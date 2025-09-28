Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прикуривание автомобиля
Прикуривание автомобиля
© Freepik by jcomp
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:21

Машина встала намертво? Самые коварные причины разрядки аккумулятора

Эксперт по автоэлектрике: разрядка аккумулятора ускоряется при утечке тока

Ситуация с разряженным аккумулятором знакома многим водителям: машина вдруг перестает заводиться в самый неподходящий момент. Это может случиться и на парковке у дома, и посреди трассы. Чтобы не растеряться и действовать правильно, важно понимать причины проблемы и знать несколько рабочих решений.

Почему аккумулятор выходит из строя

Со временем даже самый надежный аккумулятор теряет способность держать заряд. В среднем срок его службы составляет 3-5 лет. Но ускорить разрядку могут и другие факторы:

  • забытые включенными фары или габариты;

  • неисправный генератор, не подающий заряд;

  • поврежденный регулятор напряжения;

  • утечка тока в электропроводке;

  • долгий простой машины, особенно в мороз;

  • дополнительные устройства (сигнализация, видеорегистратор), которые тянут энергию даже при выключенном зажигании.

Понимание этих причин помогает не только справиться с проблемой, но и предотвратить её повторение.

Сравнение способов запуска автомобиля

Способ Что нужно Удобство Риск для электроники
"Прикуривание" Второй авто + провода Быстро и бесплатно Высокий при неверном подключении
Пуско-зарядное устройство Специальный прибор Компактно, безопасно Минимальный
Автомобильный power bank Портативный бустер Подходит для малых авто Эффективность ниже, чем у ПЗУ

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите клеммы. Если есть налет или слабый контакт — очистите и подтяните.

  2. Попробуйте завести двигатель. Если стартер еле крутит — батарея действительно разряжена.

  3. Если рядом есть другой водитель, используйте пусковые провода. Подключайте их строго по инструкции.

  4. При наличии пуско-зарядного устройства или автомобильного power bank воспользуйтесь ими — это безопаснее.

  5. После успешного запуска дайте двигателю поработать минимум 30-60 минут.

  6. Измерьте напряжение мультиметром: нормальный показатель — от 12,6 до 13,2 В.

  7. Если аккумулятор снова разрядился — обратитесь к автоэлектрику для диагностики генератора и проводки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перепутать полярность при подключении проводов.
    Последствие: сгорание предохранителей и повреждение блока управления.
    Альтернатива: использовать провода с защитой от переполюсовки.

  • Ошибка: запуск машины с полностью "мертвым" аккумулятором.
    Последствие: резкий скачок напряжения и риск выхода из строя электроники.
    Альтернатива: предварительно подзарядить батарею зарядным устройством.

  • Ошибка: оставить машину с работающим мотором на холостом ходу всего на 5-10 минут.
    Последствие: аккумулятор не успевает восстановить заряд.
    Альтернатива: дать поработать двигателю минимум полчаса или проехать на авто.

А что если…

  • …машина стоит долго в гараже? Лучше снимать клеммы или ставить аккумулятор на поддерживающее зарядное устройство.

  • …зимой авто не заводится? Держите при себе пуско-зарядное устройство или power bank.

  • …аккумулятору больше 5 лет? Планируйте его замену заранее, даже если он ещё "жив".

Плюсы и минусы способов запуска

Метод Плюсы Минусы
"Прикуривание" Бесплатно, доступно в любой ситуации Риск ошибок, нужны провода и второй авто
Пуско-зарядное устройство Компактно, подходит для любой машины Требует зарядки от сети
Power bank Удобен в дороге, работает быстро Подходит не для всех автомобилей

FAQ

Как выбрать аккумулятор для машины?
Смотрите на емкость, пусковой ток и размер, который подходит вашей модели авто.

Сколько стоит новый аккумулятор?
Цена зависит от бренда и емкости: от 7 до 20 тысяч рублей.

Что лучше — "прикуривание" или пуско-зарядное устройство?
Для экстренной ситуации подойдут оба варианта, но ПЗУ безопаснее для электроники.

Мифы и правда

  • Миф: аккумулятор можно "восстановить" с помощью кипятка или соды.
    Правда: такие методы опасны и неэффективны, лучше купить новый.

  • Миф: если машина ездит каждый день, аккумулятор не разрядится.
    Правда: при коротких поездках батарея не успевает полностью зарядиться.

