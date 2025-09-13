Парадокс авто: обход спереди — ключ к безопасности, но многие игнорируют его за 500 рублей

Представьте: вы паркуетесь у обочины трассы, открываете дверь — и тут же получаете штраф. Звучит неожиданно? Но правила дорожного движения (ПДД) действительно регламентируют даже такие мелочи, как посадка и высадка из автомобиля. Давайте разберёмся, что к чему, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Правильный порядок действий: что забыли с автошколы?

Когда вы останавливаетесь возле проезжей части — будь то обочина или парковка вдоль дороги, — важно соблюдать порядок. Инспектор ГАИ напомнил об этом, подчеркнув, что правила распространяются на все аспекты эксплуатации машины.

высадка из автомобиля: выходите, обходя машину сзади. Так транспортный поток остаётся в вашем поле зрения, и вы сможете быстро среагировать на угрозу.

посадка в автомобиль: обходите машину спереди, чтобы поток тоже был виден. Идти спиной к движению — это риск, который может обернуться штрафом.

Эти правила касаются не только водителя, но и пассажиров. Все должны садиться и выходить правильно, следуя здравому смыслу.

Штрафы за нарушения: сколько придётся заплатить?

За неправильную посадку или высадку предусмотрен административный штраф в 500 рублей. Его можно оплатить со скидкой в первые 20 дней. Гаишники редко придираются днём, но ночью — другое дело. Здесь могут выписать сразу несколько протоколов на 1000-2000 рублей, особенно если вы без светоотражающего жилета.

В худшем случае, если из-за ваших действий произойдёт ДТП, ответственность станет серьёзнее. Инспекторы иногда даже пытаются "развести" на взятку, так что будьте осторожны.

Безопасность превыше всего: простые советы

Штрафы — это полбеды. Главное — ваша жизнь. Выходите из машины только после проверки, что сзади нет транспорта. Двигайтесь быстро, уходя за машину с проезжей части. То же с посадкой: убедитесь в отсутствии помех и действуйте оперативно.