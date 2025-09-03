Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:53

Дорога не прощает самоуверенности: как неопытные водители сами загоняют себя в беду

Автоинструктор назвал главные ошибки начинающих водителей

Начинающие водители нередко совершают одни и те же ошибки, которые со временем могут обернуться дорогим ремонтом или даже аварией. Причина проста: автошкола дает лишь базовые навыки, а настоящие трудности ждут уже на дороге. Опытный инструктор рассказал, какие промахи чаще всего допускают новички и как избежать неприятных последствий.

Техническое состояние автомобиля

Самая распространенная ошибка — пренебрежение обслуживанием машины. Даже новая техника требует внимания: регулярной проверки уровня масла, охлаждающей жидкости, тормозов и других систем. Игнорирование таких мелочей может обернуться тем, что авто откажет прямо в пути. Особенно неприятно, когда это происходит на трассе, где нет рядом ни автосервиса, ни помощи от других водителей. В такой ситуации придется вызывать эвакуатор и тратить лишние деньги.

Прогрев двигателя и коробки передач

Еще одна проблема связана с привычкой слишком буквально следовать советам производителя. Многие новички уверены: если в инструкции написано, что мотор греть не нужно, значит, можно сразу трогаться. Но специалисты подчеркивают, что несколько минут на холостом ходу полезны для двигателя — это время нужно, чтобы масло равномерно распределилось по системе.

Трансмиссия также требует "разогрева", но происходит это уже в движении. Первые 5-10 минут не стоит нагружать коробку передач: не дергать рычаг, не разгоняться резко и не давать максимальные обороты. Только после того как механизмы выйдут на рабочую температуру, можно использовать их в полную силу.

Ошибки в управлении и маневрах

Новички часто сталкиваются с трудностями при парковке, перестроении и других маневрах. Здесь важнее всего научиться чувствовать габариты своего авто. Для этого первые недели после получения прав лучше посвятить тренировкам: медленно двигаться по узким улицам, парковаться между машинами, отрабатывать повороты и движение задним ходом. Такой опыт поможет избежать мелких ДТП и царапин, которые особенно обидны в начале водительского пути.

Чрезмерная уверенность за рулем

Когда у молодого водителя начинает получаться, появляется и другая опасность — излишняя самоуверенность. Кажется, что дорога "под контролем", и в этот момент многие начинают рисковать: превышают скорость, совершают опасные маневры или не соблюдают дистанцию. Итог может быть плачевным, ведь опыт приходит только с годами.

"Когда количество практики невелико, уверенность в себе не должна подменять осторожность", — отметил автоинструктор портала naavtotrasse. ru.

Выбор первой машины

Особое внимание стоит уделить покупке первого автомобиля. Ошибка многих новичков — сразу брать дорогую, сложную в обслуживании модель. На первых порах лучше ограничиться простой и недорогой машиной, желательно с минимальными затратами на ремонт и обслуживание. Даже если такая техника получит повреждения, ее будет не так жалко, а расходы окажутся невелики.

Оптимальный вариант — бюджетный автомобиль стоимостью до 1 млн рублей. Его хватит для года-полутора активной практики, а после можно будет задуматься о покупке чего-то более современного и комфортного.