  • Миф: в мороз аккумулятор всегда садится.
    Правда: при исправной батарее и генераторе машина заводится и зимой.

3 интересных факта

  1. Первые автомобильные аккумуляторы появились в начале XX века и использовались только для запуска фар.

  2. Современные AGM-батареи служат дольше обычных кислотных, но стоят дороже.

  3. Некоторые производители выпускают "умные" зарядные устройства, которые подбирают режим заряда автоматически.

Исторический контекст

  • 1908 год — появление первых стартеров, что сделало аккумуляторы обязательным элементом авто.

  • 1950-е — массовое распространение свинцово-кислотных батарей.

  • 2000-е — появление AGM и гелевых аккумуляторов, более устойчивых к морозам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Firefly продал 20 тысяч компактных премиальных электромобилей за четыре месяца — данные компании Nio сегодня в 3:16

Новый бренд — новые рекорды: компактные премиум-электромобили удивляют рынок

Firefly установил новый рекорд: премиальные компактные электромобили разошлись тиражом 20 тысяч за четыре месяца, покоряя Китай и Европу.

Читать полностью » Закон о такси с 1 марта обяжет компании перейти на LADA и сегодня в 3:16

Автопарки сбрасывают иномарки: вторичный рынок готовится к обвалу цен

Новый закон о такси заставит компании массово обновить автопарки. Для покупателей это шанс приобрести свежие иномарки по цене ниже рынка.

Читать полностью » РСА: за восемь месяцев 2025 года в России по европротоколу оформили 41% ДТП сегодня в 2:26

Москва снова впереди: каждый второй водитель выбирает европротокол

Европротоколы оформляются всё чаще: в крупных городах это уже стало нормой, а в регионах постепенно набирает обороты. Но есть нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » В России возобновили продажи Renault Duster через параллельный импорт из ОАЭ сегодня в 2:10

Все думали, что ушёл навсегда: теперь Duster снова в продаже и вызывает споры

Renault Duster снова доступен для покупки в России. Но стоит ли брать кроссовер через параллельный импорт, и какие подводные камни ждут покупателей?

Читать полностью » Тушков: падение цен на китайские авто связано с ростом продаж новых машин сегодня в 1:23

Китайские машины дешевеют быстрее всех: на вторичке теряют до 70%

Почему автомобили Chery стремительно теряют стоимость на вторичном рынке и какие ловушки подстерегают покупателей — разбираем причины и примеры.

Читать полностью » Продажи подержанных автомобилей Luxury в России выросли на 7% в августе — сегодня в 1:06

Богатство на колёсах распродают с пробегом: Bentley и Rolls-Royce расходятся быстрее, чем горячие пирожки

В России растёт спрос на люксовые автомобили с пробегом. Какие марки лидируют, чем рискуют покупатели и как выбрать машину без сюрпризов.

Читать полностью » Эксперты сегодня в 0:58

Своя машина — балласт: когда выгоднее сесть за чужой руль

Пять ситуаций, когда аренда автомобиля оказывается удобнее и выгоднее личного транспорта. От путешествий до непредвиденных обстоятельств.

Читать полностью » ФТС: эксплуатация автомобиля в России без растаможки невозможна сегодня в 0:26

Машина из-за границы может стать головной болью — вот где кроется подвох

Как легально ввезти автомобиль в Россию и при этом не переплатить? Разбираем все этапы растаможки, реальные тарифы и скрытые подводные камни.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

BMW отзывает 6283 электромобиля 2023–2024 годов из-за риска отключения батареи
Туризм

ТОП-6 идей для отдыха в России: спа-выходные, диджитал-детокс и йога-ретриты
УрФО

Екатеринбург за 7 месяцев 2025 года посетили 1,3 млн туристов — мэр Орлов
Дом

Тёплое постельное бельё на зиму: фланель, байка, махра и другие ткани
Спорт и фитнес

Суперсеты в фитнесе: упражнения для ног, кора и выносливости от тренеров
Красота и здоровье

Врач Анастасия Лозикова рассказала о пользе баклажанов
Садоводство

Выбор сорта вишни зависит от климата: для северных регионов выбирайте морозостойкую Морозовку
Еда

Пюре из картофеля и кабачков получается нежным и полезным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet