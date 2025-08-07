Как одна ошибка при снятии АКБ может обернуться дорогостоящим ремонтом

Казалось бы, что может быть проще замены автомобильного аккумулятора? Открутил клеммы, вытащил старый, поставил новый — и готово. Но на современных авто этот процесс требует осторожности, иначе можно столкнуться с серьёзными проблемами. Автоэлектрик рассказал, какие ошибки чаще всего допускают водители и как их избежать.

Почему нельзя просто отключить и вытащить батарею

Раньше смена АКБ действительно была делом пяти минут. Но сегодня в машинах хранятся важные настройки бортовой электроники — от параметров двигателя до памяти мультимедиа. Если просто отключить аккумулятор, всё это может сброситься.

Решение: перед заменой подключите к бортовой сети дополнительный источник питания. Это может быть:

внешний аккумулятор;

источник бесперебойного питания;

бустер (пусковое устройство).

В каком порядке отключать клеммы

Главная ошибка многих — неправильная последовательность.

Автоэлектрик предупреждает: "Сначала снимаем "плюс", потом "минус". Если сделать наоборот, случайное касание плюсового провода к кузову вызовет короткое замыкание". При подключении нового АКБ действуем в обратном порядке: сначала "плюс", затем "минус".

Не забываем про защитный кожух

На многих современных авто аккумулятор закрыт кожухом. Он защищает батарею от:

влаги;

грязи;

перегрева.

После замены кожух обязательно нужно вернуть на место — иначе ресурс АКБ сократится.

Нельзя ставить батарею меньшей или слишком большой ёмкости — это нарушит работу электроники.

Исключение — если в машине много нештатного оборудования (дополнительные фары, усилители и т. д.). Лучший способ подбора — по VIN-номеру в проверенном магазине.