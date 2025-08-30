Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:41

Взял Volkswagen Jetta в Белоруссии и поехал в Россию — дальше начался самый кошмар

Андрей из Петербурга легализовал и восстановил Volkswagen Jetta из США за год за 400 тысяч рублей

Случаи восстановления автомобилей бывают разные. Одни герои возвращают к жизни ухоженные, но заброшенные машины. Другие решаются на куда более рискованный шаг — привезти автомобиль с американского страхового аукциона. Именно такую историю пережил Андрей, решивший испытать удачу и собственные нервы.

Как выбирали "ту самую" машину

К выбору подходил без фанатизма: нужен был не слишком старый автомобиль, с автоматом, CarPlay и оптикой без галогена. Главное — адекватная цена.

В мае 2022 года бюджет позволял рассчитывать лишь на Volkswagen Jetta (Mk7). В продаже нашлось около 10-15 вариантов, почти все — в Белоруссии. Но была загвоздка: это оказались автомобили, купленные на страховых аукционах США.

Что скрывается за "аукционными" лотами

Аварийные машины на аукционах — дело привычное, и США тут не исключение. Но чаще всего это списанные авто, признанные "тоталом": либо из-за серьёзных ДТП с нарушением кузовной геометрии, либо после стихийных бедствий вроде наводнений или пожаров.

Тем не менее, иногда встречаются более "живые" экземпляры. Именно такая Jetta и попалась Андрею: повреждённая градом, но с целой технической частью.

"Родное лакокрасочное покрытие для меня всегда в приоритете", — признаётся Андрей.

Это стало решающим аргументом.

Поездка в Белоруссию и сделка

Путь к покупке начался с поездки в РБ. Первые дни осмотры лишь разочаровали: машины были перекрашены, имели следы ремонта, которого не должно было быть. Но в итоге именно "сомнительный" вариант, пострадавший от града, оказался наиболее честным.

Капот, крылья, крыша и багажник были усеяны вмятинами, но техника осталась без повреждений. Сделку оформили быстро — прямо в местной ГАИ. Jetta официально стала новой собственностью Андрея.

Дорога в Россию и оформление

Путь до Санкт-Петербурга стал настоящим тест-драйвом. Машина показала себя динамичной и комфортной, хотя впереди ждали формальности: утилизационный сбор, лаборатория для получения СБКТС, оформление ЭПТС.

Чтобы ускорить процесс, Андрей обратился к посредникам, заплатив им около 32 тысяч рублей. Полная легализация автомобиля заняла полтора месяца.

Восстановление: от кузова до деталей

Главный этап — кузовной ремонт. Петербургские мастера за 106 тысяч рублей творчески выправили вмятины, и машина обрела прежний вид. Дополнительные расходы пошли на малярку (около 60 тысяч), поиск молдингов и прочих деталей (80 тысяч).

Не обошлось и без вложений в техническую часть: новые тормоза, жидкости, масла — примерно ещё 110 тысяч.

Итоговые расходы

На восстановление Jetta ушёл почти год и около 400 тысяч рублей. В итоге стоимость автомобиля составила примерно 1,6 млн рублей — рыночная цена для такого поколения.

"Пожалуй, этот путь я больше повторять не готов. Слишком много времени и сил. Но тем, кто рискнёт, советую искать честного продавца. Таких мало, но их сразу видно", — признался Андрей.

