Как одна ошибка при снятии АКБ может обернуться дорогостоящим ремонтом
Казалось бы, что может быть проще замены автомобильного аккумулятора? Открутил клеммы, вытащил старый, поставил новый — и готово. Но на современных авто этот процесс требует осторожности, иначе можно столкнуться с серьёзными проблемами. Автоэлектрик рассказал, какие ошибки чаще всего допускают водители и как их избежать.
Почему нельзя просто отключить и вытащить батарею
Раньше смена АКБ действительно была делом пяти минут. Но сегодня в машинах хранятся важные настройки бортовой электроники — от параметров двигателя до памяти мультимедиа. Если просто отключить аккумулятор, всё это может сброситься.
Решение: перед заменой подключите к бортовой сети дополнительный источник питания. Это может быть:
- внешний аккумулятор;
- источник бесперебойного питания;
- бустер (пусковое устройство).
В каком порядке отключать клеммы
Главная ошибка многих — неправильная последовательность.
Автоэлектрик предупреждает: "Сначала снимаем "плюс", потом "минус". Если сделать наоборот, случайное касание плюсового провода к кузову вызовет короткое замыкание". При подключении нового АКБ действуем в обратном порядке: сначала "плюс", затем "минус".
Не забываем про защитный кожух
На многих современных авто аккумулятор закрыт кожухом. Он защищает батарею от:
- влаги;
- грязи;
- перегрева.
После замены кожух обязательно нужно вернуть на место — иначе ресурс АКБ сократится.
Нельзя ставить батарею меньшей или слишком большой ёмкости — это нарушит работу электроники.
Исключение — если в машине много нештатного оборудования (дополнительные фары, усилители и т. д.). Лучший способ подбора — по VIN-номеру в проверенном магазине.
