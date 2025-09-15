Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильный аккумулятор
Автомобильный аккумулятор
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:16

Фары мигают, мотор задыхается: как понять, что аккумулятор на последнем издыхании

Алексей Кожухов: после трёх лет эксплуатации АКБ требует дополнительной диагностики

Нередко именно аккумулятор оказывается главным виновником того, что автомобиль внезапно отказывается заводиться. Однако разряд батареи редко происходит мгновенно — чаще всего машина заранее подает сигналы о проблеме.

Первые признаки разрядки

Аккумулятор отвечает за питание всей электрики — от фар до мультимедийной системы. Если он теряет заряд, можно заметить характерные признаки:

  • свет фар и приборов начинает моргать или гореть неравномерно;
  • двигатель запускается с трудом, а не с привычной лёгкостью;
  • на панели загорается значок неисправности АКБ.

Если не обратить внимания на эти симптомы, рано или поздно придётся искать "прикуриватель".

Как часто стоит проверять АКБ

Срок службы большинства аккумуляторов составляет от трёх до семи лет. Но продолжительность работы напрямую зависит от условий эксплуатации.

Проверять батарею рекомендуется:

  • каждые несколько месяцев — для профилактики;
  • зимой — раз в месяц, поскольку холод значительно ускоряет разряд;
  • при первых признаках неисправности.

"Аккумулятор необходимо проверять регулярно, особенно перед длительными поездками. А после трёх-четырёх лет эксплуатации проводить дополнительную диагностику, ведь именно тогда АКБ начинает терять эффективность", — заявил официальный представитель бренда OTING в России Алексей Кожухов.

Визуальный осмотр

У многих моделей аккумуляторов есть встроенный индикатор состояния. Цвет помогает понять ситуацию:

  • зелёный — всё в порядке;
  • белый или серый — батарея разряжена, уровень электролита низкий;
  • чёрный — полный разряд, возможна утечка или поломка.

Помимо индикатора, важно следить за чистотой контактов, отсутствием трещин на корпусе и следов ржавчины.

"Регулярная очистка клемм помогает избежать коррозии и проблем с запуском двигателя. Для этого достаточно ткани и простого чистящего средства", — отметила управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Проверка мультиметром

Самый надёжный способ узнать уровень заряда — воспользоваться мультиметром.

Порядок действий:

  • Выключить двигатель и открыть капот.
  • Переключить прибор в режим вольтметра на 20 В.
  • Приложить красный щуп к плюсовой клемме, а чёрный — к минусовой.

Значения прибора подскажут состояние батареи:

  • 12,6 В и выше — полный заряд;
  • 12,3-12,5 В — примерно половина заряда;
  • ниже 12,1 В — батарея разряжена или неисправна.

"Не забывайте о защите глаз и рук — при работе с аккумулятором всегда используйте очки и перчатки", — напоминает Кожухов.

Проверка нагрузочной вилкой

Нагрузочная вилка позволяет имитировать работу двигателя при запуске. Этот метод считается ещё более точным, но требует соблюдения условий — температура воздуха должна быть выше +20 ℃.

Во время проверки напряжение должно падать до определённых значений, но затем быстро возвращаться к исходным показателям. Если этого не происходит, аккумулятор пора менять.

"Если во время теста напряжение продолжает снижаться, АКБ не выдерживает нагрузку и требует ремонта или замены", — заявил эксперт "Авто.ру" Валерий Арутин.

Уровень и плотность электролита

Эта проверка актуальна только для обслуживаемых аккумуляторов.

Порядок действий:

  • извлечь батарею, открутить пробки;
  • с помощью фонарика или прозрачной трубки проверить уровень жидкости;
  • при необходимости добавить дистиллированную воду.

Важно также следить за плотностью электролита.

"Для средней полосы России нормой считается 1,25-1,27 г/см³. В южных регионах допускается снижение, в северных — повышение", — поясняет Арутин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка плеч от Криса Хериа: 8 упражнений с гантелями и собственным весом сегодня в 4:37

Упражнение, которое кажется простым, но превращает плечевой сустав в мину замедленного действия

Секрет мощной спины скрыт в крепких плечах: методика Криса Хериа сочетает упражнения с гантелями и воркаут для максимальной эффективности.

Читать полностью » Американский совет по физическим упражнениям проверил нагрузку на мышцы спины в 8 популярных упражнениях сегодня в 4:10

Спина растёт не от подтягиваний: какое движение даёт больший эффект

Учёные проверили популярные упражнения для спины и выбрали лучшие. Узнайте, как правильно прокачать разные зоны и избежать ошибок.

Читать полностью » Эксперты назвали оптимальное сочетание мышечных групп для тренировки дельтовидных сегодня в 3:22

Одно упражнение разрушает весь прогресс: ошибка, которую совершают новички

Тренировка плеч — это больше, чем жим штанги. Какие ошибки мешают росту дельт и с какими мышцами их лучше сочетать — разбор для тех, кто ищет результат.

Читать полностью » Врачи объяснили, как выполнять турецкий подъём и наклон с гирей без риска травм сегодня в 3:10

Один снаряд — весь зал: как тренироваться с гирей дома без лишних затрат

Три упражнения с гирей заменят целый зал: они укрепят пресс, плечи и корпус, а также помогут развить выносливость и координацию.

Читать полностью » Специалисты рекомендуют включать пресс в каждую тренировку для формирования спортивной базы сегодня в 2:11

Пресс или руки? Ошибка, которая тормозит прогресс в зале

Большинство новичков уделяют внимание рукам, забывая о ногах и прессе. Почему это ошибка и как правильно распределять нагрузку?

Читать полностью » Стена, палка и кроссовок для оценки баланса и координации: три простых фитнес-челленджа сегодня в 2:10

Три простых челленджа проверяют гибкость и баланс лучше, чем час на тренажёрах

Эти три спортивных челленджа не требуют акробатической подготовки и дорогого инвентаря. Проверьте гибкость и баланс, а заодно повеселитесь с друзьями.

Читать полностью » Тренеры назвали оптимальные сочетания упражнений для спины и рук сегодня в 1:17

Эти ошибки убивают прогресс: почему спина остаётся слабым местом даже после месяцев тренировок

Сильная и рельефная спина — это не только красота, но и основа силы всего тела. Как правильно сочетать её с другими мышцами в тренировках?

Читать полностью » Упражнение Джампин Джекс: врачи объяснили пользу для сердца и выносливости сегодня в 1:10

Кардио без перегрузки суставов: когда Джампин Джекс стоит отложить

Простое движение из школьной разминки стало классикой фитнеса. Чем полезны «Джампин Джекс» и как сделать их сложнее?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка с гирями и скакалкой: 10 раундов — рекомендации тренеров
Авто и мото

Моторист развенчал мифы о ремонте двигателей 1.4 и 1.6 литра в корейских автомобилях
Красота и здоровье

Врач Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью
Садоводство

Кукурузный салат богат витамином С, витамином А и железом
Садоводство

Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах
Авто и мото

Что делать, если автомобиль не реагирует на сигнал с ключа: советы специалистов
Культура и шоу-бизнес

Netflix анонсировал выход четвертого сезона "Ведьмака" с Лиамом Хемсвортом в главной роли
Еда

Рецепт вишнёвого торта с кремом маскарпоне сохраняет нежность и сочность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet