Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прикуривание автомобиля зимой
Прикуривание автомобиля зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Холод против батареи: почему зима превращает аккумулятор в камень

Автоэксперт: проверить аккумулятор можно дома без специального оборудования

Без аккумулятора машина — просто железо. Именно он запускает двигатель и питает систему, когда мотор заглушен. Но даже самая надёжная батарея со временем теряет заряд и требует внимания. Разберёмся, как проверить аккумулятор автомобиля в домашних условиях, чтобы не остаться с "мертвым" мотором в самый неподходящий момент.

Виды аккумуляторов и их особенности

Современный рынок предлагает три основных типа аккумуляторов: свинцово-кислотные, литиевые и щелочные.
Самыми распространёнными остаются свинцово-кислотные АКБ - они недорогие, устойчивы к постоянным нагрузкам и хорошо справляются с задачей даже в городском режиме езды. Однако у них есть слабое место — мороз. При низкой температуре и недостаточном заряде электролит густеет и теряет плотность, что снижает ёмкость батареи.

Чтобы аккумулятор не "сдался" в холодный сезон, важно периодически проверять его состояние. Сделать это можно несколькими способами.

Способы проверки аккумулятора

Есть четыре основных метода диагностики АКБ:

  1. По индикатору на корпусе.

  2. С помощью мультиметра.

  3. С использованием нагрузочной вилки.

  4. Через зарядное устройство.

Проверка по индикатору

Некоторые производители снабжают аккумуляторы встроенным индикатором — маленьким "глазком" на крышке корпуса. Он меняет цвет в зависимости от состояния батареи:

  • Зелёный - всё в порядке, батарея заряжена.

  • Белый или серый - заряд снижен, стоит проверить электролит.

  • Чёрный - аккумулятор разряжен или неисправен.

Такой способ прост, но не всегда точен. Индикатор показывает лишь общее состояние, не оценивая ёмкость и реальную способность батареи держать нагрузку.

Проверка мультиметром: точность под рукой

Мультиметр — доступный прибор, который поможет оценить заряд аккумулятора с точностью до десятых долей вольта.
Чтобы выполнить проверку:

  1. Выключите зажигание и все электроприборы.

  2. Переключите мультиметр в режим вольтметра, выставив предел измерения 20 В.

  3. Подключите щупы к клеммам: красный — к "плюсу", чёрный — к "минусу".

  4. Снимите показания.

Результаты легко расшифровать:

  • 12.6 В и выше — батарея полностью заряжена.

  • 12.3-12.5 В — заряд на уровне 50-75%.

  • Менее 11.7 В — глубокий разряд, требуется зарядка или диагностика.

Если напряжение ниже 12 В, стоит насторожиться — возможно, аккумулятор теряет ёмкость или есть утечка тока.

Проверка нагрузочной вилкой

Этот метод используется в автосервисах, но подходит и для опытных автолюбителей.
Нагрузочная вилка моделирует работу стартера — проверяет, как батарея ведёт себя под нагрузкой.

Процесс состоит из двух этапов:

  1. Измерение напряжения без нагрузки. Заряженная АКБ должна показывать 12.6-12.9 В.

  2. Проверка под нагрузкой. Через 5 секунд теста вольтметр должен показывать не ниже 10.2 В. Если показатель падает ниже 9 В, аккумулятор стоит заменить.

Важно проводить тест при температуре не ниже +20 °C — на холоде даже исправная батарея может дать заниженные результаты.

Проверка зарядным устройством

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться зарядным устройством (ЗУ).
Достаточно подключить его к клеммам батареи и нажать кнопку проверки. Стрелка или цифровой индикатор покажет состояние АКБ. Главное — не включать устройство в сеть, если оно соединено с батареей: это может привести к короткому замыканию.

Такой способ подходит для быстрой оценки, но не показывает реальную ёмкость аккумулятора.

Проверка уровня электролита

Электролит — смесь воды и серной кислоты — отвечает за химическую реакцию, создающую ток. Его уровень должен быть стабильным.
Узнать, всё ли в порядке, можно тремя способами:

  • визуально (через прозрачный корпус или отверстия под крышками банок);

  • по шкале на корпусе (если она предусмотрена);

  • с помощью стеклянной трубки — аккуратно опустить её в банку и посмотреть уровень.

Работая с электролитом, важно помнить: это агрессивная кислота, поэтому нужны перчатки и очки.

Измерение плотности электролита

Для точной диагностики используется ареометр (денсиметр). Он измеряет плотность раствора — показатель, напрямую влияющий на способность АКБ удерживать заряд.
Нормальные значения — 1,27-1,29 г/см³.
Если плотность ниже нормы — добавляют электролит с нужными параметрами, если выше — разбавляют дистиллированной водой. Измерения проводят не раньше чем через 2 часа после зарядки, когда реакция стабилизируется.

Зарядка аккумулятора дома: можно, но осторожно

Да, аккумулятор можно зарядить дома, но лучше — на балконе или в гараже. Во время зарядки выделяются вредные газы — сернистые и хлористые соединения, поэтому помещение нужно хорошо проветривать.

Оптимальные условия:

  • сила тока минимальная (около 10% от ёмкости АКБ);

  • зарядка длится 7-8 часов для батареи 60 А·ч;

  • следите, чтобы электролит не "закипал" — это ускоряет износ пластин.

После зарядки дайте аккумулятору "отдохнуть" полчаса и только потом устанавливайте его в машину.

Ошибки при проверке аккумулятора и как их избежать

  1. Проверка без отключения зажигания.
    → Может исказить результаты.
    Как правильно: отключайте питание, чтобы исключить влияние электроцепи.

