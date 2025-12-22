Машина тронулась — и произошёл взрыв: новые детали ЧП в Москве

Взрыв автомобиля в жилом районе Москвы стал поводом для срочного расследования и экстренной медицинской помощи пострадавшему. Инцидент произошёл вскоре после начала движения машины и носит признаки целенаправленного подрыва. Об этом сообщает издание SHOT.

Версия со взрывным устройством

По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Одна из основных версий следствия заключается в том, что СВУ было заложено под днищем автомобиля Kia Sorento. Взрыв произошёл через несколько секунд после того, как машина начала движение.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые фиксируют повреждения и собирают первичные материалы для дальнейшего анализа.

Уголовное дело и ход расследования

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следственные органы устанавливают обстоятельства закладки устройства и возможные мотивы случившегося.

Состояние пострадавшего

По информации SHOT, в результате взрыва 56-летний мужчина получил тяжёлые травмы. У него зафиксированы множественные осколочные ранения, закрытые переломы, травмы ног, а также перелом лицевой кости. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое.

Мужчину экстренно госпитализируют, ему оказывается необходимая медицинская помощь.