Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ГАИ
ГАИ
© commons.wikimedia.org by Florstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:20

Парадокс авто: обход спереди — ключ к безопасности, но многие игнорируют его за 500 рублей

МВД России определило правила безопасной высадки из автомобиля

Представьте: вы паркуетесь у обочины трассы, открываете дверь — и тут же получаете штраф. Звучит неожиданно? Но правила дорожного движения (ПДД) действительно регламентируют даже такие мелочи, как посадка и высадка из автомобиля. Давайте разберёмся, что к чему, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Правильный порядок действий: что забыли с автошколы?

Когда вы останавливаетесь возле проезжей части — будь то обочина или парковка вдоль дороги, — важно соблюдать порядок. Инспектор ГАИ напомнил об этом, подчеркнув, что правила распространяются на все аспекты эксплуатации машины.

  • высадка из автомобиля: выходите, обходя машину сзади. Так транспортный поток остаётся в вашем поле зрения, и вы сможете быстро среагировать на угрозу.
  • посадка в автомобиль: обходите машину спереди, чтобы поток тоже был виден. Идти спиной к движению — это риск, который может обернуться штрафом.

Эти правила касаются не только водителя, но и пассажиров. Все должны садиться и выходить правильно, следуя здравому смыслу.

Штрафы за нарушения: сколько придётся заплатить?

За неправильную посадку или высадку предусмотрен административный штраф в 500 рублей. Его можно оплатить со скидкой в первые 20 дней. Гаишники редко придираются днём, но ночью — другое дело. Здесь могут выписать сразу несколько протоколов на 1000-2000 рублей, особенно если вы без светоотражающего жилета.

В худшем случае, если из-за ваших действий произойдёт ДТП, ответственность станет серьёзнее. Инспекторы иногда даже пытаются "развести" на взятку, так что будьте осторожны.

Безопасность превыше всего: простые советы

Штрафы — это полбеды. Главное — ваша жизнь. Выходите из машины только после проверки, что сзади нет транспорта. Двигайтесь быстро, уходя за машину с проезжей части. То же с посадкой: убедитесь в отсутствии помех и действуйте оперативно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mash: Mercedes подал заявки в Роспатент на бренд и сервисное обслуживание в России сегодня в 12:01

Mercedes тихо стучится в Россию: заявки в Роспатент намекают на возвращение

Mercedes снова зарегистрировал товарный знак в России и готовится к продажам и сервису, но параллельно отзывает 223 тыс. авто из-за дефектных подушек.

Читать полностью » Признаки того, что тормозную жидкость пора менять: осадок, мягкая педаль и снижение эффективности сегодня в 11:48

Срок службы — всего два года: почему про тормозную жидкость нельзя забывать

Почему тормозная жидкость теряет свойства, как самостоятельно её заменить и в каких случаях лучше довериться мастерам.

Читать полностью » Масло для гидроусилителя руля нужно менять раз в 2 года или каждые 50–100 тыс. км — автоэксперты сегодня в 10:43

Руль вдруг стал тяжёлым: причина не там, где её ищут водители

Почему жидкость в гидроусилителе руля теряет свойства, как её заменить самостоятельно и какую выбрать для своего авто.

Читать полностью » Юрист Цветкова: отказ в обмене иностранного удостоверения при действующем ВНЖ незаконен сегодня в 9:27

Водители в России в панике: продлённые права перестали действовать внезапно

Иностранец с ВНЖ столкнулся с отказом в обмене прав. Разбираемся, как изменились правила в 2024 году и что делать, если ГИБДД нарушает закон.

Читать полностью » Toyota запускает производство электровнедорожников в США сегодня в 9:16

Время перемен: Toyota готовит настоящую революцию на заводах в США.

Toyota начнёт производство электромобилей в США, включая новые внедорожники. Это часть стратегии компании по расширению экологичных моделей за пределы Японии.

Читать полностью » ГИБДД: за перевозку детей без сертифицированного автокресла с июля 2025 года штрафуют сегодня в 8:37

Подушки и адаптеры под запретом: что теперь грозит водителям с детьми

В России изменили правила перевозки детей: под запретом оказались «заменители» кресел. Разбираемся, какие устройства легальны и как избежать штрафа.

Читать полностью » Компания KGM увеличила продажи автомобилей в России в августе и сентябре 2025 года сегодня в 8:12

Перемены на российском рынке авто: как KGM выигрывает битву за сердца водителей

Продажи бренда KGM в России начинают расти благодаря снижению цен, а популярные модели продолжают завоевывать рынок.

Читать полностью » Юрист Орест Мацала: россиян могут лишить прав в Белоруссии за нарушения ПДД сегодня в 7:22

За руль в Белоруссии — и сразу ловушка: штрафы приходят мгновенно

Поездка в Белоруссию на машине может обернуться неожиданными штрафами. Какие нюансы ПДД нужно знать россиянам и как избежать неприятных сюрпризов?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Кардиолог Рохас: высокий холестерин возможен даже при здоровом образе жизни
Дом

В Древней Руси соль использовали в обрядах и не давали в долг — этнографы о поверьях
Красота и здоровье

Хелен Миррен использует яркие оттенки для сохранения свежести образа после 60 лет
Еда

Специалисты рассказали, как продлить свежесть бананов дома
Питомцы

Ветеринары напомнили о необходимости осмотра питомцев после дачного сезона
Наука

Приматы эволюционировали в холодном климате Северной Америки 66 миллионов лет назад
Спорт и фитнес

NASA тестирует персональные фитнес-программы для астронавтов в рамках проекта Cardiobreath на МКС
Культура и шоу-бизнес

Актёр Джастин Бальдони обвинён в токсичном поведении на съёмочной площадке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet