Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:28

Дешёвое счастье оборачивается бедой: как не отдать деньги мошенникам при покупке авто

Эксперты назвали шаги для безопасной покупки автомобиля с пробегом в России

Покупка автомобиля всегда связана с риском, особенно когда речь идёт о вторичном рынке или редких моделях. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому каждому покупателю важно быть внимательным, чтобы не остаться и без машины, и без денег. Эксперты портала "Автовзгляд" дали рекомендации, как безопасно приобрести автомобиль и избежать неприятностей.

На что обратить внимание в первую очередь

Самый очевидный совет — не гнаться за слишком низкой ценой. Если предложение заметно дешевле среднерыночного, это повод насторожиться. Часто желание сэкономить перевешивает здравый смысл, и даже опытные водители могут попасться на уловки. Риск возрастает, когда покупатель ищет популярные модели без очереди или готов доплатить за срочность.

"Сегодня злоумышленники используют множество хитрых способов обмана", — отметил директор по развитию онлайн-платформы Carcraft Борис Беленький.

Он советует использовать только официальные площадки, тщательно проверять документы и избегать переводов на карты физических лиц до завершения сделки. Одним из популярных методов мошенничества сегодня является "предоплата за помощь в покупке новой иномарки до официального старта продаж". Мошенники создают фиктивные сайты, нередко копирующие страницы известных брендов, чтобы убедить клиента отправить деньги, после чего исчезают.

Покупка авто с пробегом из-за рубежа

Импортные машины несут дополнительные риски. При участии в торгах и таможенном оформлении важно быть предельно внимательным. Частая схема обмана — фальшивые аукционы, где автомобиль продают по заниженной цене с требованием предоплаты в криптовалюте. После перевода средств сайты исчезают, а покупатель остаётся ни с чем.

"Даже при прозрачной сделке покупатель может нарушить закон, переводя деньги нерезидентам без участия уполномоченных банков РФ, что грозит штрафами и уголовным преследованием", — пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Как снизить риски

Полной защиты от мошенничества не существует, но есть проверенные методы уменьшить вероятность обмана:

  1. покупать через проверенные каналы, такие как официальные дилеры или известные платформы.

  2. использовать прозрачные платежные системы и сервисы уполномоченных банков.

  3. проверять VIN-номер автомобиля через несколько независимых источников.

  4. избегать предложений о переводах средств до подписания официального договора.

"Доверяйте только проверенным площадкам и используйте надёжные платежные системы", — подчеркнул Борис Беленький.

Советы шаг за шагом

  1. Определите бюджет и марку автомобиля.

  2. Изучите среднерыночные цены и объявления на официальных площадках.

  3. Проверяйте документы и историю автомобиля через специализированные сервисы.

  4. Не переводите деньги до заключения договора.

  5. При импорте — проводите проверку через таможенные и банковские каналы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Перевод на карту частного лица → потеря денег → использовать банковскую систему с защитой сделки.

  • Слишком низкая цена → возможный обман → ориентироваться на среднерыночные значения.

  • Игнорирование документов → покупка проблемного авто → проверять VIN и историю через официальные сервисы.

FAQ

Как выбрать надёжного продавца?
Проверяйте репутацию платформы, наличие лицензий и отзывы покупателей.

Сколько стоит проверка автомобиля?
Сервисы проверки VIN обычно стоят от 300 до 1000 рублей, что несравнимо с риском потерять десятки тысяч.

Что лучше: покупка нового или б/у авто?
Новые машины безопаснее с юридической точки зрения, но дороже; б/у — дешевле, но требует внимательной проверки.

Мифы и правда

  • Миф: низкая цена гарантирует выгодную покупку.

  • Правда: слишком дешёвые предложения почти всегда связаны с риском обмана.

Интересные факты

  1. Мошенники клонируют официальные сайты брендов с точностью до мелких деталей.

  2. Некоторые схемы включают предоплату в криптовалюте, что делает возврат денег почти невозможным.

  3. При международных покупках нарушение валютного законодательства может обернуться штрафами до 40% суммы сделки.

Исторический контекст

Рынок автомобилей в России давно привлекает внимание мошенников, но с ростом онлайн-платформ и цифровых сервисов схемы обмана стали более изощрёнными. Сегодня проверка истории авто и использование официальных площадок — это необходимая норма безопасности.

