда Ikon Tyres Александр Тарасов рассказал о трёх необычных способах применения косметики для решения типичных автомобильных проблем.

Проверка глубины протектора при помощи помады или блеска

Состояние шин напрямую влияет на безопасность движения: от глубины протектора зависят управляемость и тормозной путь. Для летних шин минимально допустимая глубина составляет 1,6 мм, для зимних — не менее 4 мм.

Большинство производителей предусматривают на поверхности шин цифровые индикаторы износа. По мере стирания рисунка цифры становятся менее заметными. На зимних моделях критическим индикатором является «снежинка», на летних — «капелька». Но не все бренды используют такую маркировку.

В этом случае можно воспользоваться бьюти-средством в тюбике. У крема для рук или блеска для губ маркировка на донышке обычно имеет высоту около 5 мм. Если при проверке в зимней шине она полностью скрыта, а в летней выглядывает меньше чем наполовину — глубина протектора в норме. Если же результат вызывает сомнения, лучше обратиться в шинный центр и провести измерение специальным прибором.

Гигиеническая помада и крем для защиты уплотнителей

Зимой многие сталкиваются с проблемой примерзающих дверей. В мороз это создаёт немало неудобств, особенно если машина ночует на улице. В отсутствие специальной автохимии выручит обычная гигиеническая помада или крем для рук.

Эти средства подходят для обработки резиновых уплотнителей дверей и стёкол: они смазывают поверхность, препятствуя обледенению. Кроме того, регулярное нанесение помогает сохранить эластичность резины, защищая её от пересыхания и растрескивания. Таким образом продлевается срок службы уплотнителей и снижается риск поломок зимой.

Прозрачный лак для ногтей как защита стекла

Прозрачный лак для ногтей может стать временным решением при появлении свежего скола на лобовом стекле. Нанесённый на повреждение, он предотвращает попадание влаги и грязи внутрь трещины и замедляет её распространение.

"Прозрачный лак помогает временно защитить скол на стекле до визита в сервис", — отметил эксперт Александр Тарасов.

Такой метод особенно полезен в дороге, когда нет возможности сразу обратиться к мастерам. Разумеется, это не полноценный ремонт, а лишь способ выиграть время до профессиональной полировки или замены стекла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Расход топлива у вариатора ниже на 1–2 литра по сравнению с классическим автоматом сегодня в 12:39

Коробка передач выбирает не только плавность, но и срок жизни машины

Вариатор или «автомат» — что выбрать? Разбираем плюсы и минусы обеих трансмиссий, а также условия, в которых каждая проявит себя лучше.

Читать полностью » Камеры фиксируют выезд на автобусную полосу, движение по обочине и разговоры по телефону сегодня в 11:34

Письма счастья подорожали: камеры выписывают штрафы до 7,5 тысяч рублей

Камеры на полосах фиксируют больше, чем кажется. Разбираем, какие нарушения они видят, какие штрафы приходят и когда реально обжаловать постановление.

Читать полностью » Максимилиан Железняк объяснил, как разряженный аккумулятор вызывает остановку авто сегодня в 10:29

Машина глохнет на ходу: невидимый враг может подстерегать вас прямо на трассе

Машина может заглохнуть прямо на ходу, и причины не всегда очевидны. Разбираем главные источники неисправности и реальные способы их устранения.

Читать полностью » Автоэксперт заявил, что оптимально заправляться при падении уровня до четверти бака сегодня в 9:27

Как ехать дальше на последних литрах: приёмы, которые спасают даже в глуши

Индикатор топлива загорелся, а до заправки десятки километров? Разбираемся, сколько реально можно проехать и какие риски вас ждут.

Читать полностью » Porsche 911 и Toyota Hilux возглавили мировые продажи автомобилей в 2024 году — данные аналитика Фелипе Муньоса сегодня в 9:18

Горные дороги ведут к Porsche: удивительные фавориты автопокупателей по всему миру

В 2024 году мировые продажи автомобилей показали неожиданные лидеры — от Porsche в Андорре до Toyota Hilux и BYD Qin в разных странах.

Читать полностью » Автоэксперт: менять летние шины нужно при среднесуточной температуре ниже +7 градусов сегодня в 8:15

Три незаметные ошибки, которые превращают новые колёса в бомбу замедленного действия

Как понять, что шины на исходе, где выгоднее покупать резину и почему недорогие модели не всегда безопасны — разбор с фактами и таблицами.

Читать полностью » Jeep отзывает 123 396 Wagoneer и Grand Wagoneer из-за риска отсоединения оконной обшивки сегодня в 8:14

Двери срываются на ходу: Jeep Wagoneer массово отправляют в сервис

Массовый отзыв Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer затронул более 120 тысяч автомобилей из-за дефектной оконной обшивки, что создаёт риск на дороге.

Читать полностью » Автоэксперт: перегрев трансмиссии опасен в жару и при движении в пробках сегодня в 7:26

Коробка передач может сильно перегреться в пути: признаки, которые игнорируют

Перегрев трансмиссии может подкрасться незаметно. Узнайте, как вовремя выявить проблему, какие шаги предпринять и что поможет избежать поломки.

Читать полностью »

Новости
Дом

Лавровый лист при мытье полов придаёт блеск покрытию и оставляет свежий аромат
Экономика

HR-эксперты назвали самые востребованные профессии для соискателей старше 50 лет
Наука

На Венере найдены гигантские лавовые трубки
Технологии

РИА Новости: в России появились фишинговые сайты с "выплатами от продажи ресурсов"
ПФО

В Пензу до конца года привезут двух колобусов и журавля за 1,26 млн рублей
УрФО

В Челябинске предложили штрафовать за несоблюдение дизайн-кода вывесок и неоплату парковки
СФО

В Ханты-Мансийске возбудили дело за вылов стерляди на 250 тысяч рублей — полиция
УрФО

В Тюмени предложили "бомж-тур" за 200 тысяч рублей для чиновников и состоятельных клиентов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet