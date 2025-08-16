Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:37

Не Китай и не Европа: где Россия собирается строить новые автомобили

Россия и Киргизия обсуждают запуск сборки российских автомобилей на киргизских заводах

Неожиданный поворот в автомобильной индустрии Центральной Азии — Россия и Киргизия обсуждают возможность запуска сборки российских машин прямо на киргизских заводах. Идея выглядит вполне реалистично: локальное производство сегодня считается мировым трендом, ведь продукцию всё чаще создают именно там, где её планируют активно продавать. Об этом на совместном экономическом форуме рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. По его словам, речь идёт не только о легковых авто, но и о грузовиках, а в будущем собранные в Киргизии машины смогут поступать обратно на российский рынок.

Стратегия с выгодой для обеих сторон

Для Киргизии подобное партнёрство открывает сразу несколько перспектив. Правительство страны уже ставит цель значительно нарастить долю машиностроения в экономике. Премьер-министр Адылбек Касымалиев ещё в конце 2024 года заявлял о планах увеличить показатель с 16% до 25% в ближайшие годы. Это означает приток инвестиций, освоение новых технологий и, что немаловажно, создание рабочих мест. Для российских автопроизводителей, в свою очередь, это возможность получить льготные условия для работы в регионе и прямой выход на рынки Центральной Азии.

Опыт, на который можно опереться

Киргизия уже сделала шаги в развитии собственного автопрома. Летом 2024 года здесь начал работу первый автосборочный завод "Тулпар Моторс". Сегодня на его конвейере собираются Chevrolet Onix, Cobalt, кроссоверы Tracker, а также малые и средние грузовики и автобусы под маркой Isuzu. Этот опыт подтверждает, что в стране есть кадры и инфраструктура для сборки сложной техники.

Потенциал расширения производства

Если к проекту подключатся российские компании, заводы смогут расширить модельный ряд и добавить новые сегменты — например, современные внедорожники или специализированные грузовые платформы. Это ускорит переход киргизского автопрома на новый уровень, а также сделает продукцию более конкурентоспособной в соседних странах.

