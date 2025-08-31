Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:04

Четыре признака, что аккумулятор скоро подведёт: проверьте, пока не поздно

Эксперт Delta перечислил четыре симптома неисправного аккумулятора осенью

Осень для автомобилистов — время особого внимания к состоянию аккумулятора. Летняя жара могла сильно сократить срок его службы, а первые заморозки способны "добить" ослабевшую батарею. Важно вовремя заметить тревожные признаки, чтобы избежать проблем с запуском двигателя в самый неподходящий момент.

Как жара влияет на аккумулятор

Экстремально высокие температуры этим летом стали серьезным испытанием для автомобильных батарей. Перегрев ускоряет испарение жидкости и разрушает внутренние элементы, из-за чего АКБ быстрее теряет емкость и мощность.

"Высокие температуры значительно увеличивают нагрузку на АКБ — в жаркую погоду аккумуляторы часто перегреваются, что может привести к утечке жидкости и ускоренному старению внутренних элементов", — сказал продакт-менеджер Delta Дмитрий Николаевич.

Если аккумулятору уже 3-4 года и он пережил жаркое лето, велика вероятность, что осенью или зимой он начнет подводить владельца.

Первые признаки износа

Самый очевидный сигнал — трудности при запуске двигателя в холодное утро. Машина начинает "схватывать" не сразу, стартер работает вяло или издает необычные звуки. Это явный признак того, что батарея теряет емкость и не справляется с нагрузкой.

Еще один повод насторожиться — быстрая разрядка после простоя. Если авто несколько часов стояло припаркованным и аккумулятор заметно потерял заряд, значит, ресурс АКБ близок к концу.

Диагностика своими силами

Проверить состояние батареи можно мультиметром. Нормальное напряжение заряженного аккумулятора должно быть выше 12,4 В. Любые отклонения ниже этой отметки — тревожный сигнал, означающий, что замена уже не за горами.

Полезно учитывать и возраст устройства: даже при идеальной эксплуатации большинство аккумуляторов служит не более 4-5 лет. После этого срока риск отказа увеличивается в разы.

Четыре основных симптома "усталого" аккумулятора

  1. Тяжелый запуск двигателя, особенно утром.

  2. Необычные звуки при работе стартера.

  3. Быстрая потеря заряда после простоя.

  4. Падение напряжения ниже 12,4 В при проверке мультиметром.

Игнорировать эти признаки не стоит: неожиданно "севший" аккумулятор способен доставить массу неприятностей, особенно в мороз.

Как продлить срок службы

Чтобы батарея прослужила дольше, стоит регулярно проверять клеммы, следить за чистотой контактов, не допускать глубоких разрядов и при возможности использовать зарядное устройство для профилактической подзарядки. Особенно это актуально для машин, которые редко выезжают в дорогу.

