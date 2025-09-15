Фары мигают, мотор задыхается: как понять, что аккумулятор на последнем издыхании

Нередко именно аккумулятор оказывается главным виновником того, что автомобиль внезапно отказывается заводиться. Однако разряд батареи редко происходит мгновенно — чаще всего машина заранее подает сигналы о проблеме.

Первые признаки разрядки

Аккумулятор отвечает за питание всей электрики — от фар до мультимедийной системы. Если он теряет заряд, можно заметить характерные признаки:

свет фар и приборов начинает моргать или гореть неравномерно;

двигатель запускается с трудом, а не с привычной лёгкостью;

на панели загорается значок неисправности АКБ.

Если не обратить внимания на эти симптомы, рано или поздно придётся искать "прикуриватель".

Как часто стоит проверять АКБ

Срок службы большинства аккумуляторов составляет от трёх до семи лет. Но продолжительность работы напрямую зависит от условий эксплуатации.

Проверять батарею рекомендуется:

каждые несколько месяцев — для профилактики;

зимой — раз в месяц, поскольку холод значительно ускоряет разряд;

при первых признаках неисправности.

"Аккумулятор необходимо проверять регулярно, особенно перед длительными поездками. А после трёх-четырёх лет эксплуатации проводить дополнительную диагностику, ведь именно тогда АКБ начинает терять эффективность", — заявил официальный представитель бренда OTING в России Алексей Кожухов.

Визуальный осмотр

У многих моделей аккумуляторов есть встроенный индикатор состояния. Цвет помогает понять ситуацию:

зелёный — всё в порядке;

белый или серый — батарея разряжена, уровень электролита низкий;

чёрный — полный разряд, возможна утечка или поломка.

Помимо индикатора, важно следить за чистотой контактов, отсутствием трещин на корпусе и следов ржавчины.

"Регулярная очистка клемм помогает избежать коррозии и проблем с запуском двигателя. Для этого достаточно ткани и простого чистящего средства", — отметила управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Проверка мультиметром

Самый надёжный способ узнать уровень заряда — воспользоваться мультиметром.

Порядок действий:

Выключить двигатель и открыть капот.

Переключить прибор в режим вольтметра на 20 В.

Приложить красный щуп к плюсовой клемме, а чёрный — к минусовой.

Значения прибора подскажут состояние батареи:

12,6 В и выше — полный заряд;

12,3-12,5 В — примерно половина заряда;

ниже 12,1 В — батарея разряжена или неисправна.

"Не забывайте о защите глаз и рук — при работе с аккумулятором всегда используйте очки и перчатки", — напоминает Кожухов.

Проверка нагрузочной вилкой

Нагрузочная вилка позволяет имитировать работу двигателя при запуске. Этот метод считается ещё более точным, но требует соблюдения условий — температура воздуха должна быть выше +20 ℃.

Во время проверки напряжение должно падать до определённых значений, но затем быстро возвращаться к исходным показателям. Если этого не происходит, аккумулятор пора менять.

"Если во время теста напряжение продолжает снижаться, АКБ не выдерживает нагрузку и требует ремонта или замены", — заявил эксперт "Авто.ру" Валерий Арутин.

Уровень и плотность электролита

Эта проверка актуальна только для обслуживаемых аккумуляторов.

Порядок действий:

извлечь батарею, открутить пробки;

с помощью фонарика или прозрачной трубки проверить уровень жидкости;

при необходимости добавить дистиллированную воду.

Важно также следить за плотностью электролита.