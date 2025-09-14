Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:55

Осень – не только листья: как полировка может спасти вашу машину от зимних бед

Эксперты объяснили, почему абразивную полировку стоит отложить до весны

Осенняя полировка кузова автомобиля — процедура, которую часто проводят перед наступлением зимы. Она помогает не только сохранить эстетичный вид автомобиля, но и обеспечивает дополнительную защиту от агрессивной внешней среды. Однако, подход к полировке следует выбирать тщательно, чтобы не навредить лакокрасочному покрытию и избежать преждевременного появления коррозии.

Виды полировки: абразивная и защитная

Существует два основных вида полировки — абразивная и защитная. Каждая из них имеет свои особенности, и важно понимать, в каких случаях стоит применить ту или иную процедуру.

Абразивная полировка - это глубокая шлифовка, которая удаляет верхний слой лака. Она позволяет эффективно избавиться от царапин, потускнений и других дефектов, но вместе с этим снимается и естественный защитный слой. Обнажённый лак становится более уязвимым, особенно в условиях зимней эксплуатации. Слякоть, соль и реагенты, которые используются для борьбы с гололёдом на дорогах, проникают через микротрещины, ускоряя процесс коррозии. Если после такой процедуры не нанести дополнительную защиту, кузов автомобиля может пострадать.

"Машина после абразивной полировки сияет, как новенькая, но обнажённый лак становится уязвимым перед зимней агрессивной средой", — отмечают эксперты из издания Pravda.Ru.

Защитная полировка, или безабразивная, в свою очередь, не воздействует на сам лак, а создаёт защитный слой сверху. Такой барьер защищает кузов от влаги, реагентов и соли, предотвращая образование коррозии. Она идеально подходит для осеннего ухода за автомобилем, так как не нарушает структуру лакокрасочного покрытия и при этом добавляет автомобилю блеск.

Что выбрать перед зимой?

Если вашей целью является защита автомобиля от зимней агрессии, то предпочтение следует отдавать именно защитной полировке. Этот процесс позволяет избежать повреждения лака и добавляет слой защиты от внешних факторов. Это особенно важно, поскольку соль, снег и реагенты, которые активно используются на дорогах зимой, могут серьёзно повредить кузов автомобиля, если лак не защищён.

Абразивная полировка — это довольно агрессивная процедура, которая требует особого внимания. Если вы решите провести её перед зимой, обязательно позаботьтесь о дополнительной защите покрытия. После абразивной шлифовки рекомендуется нанести слой керамики, полимерного покрытия или воска, чтобы защитить автомобиль от негативных внешних воздействий.

"Если же глубокая полировка проведена, то нанесение защитного покрытия является не рекомендацией, а строгой необходимостью", — уточняют эксперты.

Почему стоит отложить абразивную полировку?

Кроме того, стоит отметить, что абразивная полировка лучше подходит для весны, когда исчезает угроза попадания агрессивных реагентов и влаги на кузов. В зимний период абразивная шлифовка может быть опасной, так как влага и соли смогут проникнуть в открытые микротрещины, что ускоряет процесс коррозии.

Абразивную полировку стоит отложить до весны, когда наступит время для более тщательной подготовки кузова к следующему сезону. В то время как защитная полировка остаётся идеальной процедурой для осени и зимы.

Как правильно ухаживать за кузовом после полировки?

После проведения полировки, особенно защитной, важно правильно ухаживать за кузовом, чтобы продлить эффект. Рекомендуется регулярно мыть автомобиль, чтобы избежать накопления грязи и реагентов, а также проверять состояние защитного слоя. Если заметны следы износа, лучше нанести дополнительный слой воска или полимерного покрытия.

При этом важно помнить, что полировка не является единственным методом защиты кузова. Для долговечности автомобиля необходимо также следить за состоянием антикоррозийного покрытия и вовремя устранять мелкие повреждения.

