Осторожно: этот аксессуар для автомобиля может обернуться арестом на 15 суток

Для многих автолюбителей вопрос тонировки остается актуальным, ведь, несмотря на разрешение использовать защитную пленку, действующее законодательство накладывает на это определенные ограничения. Однако недавно появилась альтернатива в виде защитных шторок. Но законно ли их использование на передних окнах, и могут ли за это оштрафовать?

Сначала стоит напомнить, что тонировка передних стекол не запрещена полностью, главное - соблюдать требования по светопропускной способности. Полиция периодически проводит рейды, проверяя автомобили на соответствие этим требованиям. Нарушителю придется заплатить штраф и восстановить светопропускную способность стекол, удалив пленку. Это можно сделать на месте, избежав наказания, либо получить предписание на устранение нарушения.

На устранение нарушения отводится ограниченное время. Если водитель игнорирует предписание, его могут арестовать на срок до 15 суток. В этом контексте шторки кажутся хорошей альтернативой, ведь их можно быстро снять в присутствии инспектора или до его подхода к автомобилю. Однако не все так просто - ответственность за это все же возможна.

Важно отметить, что шторки, в отличие от тонировки, еще больше уменьшают светопропускную способность стекол, что ограничивает обзор водителя. Любой полицейский, заметивший это нарушение, остановит машину и выпишет штраф. Шторки полезны для защиты от солнца, когда автомобиль стоит на улице в жаркую погоду, так как они снижают проникновение ультрафиолета и уменьшение нагрева салона.

Если водителя действительно беспокоит солнце во время движения, он может использовать не каркасные шторки, закрывающие стекла полностью, а обычные занавески, которые лишь частично блокируют солнечные лучи, не ограничивая при этом обзор и светопропускную способность стекол. За такие конструкции не предусмотрены административные наказания, хотя это все равно может стать поводом для остановки.

Для полной уверенности в избежании проблем с полицией можно использовать тонировку, которая соответствует требованиям по светопропускной способности. Это обеспечит защиту от солнца и избавит автомобилиста от риска получить штраф. Причем это касается не только боковых стекол, но и ветрового, которое также можно покрыть пленкой, защищающей от солнечных лучей.

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