  2. Использование прибора на морозе.
    → При низких температурах показатели падают.
    Альтернатива: проверяйте АКБ в тепле, а потом делайте выводы.

  3. Перезарядка аккумулятора.
    → Ведёт к испарению электролита.
    Решение: используйте автоматические зарядные устройства с контролем тока.

А что если аккумулятор "умирает"?

Если батарея держит заряд всё хуже, а пуск двигателя стал затруднён, пора подумать о замене. Современные аналоги — гелевые или AGM-аккумуляторы - стоят дороже, но устойчивы к холоду, не требуют обслуживания и служат дольше. Это отличный выбор для тех, кто редко пользуется машиной зимой или часто ездит короткими маршрутами.

Плюсы и минусы разных типов АКБ

Тип аккумулятора Плюсы Минусы
Свинцово-кислотный Надёжный, недорогой, ремонтопригодный Чувствителен к холоду, требует обслуживания
Гелевый (GEL) Не вытекает, устойчив к вибрациям Высокая цена, чувствителен к перезаряду
AGM Быстрая зарядка, подходит для старт-стоп систем Стоимость выше средней
Литиевый Лёгкий, долговечный Боится мороза, требует спецзарядки

FAQ

Как часто нужно проверять аккумулятор?
Оптимально — каждые 3-4 месяца, особенно перед зимой.

Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая с машины?
Да, но только если отключены клеммы и используется автоматическое ЗУ.

Почему аккумулятор быстро садится?
Причины — утечка тока, плохие контакты, износ генератора или естественное старение АКБ.

Как понять, что пора менять батарею?
Если напряжение не поднимается выше 12 В даже после зарядки, а стартер крутит вяло — ресурс исчерпан.

Интересные факты

  1. Первая автомобильная батарея была изобретена более 150 лет назад — в 1859 году.

  2. В современных электромобилях используются литий-ионные аккумуляторы, схожие по принципу с батареями смартфонов.

  3. Холод снижает ёмкость АКБ почти на 40%, поэтому зимой важно не оставлять машину с выключенным мотором надолго.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД напомнила, что без диагностической карты нельзя оформить ОСАГО сегодня в 3:25
Ошибка, из-за которой техосмотр превращается в квест — а виноваты сами водители

Как пройти техосмотр автомобиля без штрафов и отказов. Разбираемся, какие документы нужны, что проверяют эксперты и какие ошибки не стоит допускать.

Читать полностью » Попадание масла в камеру сгорания приводит к заклиниванию двигателя Geely сегодня в 3:11
Дым из выхлопной — сигнал беды: почему двигатели Geely подводят водителей

В России владельцы Geely столкнулись с серьёзными проблемами двигателей, требующими дорогостоящего ремонта и тщательной диагностики.

Читать полностью » Автоюрист Шумский: наказание за лекарства может приравняться к опьянению сегодня в 2:16
Одно движение — и без прав: в России готовят новый список запрещенных препаратов за рулем

В России готовят закон, который приравняет некоторые лекарства к алкоголю за рулём. Что попадёт под запрет и как не лишиться прав по ошибке?

Читать полностью » Стоимость шиномонтажа в Москве выросла на 22,4% — данные Росстата сегодня в 2:01
Сибирь платит больше, чем ожидалось: почему сезонная замена шин бьёт по кошельку

Цены на сезонный шиномонтаж в России резко выросли: от Москвы до Урала водители ощущают рост тарифов до 30%, а осенью спрос только усиливается.

Читать полностью » Шипованные шины должны быть на всех четырех колесах зимой — автоюрист Касьяненко сегодня в 1:52
Шипы молчат, а дорога кричит: почему недостаточно поставить их лишь спереди

Водителям напоминают о необходимости шипованных шин на всех колесах зимой. Несоблюдение правил повышает риск аварий и штрафов.

Читать полностью » Autonews.ru: владельцы Li Auto L7 назвали избыточную сложность причиной продажи сегодня в 1:35
Между BMW и Li Auto: как водители сделали выбор, о котором потом пожалели

На вторичном рынке всё чаще появляются китайские автомобили. Почему владельцы решают с ними расстаться и какие уроки можно извлечь из их опыта?

Читать полностью » Mercedes-Benz выплачивает до 540 тысяч евро сотрудникам за добровольный уход сегодня в 0:51
Полмиллиона за "прощай": как Mercedes заставил людей радоваться увольнению

Mercedes выбрала неожиданную стратегию оптимизации — не увольняет, а платит сотрудникам за добровольный уход. Почему это оказалось выгодно всем сторонам?

Читать полностью » Минтранс сообщил, кто может пройти бесплатное обучение на категорию D сегодня в 0:31
Как открыть категорию D и не потратить лишнего: пошаговый разбор

Права категории D открывают путь к профессии водителя автобуса, но потребуют опыта, медицинских справок и серьёзной подготовки. Узнаем, как их получить.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач-инфекционист Никифоров объяснил, как развивается ботулизм и почему он опасен
Спорт и фитнес
Планка укрепляет мышцы кора и спины: тренеры показали 16 эффективных вариантов
Садоводство
Агрономы напомнили, что осенняя обрезка малины повышает урожай и защищает кусты от морозов
Спорт и фитнес
Невролог Кумар заявил, что 10 приседаний эффективнее получасовой ходьбы
Красота и здоровье
Онкоуролог Дебо Беден рассказал, как ожирение повышает риск рака почек и простаты
Дом
Как убрать накипь в чайнике: эффективные способы с лимонной кислотой, уксусом и содой
Спорт и фитнес
Регулярная ходьба помогает снижать вес — подтверждают исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения
Авто и мото
На платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" с 27 октября вводят зимний скоростной режим — Автодор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet