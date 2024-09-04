Признаки умирающего аккумулятора, которые нельзя игнорировать

Автомобильный аккумулятор обычно служит около пяти лет, но предсказать точный момент его выхода из строя невозможно. Особенно опасен неожиданный отказ аккумулятора в зимний период, когда его надежность имеет решающее значение. Автомобильные эксперты рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя распознать необходимость замены аккумулятора.

Первый тревожный сигнал может исходить от индикатора на приборной панели. При включении зажигания он загорается и должен погаснуть после запуска двигателя. Если индикатор продолжает светиться, это может свидетельствовать о проблемах с аккумулятором, генератором или проводкой. В таком случае лучше незамедлительно обратиться в сервис.

Ещё один способ проверки аккумулятора - измерение напряжения на его клеммах с помощью мультиметра. В норме напряжение исправного аккумулятора должно быть в пределах от 12,3 до 12,8 В при выключенном двигателе. Если показания мультиметра ниже 12 В, это означает, что аккумулятор теряет заряд и требует замены.

Дополнительно можно использовать нагрузочную вилку для диагностики аккумулятора. Этот прибор создает нагрузку на батарею и измеряет, насколько сильно падает напряжение. Если напряжение опускается ниже 9 В, аккумулятор больше не справляется с нагрузкой и нуждается в замене. К другим признакам износа аккумулятора относятся трудности с запуском двигателя, тусклые фары при включении электрооборудования, а также неприятный запах из-под капота.

Фото: commons.m.wikimedia.org/ Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)