Взрыв машины в Москве оказался целенаправленным — установлено, кто был целью

Взрыв автомобиля на юге Москвы привёл к гибели высокопоставленного военного и стал поводом для масштабного расследования. Происшествие квалифицировано как убийство, а ход следственных действий взят на особый контроль центрального аппарата ведомства. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Гибель генерала при взрыве

В результате взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Инцидент произошёл на улице Ясеневой в Москве. По данным следствия, сработало взрывное устройство, которое было установлено под днищем машины.

Официальный представитель СК России подтвердила, что речь идёт именно о целенаправленном подрыве.

"На улице Ясеневой сработало взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля", — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело и версии следствия

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следственные органы незамедлительно приступили к работе на месте происшествия, были назначены необходимые экспертизы и начат сбор доказательств.

В СК России сообщили, что в настоящее время отрабатывается несколько версий случившегося. В числе рассматриваемых — версия о возможной причастности украинских спецслужб к организации подрыва. Окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных и оперативных мероприятий.

Ход расследования поставлен на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.